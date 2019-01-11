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Tarihi ev kül oldu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Orhangazi mahallesinde çıkan yangında tarihi ev küle döndü.

Tarihi ev kül oldu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Orhangazi mahallesinde çıkan yangında tarihi ev küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Akçakoca Orhangazi Mahallesi Dönmez sokakta Ayhan Özdenize ait tarihi bir binada yangın çıktı. Yangına İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

Tarihi evde kimsenin oturmaması can kaybına sebep olmazken, tarihi ev yanarak küle döndü.

Yangının çıkış sebebi polis ekipleri tarafından araştırılıyor. Tarihi evden sadece geriye kalan tarihi tuğlalar oldu.

Kaynak: İHA

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