Tarihi evler çöküyor, mahalle halkı hayatından endişe ediyor

Eskişehir'de Tarihi Odunpazarı bölgesinde bulunan tarihi metruk binalar tehlike oluşturuyor. Evlerin yıktırılmasını isteyen Odunpazarlılar, "Ya yıkılıp çocuklarımıza zarar verecek ya da madde bağımlıları yakıp evlerimize yangın sıçratacak" dedi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Alanönü Mahallesi'nde bulunan Bodurlar, Dedeler ve İnceağa sokakta yaşayan vatandaşlar uzun süredir metruk evlerden rahatsızlık duyduklarını belirtti. Vatandaşlar bu sokaklarda bulunan unutulmaya yüz tutmuş tarihi evlerin her an kimliği belirsiz kişiler tarafından kullanılmaya müsait olduğu gibi çocukları ve kendileri için de tehlikeli olduğunu söyledi. Bölge sakinleri bu güzergahları kullanırken korktuklarını belirtirken, daha önce söz konusu bölgedeki belediyeye başvurduklarını ancak bir sonuç alamadıklarını söyledi.

Metruk birçok binanın sahibine de ulaşılamazken vatandaşlar, uzun yıllar bakımsız kalan evlerin Odunpazarı Belediyesi tarafından yıkılması ya da onarılmasının sağlanmasını bekliyor. Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan "Odunpazarı Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı'na göre, sit alanı sınırları içinde bulunan 2 bin 44 adet konut yapısı koruma altında bulunuyor. Onarımı yapılamayacak durumda olan tarihi evlerin ise "mail-i inhidam" raporu alarak yıkılması gerekiyor. Ancak vatandaşlar bölgede uzun zamandır çalışma yapılmadığını iddia etti.

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"Vatandaş buradan geçerken korka korka geçiyor"

Mahalle sakini Burhan Ergin, metruk binanın sokaktaki insanlar için tehlike oluşturduğunu, madde bağımlılarının yapıları yaktığını öne sürerek, "Vatandaş buradan geçerken korka korka geçiyor. Arabalar da çocuklar da tehlike altında. Biz belediyeye bildirdik ama ne yıkım ne de başka bir şey yaptı. Bu olayları muhtara da ilettik. Bir şey çıkmadı. Durum gördüğünüz gibi. İki senedir bu ev böyle. Bir de yangın çıktı evde. Altından çocuk, vatandaş geçse her an için tehlike. Buralar sahipsiz olduğu için kimse bakmıyor. Tinerciler geldi, evi yaktı. Bu vaziyette kaldı. Böyle yerlerde gece saat 02.00, 03.00 gibi hep tinerciler kalıyor. Kimse de görmüyor. Burası öyle yandı. İlgilenen kimse yok" diye konuştu.

"Allah muhafaza birine bir şey olabilir"

Daha önce yangı fark eden ve tehlikeli yapının yanında oturan sokak sakinlerinden Şahin Aşkın, "İki üç sene önce burası yanmıştı. Gece saat 03.00'te ben fark ettim. Sonra ailece dışarı çıktık, kış günüydü" dedi. Metruk evlerle ilgilenilmesini istediklerini anlatan Aşkın, "Allah muhafaza birine bir şey olabilir. Bir an önce burayla ilgilenilmesi lazım. Yandığı zaman tehlike oldu ama onda da Allah'a şükür bir şey olmadı" dedi.

"Eğer uyanmasaydık bütün sokak kül olacaktı"

Metruk evlerin bulunduğu sokakta yaşayan bir diğer vatandaş Bülent Değirmenci ise "Burası sahipsiz kaldı. Muhtarımız gelip ilgileniyor. Belediyeye başvurduk. İlla birisinin kafasına bir şey düşecek, ölecek ondan sonra ilgilenecekler. Kimse gelmiyor. Belediye bugün, yarın geliriz derken kimse gelmiyor. Gece saat 2, 2 buçuk sıralarında ev yanıyordu. 5-6 tane itfaiye arabası gelip sabaha kadar zor söndürdü. Eğer uyanmasaydık bütün Bodurlar Sokak kül olacaktı. Tinerciler içki içip, sigara atmış. Evin içinde de kâğıt yakmışlar. Sabah bir baktık her yer yanıyor. Zaten burada her yer kerpiç ev. Burayı yıksalar çok iyi olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)