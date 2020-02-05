UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tarihi dükkanda çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Tarihi Çarşı Demirciler Sokak'ta bulunan tarihi dükkanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Diğer esnafların fark etmesiyle Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, alevleri büyümeden söndürdü.

Alevler söndürülerek soğutma çalışması yapılırken, yangının sobadan çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: İHA