Tarihi Kentler Birliğinden Boyabat Belediyesine ödül

Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen,2018 yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma ve Proje Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda, eski Boyabat Belediyesi Binası ve Kasaplar Çarşısı Restorasyonu projesi ile ödüle layık görüldü.

Antalya'da Yapex Restorasyon Fuarı'nda gerçekleştirilen ödül töreninde Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı ödülünü aldı.

Başkan Çakıcı ödül konuşmasında, "Biz şehrimizde yaşayan mevcut insanların belediye başkanı olarak seçilebiliriz. Ama bir kaleye bir tarihi yapıya sahip çıktığımız zaman bin yıllık, üç bin yıllık belediye başkanı oluruz. Yüz yıllık bir çarşıya sahip çıktığımız zaman, yüz yıllık belediye başkanı oluruz. Bu projede emeği geçen belediye personellerimize ve Tüm Boyabatlılara teşekkür ediyorum hepinizi Allah'a emanet ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA