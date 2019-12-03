Tarihi zirve sonrası Macron'dan Türkiye ve Erdoğan açıklaması

Suriye konulu Dörtlü Zirve sonrası açıklamalarda bulunan Macron, Suriye konusunda tüm belirsizliklerin ortadan kalkmadığını, önceliğin DEAŞ terör örgütü ve terör ile mücadele olduğu konusunda bir iradenin bulunduğunu bildirdi.

MACRON, ZİRVENİN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Londra'da gerçekleştirdiği Suriye konulu Dörtlü Zirve sonrası basına açıklamalarda bulundu.

MACRON'DAN SURİYE'YE İLİŞKİN KONUŞTU: TÜM BELİRSİZLİKLER ORTADAN KALKMALI

"(Suriye konusunda) Tüm belirsizlikler ortadan kalkmadı. Önceliğin DEAŞ ve terör ile mücadele olduğu konusunda bir irade var. Bu benim için önemli." diyen Macron, mülteciler konusunda iş birliğinin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Macron, Suriye krizinin sona ermesi için çalışmaların sürmesi gerektiği konusunda liderler arasında bir fikir birliği olduğunun altını çizdi.

Zirvede Libya konusunu da görüştüklerini vurgulayan Macron, bu hususta Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) çıkarlarını da önemsediğini dile getirdi.

Emmanuel Macron, "Bu toplantıdan Suriye konusunda söylediğim 3 husustaki fikir birliğini akılda tutuyorum." dedi.

'TÜRKİYE'NİN BÜYÜK BİR ÜLKE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM, TÜRK HALKINA DERİN BİR SAYGIM VAR'

Erdoğan ile ilişkisinin sorulması üzerine, Macron, "Onunla birebir görüşme fırsatım oldu. Herkese saygım var. Biri hakkında saygısızlık yaptığımı duymadınız. Herkes kendi sorumluluğunu alır. Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu düşünüyorum. Türk halkına derin saygım var." yanıtını verdi.

'FRANSA PKK'LILARI TERÖRİST OLARAK KABUL EDİYOR'

Türkiye ile üzerinde anlaşılmayan konuların bulunduğunu aktaran Macron, bu toplantının Suriye konusunda ilerleme kaydedilmesine neden olduğunu vurguladı. Macron, YPG konusunda Türkiye ile anlaşmazlığın bulunduğunu belirterek, "PKK hususunda bir belirsizlik yok. Fransa, (PKK'lıları) terörist olarak kabul ediyor, kınıyor ve yargılıyor." ifadesini kullandı.

'BU ANLAŞMAZLIK BUGÜN KALKMADI'

YPG'lilere işaret eden Macron, "Tamamen terörist olarak kabul edemeyiz. (Cumhurbaşkanı Erdoğan) buna katılmıyor. Bu anlaşmazlık bugün kalkmadı." açıklamasında bulundu.

Macron, "Türk topraklarının güvenliği konusunda endişeliyiz. Ancak DEAŞ ile kimin mücadele ettiğini unutmak istemiyoruz." diye konuştu.