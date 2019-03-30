Tarihin sıfır noktasında dünya evine girdiler

UNESCO Dünya Kültür miras listesinde yer alan Göbeklitepe'de ilk kez nikah kıyıldı. Dünya evine girmek için ilk adımı atan çift, nikahını tarihin sıfır noktasında kıyarak bir ilke imza attı.

12 bin yıllık tarihi ile UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ve "2019 yıllı Göbeklitepe" yıllı ilan edilen tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen Göbeklitepe'de dünya evine giren çiftin nikahı kıyılarak bir ilke imza atıldı. Şanlıurfa'da yaşayan ve nikah için Göbeklitepe'yi seçen Sakine Avcı ve Fahri Topdemir çiftinin nikahını ise Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol kıydı. Çiftin nikah şahitleri de Ferhat Dusak ve Emine Yıldırım oldu.

"Göbeklitepe'de bir ilki gerçekleştirdik"

Göbeklitepe'de bir ilki gerçekleştirdiklerini aktaran Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, "Göbeklitepe tanıtımıyla ilgili yaptığımız çabaların doğru olduğunu görüyoruz. Daha önce de tanıtımını yaptığımız Göbeklitepe'de yine bir ilki gerçekleştirdik. Dünya evine girmek için ilk adımı atan Sakine Avcı ve Fahri Topdemir çiftinin nikahını da Göbeklitepe'de kıydık. Çiftimize mutluluklar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA