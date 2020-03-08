İstanbul19 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Tarihî çınar ağacı alevlere teslim oldu

Tarihî çınar ağacı alevlere teslim oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarihî çınar ağacı alevlere teslim oldu. İtfaiye ekibi yanan ağaca müdahale ederek söndürdü.

Tarihî çınar ağacı alevlere teslim oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarihî çınar ağacı alevlere teslim oldu. İtfaiye ekibi yanan ağaca müdahale ederek söndürdü.

Hacıkara Mahallesinde tarihî çınar ağacından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar kendi imkanlarıyla müdahale ederek söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan ağaca ekipler müdahale ederek söndürdü. Yangının neden çıktığı araştırılıyor. Yüzlerce yıllık çınar ağacının büyük zarar gördüğü öğrenildi.

Tarihî çınar ağacı alevlere teslim oldu

Tarihî çınar ağacı alevlere teslim oldu

Kaynak: İHA




Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT