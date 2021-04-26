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Tarihi eser kaçakçısına suçüstü! Elindeki eserleri satmaya çalışırken yakalandı

Afyonkarahisar'da elinde bulanan tarihi eser niteliği taşıyan objeleri satmaya çalışan bir şahıs jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.

Tarihi eser kaçakçısına suçüstü! Elindeki eserleri satmaya çalışırken yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bolvadin ilçesinde ikamet eden M.A., isimli şahsın elinde tarihi eser niteliği taşıyan kandil ve sikkelerin bulunduğunu tespit etti. Bu eşyaları satmaya çalıştığı ihbarını alan jandarma ekipleri Bolvadin-Kemerkaya köyü yol üzerinde şüpheli aracı durdurarak araç içerisindeki M.A. ve A.D., isimli şahısların üzerlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ile tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 adet kolye ucu, 1 adet bileklik, 1 adet yüzük, 51 sikke ve obje ele geçirildi.

Olay ile ilgili adli işlem yapılmak üzere 2 şahıs gözaltına alındığı bildirildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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