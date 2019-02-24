Tarihi yarımadanın kar manzarası havadan görüntülendi
Kar yağışı tarihi yarımadayı beyaz renge bürüdü. Sultanahmet Camii ve Ayasofya'da oluşan kartpostallık manzara havadan görüntülendi.
Kar yağışı tarihi yarımadayı beyaz renge bürüdü. Sultanahmet Camii ve Ayasofya'da oluşan kartpostallık manzara havadan görüntülendi.
İstanbul'da dün başlayan kar yağışı kenti beyaz örtüyle kapladı. Tarihi yarımadada oluşan eşsiz kar manzarası havadan görüntülendi. Sultanahmet Camii ve Ayasofya beyaza bürünürken, kar yağışının etkisini sürdürdüğü İstanbul'da kuş bakışı çekilen görüntülerde kartpostallık görüntüler oluştu.
Kaynak: İHA
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