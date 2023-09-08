Tarihi meydan projesinde ikinci dev adım

Kentin tarihi değerlerini gün yüzüne çıkararak şehrin turizm potansiyelini artırmaya hedefleyen Çorum Belediyesi, Çorum Kalesinden başlayıp Ulu Cami'ye kadar uzanan "Kültür Yolu" rotası üzerinde bulunan tarihi meydan projesinde önemli bir...

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Tarihi meydan projesinde ikinci dev adım

Kentin tarihi değerlerini gün yüzüne çıkararak şehrin turizm potansiyelini artırmaya hedefleyen Çorum Belediyesi, Çorum Kalesinden başlayıp Ulu Cami'ye kadar uzanan "Kültür Yolu" rotası üzerinde bulunan tarihi meydan projesinde önemli bir adım daha attı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının katkılarıyla tarihi meydan projesi çerçevesinde kamulaştırılan eski Ziraat Bankası binasının yıkımına başlandı. Şehrin tarihi kimliğinin açığa çıkarılması, korunması ve tarihi bir meydana kavuşması için yapılan çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. Ulucami'nin etrafındaki Güpür Hamamı, Dikiciler Arastası, Saat Kulesi, Veli paşa Hanı gibi tarihi yapıların ve kentteki tarihi mirasın gün yüzüne çıkacağı proje hızla ilerlemeye devam ediyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kent meydanı projesinin hayata geçirileceği alanın şehrin tarihi, kimliği ve dünü yansıttığını söyledi.

"Belediye başkanlığına aday olduğunda tarihi meydanı hayal bile edemezken göreve geldikten sonra bu şehrine tarihine, kültürüne dokunmamız gerektiğini gördük" diyen Başkan Halil İbrahim Aşgın, "Tarihi Çorum'u tekrar ayağa kaldırmamız gerekiyordu. Adeta ruhu çıkmak üzere olan şehri ilmek ilmek işlememiz gerektiğini gördük. Bunun için merkezden çalışmalara başladık. İlk etapta Saat Kulesi'ni merkez alarak etrafındaki tüm işyerlerini tarihi dokuya uygun olarak restorasyonlarını yaptık. Sonrasında yeni hedefler ortaya koyduk. Elden çıkmak üzere olan dünyanın en dar tarihi arastasını restoresini tamamladık. Dünyanın en dar arastasını yeniden ihya ettik. Tarihi Ayakkabıcılar Arastasını yaptık. Kaderine terk edilen Güpür hamamını belediyemize kazandırdık. Tarihi meydan projesi merkezi Saat Kulesi olarak 14 bin metrekare alandan oluşuyor. Önümüzdeki aylarda burasının güzelli ortaya çıkacak. Bu şehre dokunuşlarımız devam edecek" dedi.

Türkiye'de hizmet belediyeciliğinin temellerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın attığını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz da, Çorum'da tarihi bir ana şahitlik ediyoruz, meydan projesinin Çorum'a hayırlı olmasını temenni ediyorum şeklinde konuştu.

Tarihi meydan projesinde ikinci dev adım

Tarihi meydan projesinde ikinci dev adım

Tarihi meydan projesinde ikinci dev adım

Tarihi meydan projesinde ikinci dev adım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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