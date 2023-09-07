Tarihi Eşrefoğlu Camisi’ni bir yılda 281 bin kişi ziyaret etti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan, UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesinden kalıcı listeye girmesine yönelik çalışmalar yürütülen tarihi Eşrefoğlu Camisi'ni bir yılda 281 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Beyşehir'deki Eşrefoğlu Camisi önünde konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Beyşehir Müftüsü Veysel Kükrek, Anadolu'daki ahşap direkli camilerin en büyüğü ve orijinali olarak belirtilen tarihi mekanda 1 yıldan fazla bir süredir dijital olarak adam sayar ölçümü yapılmakta olduğunu hatırlattı. Bu projeye ilişkin olarak kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla birlikte ortak bir çalışma yürüttükleri Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Karaman ile tarihi mekan önünde bir araya geldiklerini ifade eden Müftü Kükrek, caminin tarihçesinden de söz etti. Caminin 1299 tarihinde, Eşrefoğlu Beyliği döneminde inşa edilmiş bir cami olduğunu anlatan Kükrek, tarihi mekanın birkaç bakımdan dünyada eşi ve benzeri olmayan özelliklere sahip olduğunu kaydetti. Taç kapısı, mihrap, minber ve kar kuyusu gibi özelliklerinin tarihi camide ilk günden itibaren yer aldığının altını çizen Kükrek, kendilerinin de atalarından miras kalan bu camiyi en güzel şekilde korumak ve gelecek nesillere aktarabilmek için büyük bir gayret içerisinde olduklarını belirtti. Özellikle son dönemde caminin ziyaretçi sayısına yönelik bir ihtiyacın söz konusu olduğunu söyleyen Kükrek, Eşrefoğlu Camisi'nin UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası asıl listesine girebilmesine yönelik olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen bir çalışmanın olduğuna dikkat çekti. Bu müracaat sonrasında bazı verilere ihtiyaç olmasından kaynaklı olarak dijital olarak camiyi ziyaret eden kişi sayısına ulaşılmasının gerektiğinin ortaya çıktığını aktaran Kükrek, bu anlamda gerek İlçe Müftülüğü, gerekse Turizm Fakültesi ve bu işi üstlenen şirketle bir proje gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Bu proje çerçevesinde tarihi camiye geçen yıl Temmuz ayından beri 3 giriş kapısı olması sebebiyle 3 adet kamera yerleştirildiğini belirten Kükrek, bu kameralarla tarihi mekanı ziyaret eden vatandaşların sayılarını tespit etmeye çalıştıklarını söyledi.

Çalışmaların başlamasının ardından bir yıllık zaman dilimi içerisinde Eşrefoğlu Camisi'ni ziyaret eden kişi sayısının Temmuz ayı sonu itibariyle 281 bin olduğunu vurgulayan Kükrek, "Bu, bizim gibi Anadolu'da mütevazi bir şehirdeki camiler için muhteşem bir rakam. Bizim Temmuz 2022 ile Temmuz 2023 tarihleri arasındaki bir yıllık ziyaretçi sayımız 281 bine ulaştı. Bu konuda 12 aylık bir raporumuz var. Geçtiğimiz yılki Temmuz ayında ziyaretçi sayımız 38 bindi, bu yıl Temmuz ayında ise bu rakam 49 bin civarına ulaşmıştır. Geçen yıla göre aynı dönemde ziyaretçi sayımız yaklaşık yüzde 30 civarında artmıştır" dedi.

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Müftü Kükrek, Eşrefoğlu Camisi'nin tanıtımı için de yeni bastırdıkları broşür çalışması hakkında da bilgiler verirken, daha önce tek dilde basılmış bir çalışmanın olduğunu hatırlattı. Kükrek, camiye gelen ziyaretçi sayısının artmasını da dikkate alarak Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, Fransızca ve Almanca olmak üzere 4 dilde bir broşür hazırlayıp bunları ziyaretçilere ücretsiz olarak dağıtmakta olduklarını kaydetti.

Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Karaman ise, tarihi Eşrefoğlu Camisi'nin birçok yönüyle dünyada ilk ve özellikleri açısından da bir turistik arz kaynağı olarak karşılarına çıkmakta olduğunu belirtti. Buranın sadece bir cami olmadığını aynı zamanda bir külliye olduğunu da hatırlatmak istediğini vurgulayan Prof. Dr. Karaman, Eşrefoğlu bölgesinde bulunan tarihi caminin etrafında yer alan bedesteni, hamamı, medresesi ve butik alışveriş merkezi olmasına imkan sağlayan yöreye has mimari dokuya sahip binalarıyla günümüzde turistlerin de ilgi odağı haline geldiğini kaydetti. Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi, Beyşehir Kaymakamlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, Beyşehir Belediyesi, İlçe Müftülüğünün de etkin desteğiyle bölgenin yeni turizm arz kaynaklarıyla gelecek turistlere hizmet etmeyi hedeflemekte olduğunu dile getiren Prof. Dr. Karaman, başlattıkları yeni bir çalışmayla ilgili olarak da şu bilgileri aktardı:

"Büyük ve makro bir çalışma ile bu bölge artık yöreden geçiş yapan bütün turistlerin dikkatini çekmeye başlamıştır. Bundan sonra da daha iyi olacağını düşünüyoruz. Çünkü, Antalya'ya yönelik yapılmış olan tünellerin açılmasıyla beraber hem yolcu, hem de araç trafiği giderek artmaktadır. Bunun da bölgeye yeni ve farklı yatırımların gelmesini teşvik edeceğini düşünüyoruz. Turizm, entellektüel insanların entellektüel insanlara hizmet ettiği, yeni yüzyılın dinamik sektörü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunu nasıl başarıyoruz? Bunu dijitalleşme ile başarıyoruz. Eşrefoğlu Külliyesi de artık dijitalleşmiştir diyebiliriz. Bilgi teknolojilerini en üst düzeyde kullanarak hem tanıtımda hem istatistikleri tutmada hem de yeni politika ve buna benzer karar alma mercilerini etkilemeyle ilgili çok güzel veri setleri elimize geçmektedir. Elimizdeki veri setlerine baktığımız zaman ortalama günde 770 ziyaretçinin olduğunu, yoğun günlere baktığımız zaman ise bunlar içerisinde hafta içi günlerden cuma gününün bin 93 ile zirvede olduğunu ve hafta sonu ziyaretçilerin daha da artmış olduğunu görüyoruz. Bu istatistiklerle yıllık dağılımları net bir şekilde görmüş oluyoruz. Bu nedenle, Eşrefoğlu Külliyesi'ni yeni turizm merkezlerine, yeni ziyaretçilere tanıtmamız gerekiyor. Turizm, aynı zamanda bir tanıtım faaliyetler bütünüdür. Eğer etkin ve doğru tanıtabilirsek bu bölgeye gelecek insanlara güzel hizmetler sunmamız mümkün. Diğer bir noktadan bakacak olursak sadece Eşrefoğlu Camisi kendisini tanıtmıyor, Beyşehir'i de tanıtıyor. Yani Beyşehir bugün süreç içerisine baktığımızda en fazla turistik arz kaynağını bünyesinde barındıran Konya'nın en güzel ilçelerinden bir tanesi."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)