Tarihi miras Yıldız Parkı'nda ölü martı şoku: Havuz yosun ve martı cesedi dolu!

İstanbul Yıldız Parkı içindeki Çadır Köşkü'nün önünde bulunan havuzun manzarası, görenleri dehşete düşürdü. Tarihi miras olarak kabul edilen Yıldız Parkı'ndaki havuzda, suyun üzerinin yosun ve çöplerle kaplanmasının yanı sıra martı cesetlerinin de bulunması, tepkilere neden oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından yayımlanan havuz görüntüleri, kısa sürede milyonlarca sosyal medya kullanıcısına ulaştı. Bunun üzerine bir başka vatandaş, dün akşam sosyal medya hesabında içerisinde ördek, kaplumbağa bulunan havuzda ölü martı gördüğü görüntüyü paylaştı.

İBB EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Tepki ve eleştirilerin büyümesi üzerine harekete geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bölgeye temizlik ekiplerini göndererek çalışma başlattı. Yürüyüş yapmak ve doğayla iç içe olmak için gelen park ziyaretçileri ise, görüntünün parka hiç yakışmadığını belirterek derhal temizlenmesi gerektiğini ifade etti.

VATANDAŞLAR RAHATSIZ

Parka sıklıkla geldiğini belirten bir vatandaş, ilk kez böyle bir manzarayla karşılaştığını ifade ederek bir an önce temizlik çalışmalarının hız kazanmasını temenni etti. Yürüyüş yapan vatandaşlardan bir diğeri ise geçtiğimiz günlerde havuzda martı ölüleri gördüğünü, bunun üzerine için burulduğunu, bir an önce temizlenmesi gerektiğini ifade etti. İBB ekipleri, sabah saatlerinde başladığı çalışmasını sürdürüyor.