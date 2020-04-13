Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nden flaş karar

Bursa'da korona virüs tedbirleri kapsamında 23 Mart'ta ilk kez kapatma kararı alınan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ndeki 4 bin mağaza için yeni bir karar alındı. Tarihi çarşı 1 hafta süreyle daha 20 Nisan'a kadar kapalı kalacak.

Daha önce 13 Nisan'a kadar kapalı olacağı belirtilen Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde süre 1 hafta daha uzatıldı. Korona virüs tedbirlerine yönelik alınan kararlar gereği, tarihi Kapalı Çarşı'nın ilk olarak 30 Mart 2020 tarihine kadar kapalı olacağı açıklandı. Türkiye'de korona virüs vakalarının artması ve yeni tedbirlerin alınması üzerine çarşı yönetimi sürenin 6 Nisan'a kadar uzatıldığını duyurmuştu. Devam eden korona virüs tedbirleri kapsamında çarşı yönetimi sürenin 13 Nisan'a kadar uzatıldığını duyurmuştu. Ancak sürecin devam etmesi ile birlikte çarşının 1 hafta daha kapalı kalacağı belirtildi.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Tarihi Kapalı Çarşı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor.

Kaynak: İHA