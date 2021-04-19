Tarihi siperlerin içler acısı son durumu: Alkolikler mesken edindi!

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan ve 2012 yılında gün yüzüne çıkartılan Kurtuluş Savaşında önemli bir rol taşıyan tarihi siperler, alkoliklerin mekanı haline geldi. Bölgede yaşayan vatandaşlar, bölge için büyük önem taşıyan siperlerin korunmasını istediklerini söyledi.

Kurtuluş Mücadelesi'nde önemli bir rol oynayan Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Bahçecik'in güneyindeki tarihi Servetiye Karşı Mahallesi'ndeki siperler, alkoliklerin mekanı oldu. Çok sayıda şehidin verildiği ve Kara Fatma, Hasan Zaboğlu gibi birçok isminde mücadele verdiği değerlendirilen bölgedeki mevziler, İzmit Belediyesi tarafından 2012 yılında başlatılan proje ile gün yüzüne çıkartıldı. Zamanla kapanan mevziler, yeniden açılarak aslına uygun bir şekilde yeniden hayat buldu. 9 yıl önce gün yüzüne çıkartılan mevziler, bölgenin atıl durumda kalması sonrasında alkoliklerin mekanı haline geldi. Bölgede yaşayan vatandaşlar, dedelerinin savaşarak şehit düştüğü bölgenin alkolikler tarafından tahrip edildiğini söyleyerek, yetkililere çağrıda bulundu.

"KOCAELİ'NİN DOĞU YAKASINDAKİ EN BÜYÜK CEPHE"

Atıl durumda kalan mevzilerde dedelerinin şehit olduğunu söyleyen Nedim Özkaraaslan, bölgede verilen mücadelenin önlemini anlatarak, "Dedelerimizin anlattığına göre 108'li yıllarda ilk savaşın başlangıç kurşunu, bölgemizdeki Hasbahçenin üzerinden başladı. Bizim burada Yunanlar ile burada herhangi bir problemimizin yokmuş. İngilizler buraya gelinceye kadar bir problem yokmuş. Savaş burada başlıyor. Benim dedemin bir kardeşi burada, diğeri karşıdaki cephede ölüyor. Kocaeli'nin doğu yakasındaki en büyük cephe burasıydı. Geçit vermemişler. Burada geçit olsaydı, Pamukova ve Sakarya'da mağlup olurduk. Allah geçit vermedi. Burada köylülerin kendi gücüyle düşmana karşı koyuldu. Buradaki köylüler, kendi yumurtalarını, peynirlerini satarak Ermeniler'den mermi satın alıp, o mermilerle tekrar Ermeniler ile savaşmışlar" dedi.

"TEKRAR GÜN YÜNÜE ÇIKARILDI"

Dedelerinin savaştığı mevzilerin tekrar gün yüzüne çıkartılmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Özkaraaslan, "Burayı orman arazisinden kiralayarak kaybolmaya yüz tutan mevziler tekrardan aynı şekilde dizayn edildi. Buradan İzmit Belediyesi önceki dönem başkanı Nevzat Doğan'a teşekkür ediyorum. Geçmişimiz burada kayboluyordu. Nevzat Başkanımız İzmit'ten Başiskele'ye gelerek buraya sahip çıktı. Tekrar gün yüzüne çıkarıldı" diye konuştu.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI