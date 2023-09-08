Tarihi Hasan Paşa Asker Hamamı Müzesi açıldı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde askeri müze konseptiyle restorasyon projesi tamamlanan Hasanpaşa Hamamı'nın açılışı kalabalık bir katılımla gerçekleştirildi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Tarihi Hasan Paşa Asker Hamamı Müzesi açıldı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde askeri müze konseptiyle restorasyon projesi tamamlanan Hasanpaşa Hamamı'nın açılışı kalabalık bir katılımla gerçekleştirildi.

Açılışa Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in yanı sıra AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahaddin Çebi, STK Temsilcileri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Projenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Genç, "Burada çeşitli hedeflerimiz vardı. Kültürel mirası korunmaya alarak geleceğe aktarılmasıdır, asıl hedefimiz. Ve askeri hamam olması nedeniyle bu tür yapıların ziyaretçilerin ilgisine sunulmasını istedik. Bu amaçla vitrin ve benzeri sergi alanları oluşturduk. Hamam mimarimizde kullanılan objelerle birlikte sunulması. Nihayetinde de sosyal ve kültürel etkinlik alanları oluşturarak yapımızı da geleceğe taşımak hedeflerimiz arasındaydı. Trabzon gibi sanatı, kültürü, tarihiyle beraber öne çıkan bir şehirde tarihin bize emanet ettiği eserleri evvel emirde korumak ve kent hafızasına bu manada hizmet etmek hepimizin müşterek sorumluluğundadır. Bugün bu sorumluluğu yerine getirmenin mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. Çok şükür bu dönem planladığımız projeler arasında yer alan bu projeyi ve yakın zamanda diğer projeleri hizmete almanın sorumluluğuyla da halkımıza vermiş olduğumuz sözleri tutmanın gururunu paylaşacağız. Bütün misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Bu projeler sadece yerel kurumun gayretiyle olmuyor. Ankara'da bütün bu hizmetlerin banisi olan kıymetli Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, şehrimizin evlatları olan bakanlarımızın destekleri, il başkanımız, ilçe başkanımız ve milletvekillerimizin destekleriyle hizmete alıyoruz. Ben bu vesileyle proje ve icra kısmında çalışan bütün mesai arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok ince eleyip, sık dokudular ve güzel bir iş ortaya çıkardılar. Şehrimize hayırlı olsun" dedi.

Konuşmaların ardından açılışa katılanlar tarihi hamamı gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Tarihi Hasan Paşa Asker Hamamı Müzesi açıldı

Tarihi Hasan Paşa Asker Hamamı Müzesi açıldı

Tarihi Hasan Paşa Asker Hamamı Müzesi açıldı

Tarihi Hasan Paşa Asker Hamamı Müzesi açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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