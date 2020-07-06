Tarihi saat kulesindeki ahşap köşk restore edildi

TARİHİ Erzurum Kalesi'ne Saltuklular tarafından gözetleme kulesi olarak inşa edilen ve 1881 yılında monte edilen saat ile "saat kulesi'ne dönüştürülen ahşap köşk olarak ifade edilen yapı restore edildi.

Geçmişi Urartulara kadar uzanan ve 415 yılında Bizans İmparatoru Theodosius tarafından kaleye dönüştürülen Erzurum Kalesi'ne 1124- 1132 yılları arasında Saltuklular tarafından yaklaşık 11 metre yüksekliğinde kule inşa edildi. Yüzyıllarca gözetleme kulesi olarak kullanılan kule, 1881 yılında saat monte edilmesiyle birlikte "saat kulesi" olarak anılmaya başlandı. Saat yerleştirilirken üst noktasına yaptırılan ahşap köşk olarak ifade edilen ve zamanla tahrip olan bölüm, yıllar sonra onarıma alındı.

Onlarca yıldır zorlu doğa şartlarına direnen ve rengi siyaha dönen ahşap köşk, Erzurum Müze Müdürlüğü tarafından restorasyona alındı. Tarihi yapıya zarar vermeden ahşaplar üzerindeki kirler temizlenirken, çatlaklar ise macunlandı. Restorasyon konusunda uzman olan ekiplerin çalıştığı ahşap köşk, tarihi dokuya uygun renklere boyandı.

Saat kulesinin üzerinde yer alan ahşap köşk olarak bilinen yerdeki restorasyon çalışmalarını inceleyen Müze Müdürü Hüsnü Genç, yıllar sonra tarihi yapının esasına uygun olarak onarım gördüğünü söyledi. Ziyaretçilerin temiz ve güzel bir mekana geleceklerini belirten Genç, çok hassas bir çalışma yapıldığını bildirdi.

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Kaynak: DHA