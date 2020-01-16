Tarihi eserleri satmak isterken jandarmaya yakalandı

KONYA'nın Sarayönü ilçesinde, elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı tespit edilen A.G. (45) jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Ladik Mahallesi'nde oturan A.G.'nin elinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, A.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin aracında ve üzerinde yapılan aramada 18 adet sikke ve 2 adet heykel ele geçirildi. Gözaltına alınan ve jandarmadaki sorgusu devam eden A.G.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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Kaynak: DHA