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Tarihi Cizre Ulu Camii restore ediliyor

Cizre ilçesinde tarihi ve kültürel yeri olan Dağkapı Mahallesi'ndeki Cizre Beyi Bah Şah'ın oğlu Al Sencer tarafından yaptırılan Ulu Camisi'nde restorasyon çalışması başlatıldı. Şırnak'ın Cizre ilçesinde tarihi ve kültürel değeri bulunan 860 yıllık Ulu Cami, Cizre Belediyesi tarafından aslına uygun şekilde restore ediliyor.

Tarihi Cizre Ulu Camii restore ediliyor

Şırnak'ın Cizre ilçesinde tarihi ve kültürel değeri bulunan 860 yıllık Ulu Cami, Cizre Belediyesi tarafından aslına uygun şekilde restore ediliyor. Cizre ilçesinde tarihi ve kültürel yeri olan Dağkapı Mahallesi'ndeki Cizre Beyi Bah Şah'ın oğlu Al Sencer tarafından yaptırılan Ulu Camisi'nde restorasyon çalışması başlatıldı.dha-63ee4f2e18fc50efbffc8eaeaeaeaae0-10.jpg

Cizre Belediyesi'nce başlatılan restorasyon çalışması nedeniyle tarihi cami ibadete kapalı tutulacak. 7 kapısı bulunan Ulu Camisi, hariminde 26 taş paye bulunuyor. Bunlardan mihrap önü kubbesini taşıyan 6 tanesi çifte paye şeklinde tasarlanmış. Yapının üzerinde ise 8 adet kitabe bulunuyor. Restorasyon çalışmasında duvarlardaki çimento kalıntıları yerinden sökülürken, yerine orijinal malzemeler kullanılacak.

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Tarihi Ulu Cami'nin aslına uygun bir şekilde restore edileceğini söyleyen Cizre Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cüneyt Munis, "Mevcut taşlardaki çimentoları söküyoruz. Derzler açılıp taşlar yıkandı. İçine orijinal malzemeler konuldu. Şu an caminin avlu kısmı bitti. İç kısımda ise daha önceki dönemlerden kalan çimentolar söküldü. Aslına uygun şekilde restore ediyoruz. Tarihi camimizdeki bakım ve onarım çalışmaları tamamlandıktan sonra dışarıdan gelen misafirlerimize buranın yepyeni yüzü ile kapılarını açacağız" dedi.

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