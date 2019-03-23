Tarihi fabrika geleceğin mucitlerine ilham veriyor

KOCAELİ (AA) - Türkiye'nin en büyük endüstriyel dönüşüm projesi olan eski SEKA Kağıt Fabrikası alanına kurulan Bilim Merkezi, geleceğin mucitlerine ev sahipliği yapıyor.

Kocaeli Bilim Merkezi çatısı altında bulunan Sanayi 4.0 Mucit Dünyası Atölyesinde, 3D yazılım, robotik kodlama ve elektronik devre eğitimleri veriliyor.

Geçen yıl 218 bin 164 kişinin ziyaret ettiği Kocaeli Bilim Merkezi Mucit Dünyası atölyesinde 99 atölyede bin 16 kişiye eğitimler verildi. Sanayi atölyelerinde ise toplam 7 bin 564 kişi eğitimlerden yararlandı.

Bilim Merkezi Eğitmeni Seracettin Karaosmanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu an Kocaeli Bilim Merkezi olarak kullanılan alanın önceden SEKA Kağıt alanı olduğunu belirterek, 18 Nisan 2015 tarihinde Türkiye'nin en büyük endüstriyel projesi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açılışının gerçekleştiğini anımsattı.

Karaosmanoğlu, amaçlarının 7'den 70'e genç mucitleri keşfetmeyi, gelecek nesillerin ülkenin katma değeri yüksek projeler ve ürünler geliştirmelerini sağlamak olduğunu kaydetti.

- "Bu atölyede şimdiye kadar binlerce öğrenci eğitim gördü"

Sanayi 4.0 Mucit Dünyası atölyesinde geleceğin mühendislerinin yetiştiğini dile getiren Karaosmanoğlu, "Kocaeli Bilim Merkezinde en temel gayemiz küçük büyük herkeste bir farkındalık oluşturmak. Çocuklar ve gençler buraya gelip eğitimlerini başarıyla tamamlayarak gelecekte yapacakları başarılı çalışmalara temel oluşturuyorlar. Bu atölyede şimdiye kadar binlerce öğrenci eğitim gördü. Ülkemizin teknoloji ve savunma sanayi alanlarında yaptığı atılımlara kadro desteği sağlamak en büyük hedefimizdir." ifadesini kullandı.

Bilim Merkezi Mucit Dünyası Laboratuvarında gerçekleştirilen eğitimlere katılan Yavuz Selim Kapsız da eğitmenlerinin kendisine çok yardımcı olduğunu belirterek, kurslara katılıp tasarım öğrendiğini, burada farklı tasarımlar yapıp kendisini geliştirmeye çalıştığını vurguladı.

Bilim Merkezinde kendi tasarımlarını hayata geçirebildiğini kaydeden Kapsız, "Geçen sene Sabancı Anadolu Teknik Lisesinden mezun oldum. Burası bana 3 boyutlu tasarım yapmayı, yaptığım tasarımları montajlamayı öğretti. Kendi tasarımlarımı buradaki 3D yazıcılar vasıtasıyla çıkarma fırsatı buldum. Kocaeli'nin tarihi eserlerinin 3 boyutlu çizimlerini burada yaptım. İzmit Saat Kulesi, Yeni Cuma Cami, Fevziye Cami gibi yapıların çizimlerini gerçekleştirdim. İleride iyi bir mühendis olup ülkeme hizmet etmek istiyorum. ODTÜ, İTÜ gibi iyi üniversitelerde eğitim almak istiyorum." şeklinde konuştu.

- "ASELSAN'da çalışmak istiyorum"

Kapsız, 3 boyutlu tasarımların birçok alanda katkı sağlayabildiğine işaret ederek, bir binanın inşa edilmesinde 3D çizimlerin çok önemli olduğunu ve inşa öncesi tespitlerin kolaylıkla yapılabileceğini ifade etti.

Hedefinin ASELSAN'da çalışmak olduğunu belirten Kapsız, "ASELSAN'daki insansız hava araçları savunma sanayisinde bir yardımımın dokunmasını istiyorum. Ayrıca yerli motor veya yerli uçak gibi çalışmalarda yer almak istiyorum. Üç boyutlu tasarımlarda bu alanda katkı sunabileceğimi düşünüyorum." dedi.





Kaynak: AA