Tarihi çarşının yeni hali göz kamaştırdı

Van'ın önemli değerlerinden biri olan Tarihi Peynirciler Çarşısı, restorasyon çalışmasının ardından kavuştuğu yeni görünümüyle göz kamaştırdı.

Van'ın tanıtımı ve kente ait marka değerlerin yaşatılması amacıyla çalışma başlatan Van Büyükşehir Belediyesi, cumhuriyet dönemine ait olan Tarihi Peynirciler Çarşısı'nı restore etti. Restorasyon çalışmalarının ardından baştan sona yenilenen çarşı, yeni görünümüyle tarihi dokusuna yeni bir boyut kattı. Daha önce fiziki şartları yetersiz olan ve hijyen açısından tepki toplayan çarşı, yapılan yeni düzenlemeyle modern bir görüntüye kavuştu. Yaklaşık 4 milyon TL'ye mal olan ve resmi açılışı için gün sayan çarşı, kentin meşhur otlu peynirinin daha hijyenik bir ortamda marka değerini yükselmesini sağlayacak.

İHA muhabirine konuşan Rüstem Apaydın isimli esnaf, 40 yılı aşkın bir süredir Tarihi Peynirciler Çarşısı'nda hizmet verdiğini belirtti. Daha önce sakatatçılar ile peynircilerin aynı ortamda yer almasından dolayı hijyenik açıdan birtakım sıkıntılara yol açtığını ifade eden Apaydın, "Sakatatçılarla peynirciler aynı çarşıda olduğu için hijyenden dolayı sıkıntılar vardı. Van Büyükşehir Belediyesi konuyu ele alarak sakatçılarla peynircileri ayırdı. Belediyenin tarihi çarşıyı restore etmesiyle birlikte hijyenik bir çarşıya kavuşmuş bulunmaktayız" dedi.

"Peynirciler Çarşısı bacasız fabrikamızdır"

Restorasyon çalışmalarının ardından modern ve nezih bir yapıya kavuşan Tarihi Peynirciler Çarşısı'nın kent için bacasız bir fabrika olduğunu vurgulayan Apaydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Peynirciler esnafı olarak burayı hijyenik bir şekilde çalıştıracağız. Peynirciler Çarşısı bacasız fabrikamızdır. Van'a gelen yerli ve yabancı turistler, çarşıyı gezecek ve gezerken de mutlaka bir hediyelik peynir, bal, tereyağı alacaklardır."

Vatandaşların Tarihi Peynirciler Çarşısı'nın yeni halini görünce büyük şaşkınlık yaşadığını sözlerine ekleyen Apaydın, Van Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

"Çok güzel bir mekan oldu"

Yaklaşık 20 yıldır çarşıda esnaf olan Kenan Yağız, Van otlu peynirinin bir marka değeri olduğuna dikkat çekti. Otlu peynirin bu şekilde nezih bir ortama kavuşması konusunda emeği geçenlere teşekkür eden Yağız, "Yaklaşık bir haftadır taşındık. Resmi açılışı daha gerçekleşmemesine rağmen insanların yoğun bir ilgisi var. Tarihi bir çarşı görünümüne kavuşmasıyla birlikte vatandaşımız burada özçekim yapmaya başladı. Bundan sonra işlerimizin daha iyi olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

"Müşterilerimiz muazzam bir görüntüyle karşılaşıyor"

Çarşıda yaklaşık 15 yıldır hizmet eden Mehdi Kaya da beklentilerinin üzerinde modern bir çarşıya kavuştuklarını söyledi. Bundan sonra esnaf olarak dünya markası olan Van otlu peynirini en iyi şekilde temsil ederek kaliteye önem vereceklerini ifade eden Kaya, "Açıkçası bu kadar güzel beklemiyorduk. Beklentilerimizin üzerinde bir çarşı olmuş. Müşterilerimiz muazzam bir görüntüyle karşılaşıyor ve burayı beğeniyorlar. Tepkilerin güzel olmasından hoşnut duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA