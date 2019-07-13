Tarihi Osmanlı Kenti Safranbolu’da miniklerin temiz çevre duyarlılığı

UNESO Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu'da düzenlenen çevre temizliği etkinliğine katılan minikler mahalle ve okul çevrelerinde bulunan sokakları temizledi.

Safranbolu Belediyesi öncülüğünde "Daha Temiz Bir Safranbolu İçin Var Mısın?" sloganıyla çevre temizleme etkinliği düzenlendi. UNESCO'nun en iyi korunan kentleri arasında yer alan Safranbolu'daki etkinliğe Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, belediye personeli, vatandaşlar ve çocuklar katıldı. Ellerine eldivenlerini takan çocuklar ve vatandaşlar, Başkan Köse öncülüğünde çevre duyarlılığı ve temizliği bilinci uyandırmak amacıyla mahallede ve okulun çevresinde bulunan sokakları temizledi. Üç başlangıç noktasında başlayan ve 1 saat süren temizlik çalışması Mısak-ı Milli Meydanı'nda sona erdi.

Çevre temizliği etkinliğinin ardından meydanda konuşma yapan Safranbolu Belediye Başkanı Köse, "Üç ayrı noktada başladığımız temizlik kampanyamızı Misak-ı Milli Meydanında bitirdik. Özellikle izmaritleri ayrı topladık. Bütün Safranbolu halkından özellikle dışarda sigara içen erkeklerden tekrar rica ediyorum. Lütfen izmaritlerinizi yerlere atmayın. Bizler bunun ne kadar kötü göründüğünü bir araya geldiğinde fark etsinler istedik. Çocuklarımızla, gençlerimizle, özel eğitimdeki çocuklarımızla, Safranbolu halkıyla katıldık. Umarım başarılı olmuştur çalışmamız. Farkındalığın üst seviyede olduğunu tahmin ediyorum" dedi.

Başkan Köse, miniklerin çevre temizliği etkinliğine olan duyarlılıkları kendisini çok mutlu ettiğini ve bu çalışmanın onlar için bir deneyim olabileceğini söyledi.

Kaynak: İHA