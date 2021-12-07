Tarihin en büyük yolsuzluğu! İETT'deki Karabatak Operasyonu meclis gündeminde

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canıklı'nın İETT'deki Karabatak Operasyonu'nu meclis gündemine taşıdığını ifade etti.

Göksu paylaşımına düştüğü notu şu ifadeyle sonlandırdı

"CHP'li Milletvekilinin mali müşaviri olduğu firmaya yaklaşık 2 milyar liralık ihale verildi. İBB tarihinin en büyük peşkeşi çekiliyor."

"TARİHİN EN BÜYÜK YOLSUZLUĞU" DİYEREK KONUYA DİKKAT ÇEKTİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canıklı'nın Meclis'te yaptığı konuşma şu şekilde:

"Düzenli ve sistematik bir yolsuzlukla hiç karşılaşmadım bugüne kadar. Tarihin en büyük yolsuzluğu. Bu sadece 7 ihale değerli arkadaşlar. 93'teki İSKİ skandalı bunun yanında devede kulak kalır. Önce baskını buraya yapın. Şu ara halen biz bu görüşmelere devam ederken orada ihale yapılıyor ve belediye soyuluyor, devlet soyuluyor. Tam bir organizasyon. Bugüne kadar bu şirkete 1.8 milyar TL'lik ihale verilmiş 1 milyar 50 milyon TL'si soygun. Hırsızlık, hırsızlık, hırsızlık..."

NE OLMUŞTU?

15 Eylül'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, İETT araçlarıyla ilgili ihalelerde CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat üzerinden 2 milyar liralık peşkeş çekildiğini belgeleriyle ortaya koymuş ve “Bu hırsızlığı açıklayın” demişti.

İETT'de yapılan yolsuzluğu meclis gündemine taşıyan Göksu, 1. Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapılan meclisin eylül toplantısında , İETT araçlarının sık sık arıza yapması ile ilgili olarak "Araştırdık ki, araçların şanzımanının arasına kankalık girmiş. Arkadaş (CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat), başkanın kankası. 14 ihale yapılmış, 7'si pazarlık usulüyle yapılmış, 7 tanesi açık ihale yapılmış. Bütün ihalelere ne hikmetse 5 firma çağrılmış, hepsini de Özgür Karabat'ın mali müşavir olduğu firmalar almış" demişti.

CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ise Karabat'ın, "Ben milletvekiliyim, bir şirkete mali müşavir olmam doğru değil. O nedenle istifa ederek görevi bırakıyorum" diyerek firmadan ayrıldığını öne sürmüş Bunun üzerine Göksu, şunları söylemişti:

"Bu ülkede seçimler ne zaman yapıldı, 2018. 2020-2018 arasında kaç yıl fark var, 2 yıl. Peki yerel seçimler ne zaman yapıldı, 2019. Özgür Karabat 2020'de bu firmanın mali müşaviri olarak Resmi Gazete'de ismi geçen ve bütçe sermaye artışı için müracaat eden kişi. Tam tersi 2019 seçimlerinden önce bu firmanın mali müşaviri Sema Yay diye bir hanımefendi.

Seçimlerden sonra Karabat bu firmanın mali müşaviri oluyor. Belge burada. Diyor ki: 'Daha önce de belediyeden iş alıyorlarmış.' İlk ihaleyi ne zaman almaya başlamış biliyor musunuz, 20 Eylül 2019. Yani Karabat'tan sonra ihale almaya başlıyor. Yani 'Karabatak Operasyonu', Karabat'tan sonra başlıyor. Devlet hesap kitapla yönetilir. 2.5 yılda İstanbul'u nereye getirdiğiniz ortada. Bir yılda bir kişiye çektiğiniz peşkeş 2 milyar TL. Bu yolsuzluğu, hırsızlığı açıklayın önce."