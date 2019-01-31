Tarihi Cumhuriyet Meydanı restore ediliyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nce, kentin en işlek noktalarından biri olan Cumhuriyet Meydanı'nda başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Daha önce sokak sağlamlaştırmaları ile birçok sokağı yenileyen ve tarihi çarşılara yeni bir soluk katan Büyükşehir Belediyesi, bölgenin en işlek noktalarından birisi olan Cumhuriyet Meydanı'nda da çalışmalara başladı. Proje kapsamında tarihi dokuya uymayan yapıların yıkımı sona erdi. Kısa sürede bitirilmesi düşünülen projeyle meydanda görsel anlamda da önemli değişiklikler olacak. Mardin Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Mardin'in en önemli noktalarından birisi olan Cumhuriyet Meydanı'nı yenilemek için çalışmaların başladığını söyledi. Proje kapsamında bölgenin daha da anlam kazanıp ilgi göreceğini kaydeden Vali Yaman, "Amacımız tarihi Mardin'in daha güzelleşmesi ve cazibesini arttırmaktır. İlimizde her yönüyle çalışmalarımız devam etmektedir. Biz şehrimizin artan cazibesini daha da arttırmak için de çalışmalar yapmaktayız. Devletimiz ve hükümetimizce bölgede sağlanan huzurun ardından eski günlerine dönen şehrimiz geçtiğimiz yıl 3 milyonun üzerinde bir rakamla yerli ve yabancı turisti ağırlamıştı. Biz bu cazibeyi arttırmak için Büyükşehir Belediyesi olarak önemli çalışmalara imza atıyorduk. Yaptığımız sokak sağlıklaştırmaları ile göz alıcı sokaklar, meydanlar ve çarşılar ortaya çıkardık. Şimdi ise bölgenin kalbinin attığı noktalardan birisi olan Cumhuriyet Meydanı'nda değişimi başlattık" dedi.

"Mardin hak ettiği konuma gelecek"

Projenin bölgeye sağlayacağı değişimi de anlatan Yaman şunları söyledi:

"Projemizi DİKA ile birlikte sürdürmekteyiz. Cumhuriyet Meydanı tasarım projemiz ile bölgemizin değişiminin daha da anlamlı olacağını biliyoruz. Proje nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda yer alan ve tarihe dokuya uymayan binaların yıkımlarını sağladık. Yakın zamanda bitirmeyi düşündüğümüz çalışma ile göz alıcı bir noktayı daha hayata kazandırmış olacağız. Projemizde otopark çalışmaları da mevcut olacak. Şimdiden ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: İHA