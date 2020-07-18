Tarihi katedralda yangın çıktı!
Fransa'nın başkenti Paris'te Nantes Katedrali'nde yangın çıktı. Sebebi henüz bilinmeyen yangın esnasında, katedralin kısa sürede alevler içinde kaldığı görüldü.
Fransa’da Nantes Katedrali’nde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede alevler tarihi binayı sardı. Bölgede bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.
Fransa’da Nantes kentinde 15’inci yüzyılda inşa edilen tarihi Nantes Katedrali’nde çıkan yangınla ilgili yerel medya, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinin sürdüğünü duyurdu.
Sabah saatlerinde çıkan yangının nedeni henüz bilinmiyor.Çok sayıda itfaiye ekibi yangının söndürülmesi için çalışmada bulundu.
Başbakan Jean Castex'in katedrali ziyaret edeceği ve incelemelerde bulunacağı öğrenildi
Katedralde 1972'de de yangın çıkmış, katedralin kulesi ve çatısı yanmıştı.
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