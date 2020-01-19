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Tarihi Libya Zirvesi'nden önemli kareler

Libya'da barışı sağlamak için Almanya'nın Berlin kentinde gerçekleştirilen ve dünyanın merakla takip ettiği tarihi Libya Zirvesi'nden önemli kareleri sizler için derledik. İşte dikkat çeken pozlarla Libya Zirvesi...

Tarihi Libya Zirvesi'nden önemli kareler 1123