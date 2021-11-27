Tarihi çiçek pasajında pompalı tüfek dehşeti! Bir kadını rehin aldı!

Gece yarısı meydana gelen olay İstiklal Caddesi'nde bulunan Tarihi Çiçek Pasajı'nda gerçekleşti. İddialara göre alkollü bir şekilde restorana gelen L. E. Ö., arkadaşı olduğunu iddia ettiği bir kadınla tartışmaya başladı. Çevredekilerin müdahale etmek istemesi üzerine yanında getirdiği pompalı tüfeği çıkararak ateş etmeye başlayan şahıs, etrafındakilere tehditler yağdırarak kadını rehin aldı.

MÜŞTERİLER KENDİNİ DIŞARI ATTI

Olay yerinde bulunan kişilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kendini dışarıya atan müşterilerin ardından yanına kimseyi yaklaştırmayan saldırgan, emniyet ekiplerinin de uzakta durmasını istedi. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken polis ekipleri de saldırganı ikna etmek için çeşitli konuşmalar yaptı.

İKNA ÇABALARI KARŞILIK VERDİ

Belli bir süre geçtikten sonra güvenlik ekiplerinin ikna çabalarına yanıt veren saldırgan elindeki silahı bırakınca polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayın meydana geldiği pasajda incelemelerde bulunan ekipler, şüphelinin rehin aldığı kadın müşterinin de ifadesini aldı. Ekipler tarafından polis merkezine götürülen şüpheli şahıs, olay yerinde bulunan basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruları ise cevapsız bıraktı.

OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI

Olay anı ise pasajda bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, arkadaşlarıyla birlikte oturan kadının yanına gelen bir kişi, küfür ve tehditler yağdırmaya başlıyor. Kadını rehin alarak yanına kimseyi yaklaştırmayan şüpheli, bir süre sonra olay yerine gelen polis ekiplerinin ikna çabaları sonrasında rehin aldığı kadını bırakarak gözaltına alınıyor.

Olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı bildirilirken, polis ekiplerinin soruşturması ise sürüyor.