Tarihi Halep Arığı tescillendi

Oğuzeli'nin kültürel değerleri arasında yer alan "Tarihi Halep Arığı" Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç'ın girişimleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescillenerek, restore edilmesine karar verildi.

Oğuzeli'Nden Halep'e uzanan bir su hikayesi

Oğuzeli'nin kültürel değerlerine sahip çıktıklarının altını çizen Oğuzeli Belediye başkanı Mehmet Sait Kılıç, "Girişimlerimiz sonucu İlçemizin tarihi mirasları arasında yer alan "Tarihi Halep Arığı" "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" niteliği taşıdığından dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı'mız tarafından tescillenmiş olup, restore edilerek kullanıma uygun hale getirilmesine karar verilmiştir. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Başkan Kılıç, "Oğuzeli'nden, Halep'e kadar uzanan yaklaşık 25 km uzunluğundaki "Halep Arığı" bölgede hem içme suyu olarak hem de tarla ve arazileri sulama suyu olarak kullanılmış. 8 metre derinliği, 2 metre ene sahip olan "Halep Arığı" yeraltı su kanalıdır. Kireçtaşı içine kazılmış devasa su kanalının hem girişi, hem de çıkış noktası, hatta yer yer tıkalı olduğu için bu kanalın büyük bir kısmı kullanılamamaktadır. Oğuzeli Belediyesi olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza başvurarak bu tarihi yapının gün yüzüne çıkması ve restore edilmesi talebinde bulunduk. Bakanlığımızın yaptığı incelemeler sonucu, "Tarihi Halep Arığı'nın "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" niteliği taşıdığından dolayı tescillenip, restore edilerek kullanıma uygun hale getirilmesine karar verdi. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Kaynak: İHA