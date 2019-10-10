Tarihi Kemeraltı Çarşısı için merakla beklenen UNESCO açıklaması

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdür Murat Karaçanta, tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın UNESCO Kültürel Miras Tescil Listesinde yer alması için başvuruların devam ettiğini ifade ederek, "Başvuru sürecinde olan 79 adet eser var, içlerinden birisi de Tarihi Kemeraltı Çarşısı. Önümüzdeki hafta içerisinde müracaatlarımızı yaparak Kemeraltımızı UNESCO tescil listesine aldıracağız" dedi.

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün; kamu-kurum, özel kuruluş, sivil toplum örgütleri ve üniversitelerle iş birliği yaparak gerçekleştirdiği projede, tarihi Kemeraltı Çarşısı ve çevresinde bulunan gıda işletmelerinin denetimini yapmak, gastronomik değerleri sağlamak, memnuniyet kriterini arttırmak amacıyla verilecek Selluka Belgesi ve plaketinin bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Konferans Salonunda yapılan toplantıda konuşan İzmir İl Kültür ve Turizm Müdür Murat Karaçanta, Konak ilçemizde bulunan Agora kazı alanı ve Tarihi Kemeraltı Çarşısının içinde bulunduğu 270 hektar büyüklüğündeki alanın Bakanlar Kurulu kararıyla yenileme alanı olarak belirlendiğini belirtti.

"Kemeraltımızı UNESCO tescil listesine aldıracağız"

Karaçanta, Kemeraltı ile ilgili önemli bir ayrıntıyı daha paylaştı. Kemeraltı'nın UNESCO Kültürel Miras Tescil Listesine girmesi için başvuruların devam ettiğini kaydederek, "Proje alanında koruma ve canlandırma politikalarının aynı anda hayata geçirilmesi için 17 kamu kurum ve kuruluşu, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve üniversiteler bir araya geldi. Kemeraltı Çarşısı ve çevresindeki sorunlar tespit edilip çözüm odaklı bir çalıştay düzenlendi. Bu sorunların gastronomi noktasında ise çalışmalar sonucu belirlenen kriterler doğrultusunda gıda işletmelerinin kalitesinin artmasının önünü açacağı ve farkındalık oluşturduğu düşünülerek kriterlere uygun yeme içme tesislerinin belirlenip valilik onayı ile Selluka Belgesi verilmesi uygun görüldü. Belgenin logosu içinde ise İzmir'in simgesi olan selluka çiçeği olması kararı verildi. Marka olmak için gerekli kurumlara başvurduk, tescil işlemleri devam ediyor; ayrıca Kemeraltı bölgesinin UNESCO Kültürel Miras Tescil Listesinde yer alması için başvurularımız sürüyor. Başvuru sürecinde olan 79 adet eser var, içlerinden birisi de tarihi Kemeraltı Çarşısı. Önümüzdeki hafta içerisinde müracaatlarımızı yaparak Kemeraltımızı UNESCO tescil listesine aldıracağız" ifadelerini kullandı.

Selluka Belgesinin avantajları

Selluka Belgesinin öneminden bahseden İzmir İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Kaan Erge da, "Selluka Belgesi projesi; tarafsızlık ilkesi ile resmi otorite tarafından uygulanan, hiçbir parasal karşılığı olmayan, menfaat gütmeyen, kapsamlı ve objektif bir projedir. Selluka Belgesine sahip olan işletmeler fuarlarda, sanal platformlarda ücretsiz reklam ve tanıtım yapılması yoluyla tüm Türkiye'ye ve yurt dışına tanıtılması sağlanacaktır. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'ne (TÜRSAB) bağlı faaliyet gösteren acentelere bildirilip gelen yerli ve yabancı turistlerin öncelikle bu belgeye sahip olan işletmeleri tercih etmeleri gerektiği söylenecektir. Selluka Belgesindeki puanlama sistemi ise üçe ayrılıyor; 50-70 puan alan işletmeler 1 selluka çiçeği, 75-80 puan alan işletmeler 2 selluka çiçeği, 86- 100 puan alan işletmeler ise 3 selluka çiçeğinin bulunduğu plaketler ile ödüllendirilecek" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA