Tarihi çınar ağacı, yöre ekonomisine katkı sağlıyor

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, koruma altında olan 1905 yaşındaki dev çınar ağacını görmeye gelenler, dilek tutup korunması için bağış yapıyor. Ziyaretçiler, yöre ekonomisine de katkı sağlıyor.

Marmaris'e 27 kilometre mesafedeki sık ormanlarla kaplı, dağlık alana kurulu 623 nüfuslu kırsal Bayır Mahallesi'nde, yörenin simgesi haline gelen 1905 yaşındaki dev çınar ağacı, yoğun ilgi görüyor. Yılın dört mevsimi mahalleye gelen yerli ve yabancı turistlerin uğramadan gitmediği dev çınar ağacının çevresinde Türkçe, İngilizce, Rusça ve Almanca yazılı, ahşap bilgilendirme levhaları bulunuyor. Levhalarda, "Çınara Ağacı Tabiat Anıtı" "Bayır Mahallemizin sembolü ve uğurudur. Ağacın etrafında dönüldüğünde insanların daha mutlu ve daha uzun yaşam süreceğine inanılmaktadır. Yapacağınız yardım, ağacın bakım ve yaşatılması için kullanılacaktır" ifadeleriyle anlatılıyor.

Levhayı okuyan ziyaretçiler, çınar ağacı çevresinde birkaç kez dolaşarak dilek tutuyor. Çevredeki dükkanlardan yöre halkının yetiştirdiği meyve, kuru gıda, bal ve çeşitli şifalı otlar satın alan ziyaretçiler, ardından yanındaki muhtarlık binasındaki kutuya bağışta bulunuyor.

25 YIL ÖNCE TESCİL ETTİRİLDİ

Marmaris Ticaret Odası'nca 1995'te, 1880 yaşında Tabiat Anıtı olarak tescil ettirilen 2.8 metre çapındaki çınarın çevresi, 8.7 metre olarak ölçüldü. 35 metre yüksekliğindeki tarihi ağaca 25 yıldır, yılda bir defa bakım yapılıyor. Yılda bir defa ağacın gövdesinin bazı bölümleri konulan krom ve nikel tellerle yenileniyor. Çürük dal ve gövdesi özel macunla kapatılıyor. Çeşitli mantar ve böceklerle kaplanan gövde temizleniyor. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan mahalle halkı, tarihi çınar ağacı sayesinde turizm sektörüne de hizmet veriyor. Yılın dört mevsimi mahalleye gelen yerli ve yabancı turistler, çınar ağacını görmeden gitmiyor.

'GÖZÜMÜZ GİBİ BAKIYORUZ'

muhabirine telefonla açıklama yapan Bayır Mahalle Muhtarı Arslan Erarslan, "Mahallemizin ve bölgemizin ekonomisine büyük katkısı mevcut. Marmaris'e yaz ve kış gelen turist ile tatilcilerin uğramadan gitmediklerini tarihi yerlerimizden biri de 1905 yaşındaki çınar ağacımızdır. Mahalle halkı olarak tarihi ağacımıza gözümüz gibi bakıyoruz. Her yıl incelenerek zarar gören yerler yapılan bağışlarla alanında uzman kişiler tarafından bakımı yapılıyor. Geçmişten gelen bir inanış var. Çınar ağacı çevresinde dönüp dilek tutuyorlar. Bu birkaç dönme sonunda sağlıklı ve huzurlu yaşanılacağı inanıyor" dedi.

'TÜRKİYE'DEKİ TÜM AĞAÇLAR BÖYLE KORUNSUN'

Ankara'dan gelen üniversite öğrencisi Hale Cevher, "Levhaları okudum ve ağacın çevresinde dolaşarak dilek tuttum. Ülkemizdeki tüm ağaçların böyle korunmasını diledim. Arkadaşlarımla hatıra fotoğrafı çektirtirdim, bilmeyenlerin duyması için sosyal medya hesabımda paylaşacağım" diye konuştu.

Ankara Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencesi Ahmet Ruhi Kalkan da, "Mükemmel bir ağaç. Çevresinde dolaştım ama bir dilek tutmadım. Arkadaşlarım gibi ben de fotoğraflarını çekip sosyal medya da paylaşarak daha çok tanınmasını sağlayacağım" dedi.

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Kaynak: DHA