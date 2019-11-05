Tarihi rekora ulaştık! Bakan Albayrak müjdeyi Twitter'dan duyurdu...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikalarında başarıya ulaşıldığını ve bir rekor kırılarak 82.3 ton altının ekonomiye kazandırıldığını söyledi. Bakan Albayrak bu sayede hem dış finansman ihtiyacı hem de finansmandaki faiz yükünün azaldığını belirtti.

"FAİZ YÜKÜNÜ AZALTTIK"

Bakan Albayrak, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hazine olarak gerçekleştirdiğimiz altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraçları ile tarihi bir rekora ulaştık ve 82,3 ton altını ekonomiye kazandırdık. İhraçlarla, hem dış finansman ihtiyacını hem de finansmandaki faiz yükünü azalttık."

İşte Berat Albayrak'ın tweeti...