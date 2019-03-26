Tarihi okulda çıkan yangınla ilgili 2 gözaltı (2)

İKİ KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Denizli'nin Çal ilçesindeki 91 yıllık Gazi Paşa Mektebi'nde çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan ve işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Mustafa P. ile Abdullah T., nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA