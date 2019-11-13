Tarihi Narlı Kahvesi restore ediliyor

Menteşe Karabağlar Yaylasındaki tarihi dokular arasında yer alan Narlı Kahvesi Menteşe Belediyesi tarafından restore ediliyor. Restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Menteşemizdeki tarihi yapıları restore ederek geleceğe taşıyoruz. Tarihi Narlı Kahvemiz de restorasyonunun ardından kültür turizmi için önemli bir nokta olarak, kültürel zenginliklerimiz arasında yerini alacaktır" dedi.

Narlı Kahvesindeki incelemede restorasyon çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Gümüş, "Üçüncü derece doğal sit bölgesi olan Karabağlar Yaylamızdaki tarihi Narlı Kahvemizi, Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı'nın yüzde 90 hibe desteği ile restore ediyoruz. Restorasyon sonunda kahvehane ve müştemilat alanları tamamlanarak hizmete açılacak. Müştemilat olarak kullanılan evin içine de yayla evi dekorasyonu yapmayı planlıyoruz. Tarihi değerlerimizi koruyarak ve restore ederek geleceğe taşıyoruz. Geçmişe duyduğumuz saygıyla geleceği inşa ediyoruz" dedi.

Çalışmaların devam ettiği Narlı Kahvesindeki restorasyon kısa bir süre içerisinde tamamlanarak tarihi kahve kullanıma açılacak.

Kaynak: İHA