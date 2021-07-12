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  3. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Ali Gürbüz oldu!

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Ali Gürbüz oldu!

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde 40 dakikada kazanan çıkmadı. Süresiz uzatma kısmında İsmail Koç'u yenen Ali Gürbüz, başpehlivan oldu.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Ali Gürbüz oldu!

Bu sene seyirci olup olmayacağı merak edilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde seyirci olacağının açıklanmasının ardından büyük sevinç yaşanmıştı. 660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin final aşamasında pehlivanlar birbirlerine üstünlük sağlamaya çalıştı. O anlar izleyiciler tarafından heyecanla takip edildi. Finalde İsmail Koç'u yenen Ali Gürbüz, başpehlivan oldu.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Ali Gürbüz oldu!

5 PEHLİVANI GEÇEREK GELDİLER

Önceki turlarda Erkan Ertan, Özkan Yılmaz, Recep Kara, Yıldıray Akın, Faruk Akkoyun'u yenen İsmail Koç ile Osman Özgün, Tanju Gemici, Ertuğrul Dağdeviren, Serhat Gökmen ve Orhan Okulu'yu mağlup eden Ali Gürbüz, final için çayıra tezahüratlar eşliğinde çıktı.

2011, 2012 ve 2019 Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz ile Edirne Trakya Birlik pehlivanı İsmail Koç, final öncesi yağlanıp, peşrevleriyle seyirciyi selamladı. Pehlivanlar tezahüratlar eşliğinde güreşe başladı. Güreşi Hüsnü Patron yönetti. 

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Ali Gürbüz oldu!

İSMAİL KOÇ HAREKETLİ BAŞLADI

Müsabakanın ilk dakikalarından itibaren pehlivanlar birbirini tarttı. 

Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren İsmail Koç'un daha hareketli bir güreş sergilediği görüldü. İsmail Koç, rakibini adeta seri kasnak ve paça dalmalarıyla bunalttı. Tecrübeli başpehlivan Ali Gürbüz kontrollü hamleleriyle rakibinin oyunlarını boşa çıkardı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Ali Gürbüz oldu!

PUANI ALAN KAZANDI

Müsabakanın 40 dakikalık normal süresinde galip gelen olmayınca, puan alanın kazandığı bölüme geçildi.

Müsabakanın 48. dakikasında İsmail Koç'u bastırarak puan alan Ali Gürbüz 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı olmayı başardı. Ali Gürbüz, bu sonuçla altın kemerde ikinci seriyi yakalamış oldu. Gelecek yıl da başpehlivan olduğu takdirde Ali Gürbüz altın kemerin ebedi sahibi olacak.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Ali Gürbüz oldu!

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