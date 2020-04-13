İstanbul15 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Tarihi eserleri jandarmaya satmaya çalıştı

Tarihi eserleri jandarmaya satmaya çalıştı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, elindeki tarihi eserleri jandarma ekiplerine satmak isteyen bir kişi yakalandı.

Tarihi eserleri jandarmaya satmaya çalıştı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, elindeki tarihi eserleri jandarma ekiplerine satmak isteyen bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesi Goncalı Mahallesi'nde Ö.D. isimli şahsın elinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, şüpheli ile irtibata geçti. Alıcı kılığına giren jandarma ekipleri, 190 parça tarihi eser için pazarlık yaptı. Ö.D. ile buluşan jandarma ekipleri, şahsı kıskıvrak yakaladı. Zanlı ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: İHA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT