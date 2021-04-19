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  3. Tarihi çeşme, harfiyat kamyonu çarpması sonucu kırıldı

Tarihi çeşme, harfiyat kamyonu çarpması sonucu kırıldı

Bursa'nın ilçesi İznik'te Bizans dönemine ait olduğu düşünülen bin 500 yıllık çeşme önce definecilerin saldırısına uğradı ardında bir hafriyat kamyonunun çarpması sonucu çeşmede hasar oluştu.

Tarihi çeşme, harfiyat kamyonu çarpması sonucu kırıldı

Her köşesi tarihi anıt dolu ilçenin Göllüce köyünde geç dönem Bizans dönemine ait çeşme zamana karşı direniyor. Kerpiç bir evin dış duvarında bulunan Bizans dönemine ait çeşmeden bugün su akmasa da köye gelen yerli ve yabancı turistlerin hayli ilgisini çekiyor. Üzerinde Roma yazıtı ve önemli kabartmalar bulunan çeşme önce definecilerin saldırısına uğradı. Sonra ise inşaatta çalışan bir hafriyat kamyonunun çarpması sonucu kırılmalar oluştu.

Göllüce Mahalle Muhtarı Osman Bayer yaptığı açıklamada, "Tarihi Bizans çeşmesinde elim bir kaza sonrası hasar oluştu. Hafriyat kamyonu vurdu. Zaten daha önce definecilerin hedefi halindeydi. Çeşmemizi eski günlerde ki gibi görmek istiyoruz" dedi.

İznik Müze Müdürlüğü yetkilileri de çeşmede incelemede bulundu. İznik Belediyesi zabıta ekipleri ise tutanak tuttu.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Tarihi çeşme, harfiyat kamyonu çarpması sonucu kırıldı

Tarihi çeşme, harfiyat kamyonu çarpması sonucu kırıldı

Tarihi çeşme, harfiyat kamyonu çarpması sonucu kırıldı

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