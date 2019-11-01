Tarihi yazmacılar hanı butik otel oldu

Tokat'ta 15. yüzyılda yapılan tarihi Yazmacılar Hanı butik otel olarak hizmete açıldı.

Yazmacılığın yapıldığı Anadolu kentleri arasında ayrı bir yere sahip olan Tokat'ta, 15.yüzyılda yapılan Yazmacılar Hanı uzun bir süredir atıl durumda bulunuyordu. Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edildikten sonra ihale edilen Yazmacılar hanı butik otele dönüştürüldü. Yerli ve yabancı misafirleri ağırlayacak olan 20 odalı butik otelde, odaların dekorasyonunu tarihi dokuya uygun olarak dizayn edildi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan'ın katılımı ile düzenlenen açılış törenine Tokat protokolü ile devletliler katıldı.

Açılışta konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alparslan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiğimizde, Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla turizm sektörü, kültür turizm alanı stratejik bir sektör ilan edildi ve ülkemizin bu potansiyelinin çok daha hızlı bir şekilde ürünlere dönüştürülen bu ülkemizin daha fazla kazanç sağlaması için bir seferberlik ilan edildi adeta. Turizm sektörünün stratejin anlama gelmesi, ülkemizin diğer bakanlıkları, kamu kurumları, ülkemizin tüm imkanlarını turizm ürünlerimizi bir an önce hayata geçirmek ve bunu tanıtmak anlamında tüm kurumların destek olması anlamına geliyor. Biz bir yıllık süreçte diğer bakanlıklarımızdan da bu desteği görüyoruz. Dolayısıyla ülkemizin turizm hedefleri oldukça büyük. 2019 yılı itibari ile biz 35 milyar dolar turizm geliri elde edeceğiz. Dokuz aylık gerçekleşmeler bunu gösteriyor. Ama 2023 yılında, Türkiye Cumhuriyetinin 100'üncü yılında biz bunu 65 milyar dolara yükselteceğiz. Bu da başta cari açığımız olmak üzere ülkemizin birçok sorununun çözülmesi anlamına geliyor. İş, kazanç ve refah anlamına geliyor. Bundan da tüm Türkiye'nin vatandaşlarımızın gelir payı alması anlamına geliyor. Tokat'ta önümüzdeki yıllarda bu paydan üzerine düşen payı alacaktır. Çünkü bunu fazlası ile hak ediyor, çok büyük bir potansiyele sahip" diye konuştu.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise 900 adam da 900 yıllık tarihin gezilebileceği bir merkezde açılan yazmacılar otelinin bölgeye önemli katkısı olacağını kaydetti. Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesilerek butik otelin açılışı yapıldı.

Kaynak: İHA