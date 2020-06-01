Tarihi Mısır Çarşısı kapılarını dualarla yeniden açtı

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 23 Mart'ta geçici süreliğine ziyaretçi girişine tamamen kapatılan Tarihi Mısır Çarşısı bugün dualarla tekrar açıldı.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 23 Mart'ta geçici süreliğine ziyaretçi girişine tamamen kapatılan Tarihi Mısır Çarşısı bugün dualarla yeniden açıldı. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı katıldı.

"Esnafımıza da hayırlı olsun diyoruz bol kazançlar diliyoruz"

Kontrollü sosyal hayattan bahseden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bugün 1 Haziran artık kontrollü sosyal hayatın gerçeği maske, mesafe ve temizliğe riayet ederek hayatımıza devam edeceğiz. Yeni normal hayatta herkes işine gücüne hasretti. Esnafımıza da hayırlı olsun diyoruz. Bol kazançlar diliyoruz. Buradaki herkes müşterilerini özlemiş" dedi.

"İnanıyoruz ki buralar eski haline dönecek"

Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı'nda alınan tedbirleri söyleyen Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Çarşımız ilk defa bu kadar uzun süredir kapalı. Ama bu süreci hükumetimiz, belediyelerimiz çok iyi atlattı. Tüm arkadaşlarımız da kurallara uydu ve hamd olsun çarşımız bugün açıldı. Herkes çok mutlu. İnanıyoruz ki buralar eski haline dönecek. Biz hem burayı hem Kapalı Çarşı'yı çok büyük ekipler ile yıkama çalışması yaptık" şeklinde konuştu.

"Hasretle geri geldik"

Mısır Çarşısı esnafı Yavuz Olmuş, "Hasretle geri geldik. İş olarak biraz bekleyeceğiz ama işin başına geçmek önemli olan. Yabancılara yönelik bir çarşı olduğu için onları bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA