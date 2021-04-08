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  3. Tarihi sikkeleri yurda sokarken yakalandılar! Sınır kapısında 544 adet tarihi sikke ele geçirildi

Tarihi sikkeleri yurda sokarken yakalandılar! Sınır kapısında 544 adet tarihi sikke ele geçirildi

Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak üzere Öncüpınar Sınır Kapısı ön güvenlik noktasına gelen bir tır durduruldu. Yapılan aramalarda tarihi eser niteliğindeki sikkelerin yurda sokulmaya çalışıldığı ortaya çıktı. Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan bir araçta 544 adet tarihi sikke ele geçirildi.

Tarihi sikkeleri yurda sokarken yakalandılar! Sınır kapısında 544 adet tarihi sikke ele geçirildi

Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan bir araçta 544 adet tarihi sikke ele geçirildi. Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak üzere Öncüpınar Sınır Kapısı ön güvenlik noktasına gelen bir tırı durdurdu.

ARAMA YAPILAN TIRDA TARİHİ SİKKE BULUNDU

Tırda yapılan aramada, 544 adet tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen sikkelerin Kilis Müzesine teslim edileceği bildirildi. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan adli tahkikat başlattı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Tarihi sikkeleri yurda sokarken yakalandılar! Sınır kapısında 544 adet tarihi sikke ele geçirildi

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