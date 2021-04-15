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  3. Tarihi kalede kan donduran olay! Urfa Kalesi eteğinde kanlar içinde ceset bulundu

Tarihi kalede kan donduran olay! Urfa Kalesi eteğinde kanlar içinde ceset bulundu

Şanlıurfa Eyyübiye ilçesindeki Balıklıgöl platosunda yer alan tarihi Urfa Kalesi eteğinde ceset bulundu. Kanlar içerisinde yerde yatan kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Tarihi kalede kan donduran olay! Urfa Kalesi eteğinde kanlar içinde ceset bulundu

Şanlıurfa'da Urfa Kalesi eteğinde bir erkek cesedi bulundu. Eyyübiye ilçesindeki Balıklıgöl platosunda yer alan tarihi Urfa Kalesi eteğinde kanlar içerisinde yerde yatan kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Polis ekiplerince yapılan incelemede üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, 30-35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Çevrede önlem alan polis, hayatını kaybeden kişinin ölüm nedenini ve kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan inceleme sonrası ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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