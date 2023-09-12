Tarihi Malabadi Köprüsünde çalışmalar tamamlanıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesinde yer alan tarihi Malabadi Köprüsünde çevre düzenleme çalışmalarında sona geldi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Tarihi Malabadi Köprüsünde çalışmalar tamamlanıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesinde yer alan tarihi Malabadi Köprüsünde çevre düzenleme çalışmalarında sona geldi.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Silvan ilçe sınırlarında yer alan Malabadi Köprüsünün görkemini ortaya çıkarmak için sürdürdüğü çevre düzenleme çalışmalarının yüzde 70'ini tamamladı. Altyapı çalışmalarının tamamlandığı ve üst yapı işlemlerinin devam ettiği projede, 20 bin metrekarelik alanda kafeterya, yürüyüş yolu, çocuk oyun alanı, seyir terası, kademeli oturma, balık tutma iskeleleri ve dinlenme alanları inşa edilecek. 7'den 70'e her kesime hitap edecek projede ekipler, 14 bin 500 metrekarelik alana, ibreli ve yapraklı olmak üzere 15 farklı türde 361 ağaç, 1523 çalı ve 2 bin 564 yer örtücü bitkiyi toprakla buluşturacak.

Sahil bandında 4 bin metrekarelik alanın yürüyüş yolu şeklinde değerlendirileceği çalışmada ayrıca, 400 metrekarelik bölüme oyun grupları yerleştirilerek, bu alanda çocukların hoşça vakit geçirmeleri sağlanacak. Ziyaretçilerin, taş köprüler içerisinde kemeri en geniş olma özelliğine sahip olan tarihi Malabadi Köprüsünün, görkemini rahat izlemelerine olanak tanımak için 210 metrekarelik seyir terasının da inşa edileceği projede, 40 metrekare kullanım alanına sahip 1 kafeterya da inşa edilecek.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı vatandaşların dinlenmelerine olanak tanımak için belirlenen bölümlere 64 oturma birimi, kadın-erkek tuvalet, 12 masa ve 22 çöp kovası yerleştirecek. Ekipler, yeşil alanların sağlıklı şekilde büyümesini sağlamak amacıyla da proje çerçevesinde belirlenen alana 80 metrekarelik su deposu inşa edecek.

Tarihi Malabadi Köprüsünde çalışmalar tamamlanıyor

Tarihi Malabadi Köprüsünde çalışmalar tamamlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Sezgin Tanrıkulu neden gündem oldu? ne söyledi? Hakkında neden soruşturma başlatıldı?
Sezgin Tanrıkulu neden gündem oldu? ne söyledi? Hakkında neden soruşturma başlatıldı?
Sezgin Tanrıkulu ne dedi, hakkında neden soruşturma açıldı? İşte detaylar!
Sezgin Tanrıkulu ne dedi, hakkında neden soruşturma açıldı? İşte detaylar!
'Bambaşka Biri' adlı yeni dizi merakla bekleniyor! Oyuncuları kimler? Konusu nedir? Bütün cevaplar haberimizde
'Bambaşka Biri' adlı yeni dizi merakla bekleniyor! Oyuncuları kimler? Konusu nedir? Bütün cevaplar haberimizde
Çayın tadı kaçtı! Çaykur çaya yüzde 15 zam yaptı!
Çayın tadı kaçtı! Çaykur çaya yüzde 15 zam yaptı!
Son Haberler
Başkan Çolakbayrakdar: “Argıncık’ı modern bir yapılaşmayla taçlandırıyoruz”
Başkan Çolakbayrakdar: “Argıncık’ı modern bir yapılaşmayla taçlandırıyoruz”
Urla’nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü coşkuyla kutlandı
Urla’nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü coşkuyla kutlandı
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun tanıtımı yapıldı
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun tanıtımı yapıldı
Başkan Ceritoğlu Sengel’den gıda dayanışması çağrısı
Başkan Ceritoğlu Sengel’den gıda dayanışması çağrısı
Sabah, sabah başı boş atlar kara yolunu bastı! Trafiği alt üst ettiler!
Sabah, sabah başı boş atlar kara yolunu bastı! Trafiği alt üst ettiler!
Canlı yayında sıkandal sözler! İmamoğluna: Liboş liboş konuşuyor!
Canlı yayında sıkandal sözler! İmamoğluna: Liboş liboş konuşuyor!
Bedelini Dünya ödedi! 11 Eylül 2001 saldırısı sonrası dünya değişti
Bedelini Dünya ödedi! 11 Eylül 2001 saldırısı sonrası dünya değişti
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
iPhone 15 serisi Türkiye'de satışa sunulmaya hazırlanıyor, kaç TL'den satılacak? İşte muhtemel satış fiyatları
iPhone 15 serisi Türkiye'de satışa sunulmaya hazırlanıyor, kaç TL'den satılacak? İşte muhtemel satış fiyatları
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
Eski sevgilisi 9 defa yüzüne kafa attı! Yüzü tanınmaz hale geldi!
Eski sevgilisi 9 defa yüzüne kafa attı! Yüzü tanınmaz hale geldi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan dönüşü konuştu:" Türkiye'ye yatırımlar ve nakit girişi artacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan dönüşü konuştu:" Türkiye'ye yatırımlar ve nakit girişi artacak"
Taşkın yolcu pilotu çileden çıkardı! Pilot uçağı uçurmaktan vazgeçti
Taşkın yolcu pilotu çileden çıkardı! Pilot uçağı uçurmaktan vazgeçti
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!