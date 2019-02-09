Tarihte bugün 10 Şubat neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
Tarihte Bugün - Bugün 10 Şubat 2019 peki tarihte bugün neler oldu? hangi olaylar yaşandı? soruları merak ediliyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
Tarihte bugün neler oldu, neler yaşandı, 10 Şubat günün önemi nedir, 10 Şubat tarih sahnesinde hangi olaylarla hatırlanıyor. İşte 10 Şubat'ta yaşanan önemli olaylar.
Yılın belirli günlerinde, belirli kesimleri hatırlamak ve onore etmek için çeşitli etkinlikler yapılıyor. 10 Şubat 2019 'ta birden çok önemli gün olması ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi kafaları karıştırdı. Türkiye'de 10 Şubat tarihinin önemli olayları nelerdir? Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
NOT: Tarihte bugün sayfası, insanları bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.
10 Şubat Tarihte bugün neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
|10/02/1837
|Ölüm
|Rus yazar Puşkin.
|10/02/1898
|Doğum
|Alman yazar Bertholt Brecht.
|10.02.1918
|Ölüm
|Osmanli Padişahlarının; 34.sü, Hilâfet-i Osmaniye'nin 25. Halifesi olan Sultan II. Abdülhamid Han Beylerbeyi Sarayinda vefat etti.
|10.02.1923
|Ölüm
|Alman fizikçi Wilhem Roentgen.
|10.02.1929
|Doğum
|Küba devriminin lideri Fidel Castro doğdu.
|10.02.1944
|Doğum
|Şair Refik Durbaş.
|10.02.1947
|Olay
|Amerika Birleşik Devletleri özel bankaları Türkiye'ye kredi vermeyi reddetti.
|10.02.1947
|Ölüm
|besteci ve gazeteci Muhsin Sabahattin Ezgi.
|10.02.1947
|Olay
|İtalya, Macaristan, Bulgaristan, Romanya ve Finlandiya Paris Barış Antlaşması'nı imzaladılar.
|10.02.1950
|Olay
|Komünistlik suçlamasıyla yargılanan üniversite öğretim üyelerinin davası 10 Şubat 1950 tarihinde sona erdi; Behice Boran ve Niyazi Berkes 3'er ay hapis cezası aldı. Pertev Naili Boratav beraat etti.
|10.02.1953
|Olay
|Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde, Adnan Çoker ve Lütfü Günay'ın, ''Sevgi Öncesi'' adını taşıyan ilk soyut resim sergisi açıldı.
|10.02.1954
|Olay
|Ali Sipahi adlı genç 24. Monte Carlo Uluslararası Otomobil Mukavemet Yarışı'na katıldı. Ali Sipahi yarış sırasında otomobilin arka tekerleğinin fırlamasına rağmen 3 300 km'lik parkuru tamamladı.
|10.02.1954
|Olay
|Kapatılan Millet Partisi'nin yöneticileri Cumhuriyetçi Millet Partisi'ni kurdu, genel başkanlığına Ahmet Tahtakılıç seçildi.
|10.02.1956
|Olay
|Ceyhan Nehri taştı. Çukurova'da 50 bin hektar arazi sular altında kaldı.
|10.02.1958
|Olay
|İstanbul Valisi Mümtaz Tarhan gece kulüplerinde striptiz yapılmasını yasakladı.
|10.02.1962
|Olay
|Doğu - Batı arasında casus değiş tokuşu yapıldı; Sovyetler Birliği'nde hapis cezası alan Amerikalı pilot Gary Powers ülkesine verildi.
|10.02.1969
|Olay
|Amerika Birleşik Devletleri 6. Filo'suna ait gemilerin İstanbul'a gelişi öğrenciler tarafından protesto edildi.
|10.02.1971
|Olay
|Mehmet Ali Aybar ihraç talebiyle Türkiye İşçi Partisi (TİP) Haysiyet Divanı'na sevk edildi.
|10.02.1973
|Ölüm
|Sinemacı Nevzat Pesen.
|10.02.1979
|Olay
|Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesinde Türkiye'de ilk kez bir buçuk aylık bebeğe açık kalp ameliyatı yapıldı.
|10.02.1980
|Olay
|8 Şubat günü Çiğli İplik Fabrikası'nda 1500 işçi kapıları kapatarak barikat kurmuştu. 10 Şubat'ta polis işçilere müdahale etti; 15 kişi yaralandı, 500 kişi gözaltına alındı.
|10.02.1981
|Olay
|Kapatılan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş, savcılıkta ifade verdi. Adam öldürmeyi azmettirdiği iddia edilen Alparslan Türkeş, kapatılan Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatının her türlü şiddet hareketine ve adam öldürmeye karşı olduğunu söyledi.
|10.02.1981
|Olay
|Genelkurmay Sıkıyönetim Askeri Hizmetler Koordinasyon Başkanlığı 5 sanatçıya "teslim ol" çağrısı yaptı. "Teslim ol" çağrısı yapılan sanatçılar Cem Karaca, Melike Demirağ, Şanar Yurdatapan, Sema Poyraz ve Selda Bağcan’dı.
|10.02.1987
|Olay
|Yazar Aziz Nesin, Cumhurbaşkanı Kenan Evren aleyhine açtığı tazminat davası mahkemece reddedildi. Red gerekçesi olarak, cumhurbaşkanlarının "vatan hainliği" dışındaki suçlardan yargılanamayacağı gösterildi.
|10.02.1993
|Olay
|Yorgun Savaşçı filmi Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nda (TRT) yayına girdi. Film devlet televizyonu tarafından çekilmiş, ancak siyasi ve askeri otorite tarafından imhasına karar verilmiş ve 1983 yılında yakılmıştı. Kültür Bakanı Fikri Sağlar filmin yakılmaktan kurtulan tek nüshasını buldurttu ve yayına soktu.
|10.02.1995
|Olay
|Et ve Balık Kurumu’nun 2 Şubat 1995'te, gerçek değerinin onda birine, Hak-İş Sendikası'na satılması ortalığı karıştırdı. Hak-İş Sendikası Refah Partisi'ne yakınlığıyla biliniyordu. Bunun üzerine satış incelemeye alındı. Başbakanlık, satış kararını 10 Şubat 1995'de iptal etti.
|10.02.1998
|Ölüm
|İzlanda'lı Nobel ödüllü yazar Halldor Laxness.
|10.02.1998
|Olay
|Fransa'da sinema dalında düzenlenen ''Sadoul Ödülü''nü, yönetmenliğini Zeki Demirkubuz'un yaptığı ''Masumiyet'' adlı film kazandı.
|10.02.2005
|Ölüm
|Türkolog Prof. Dr. Fahrettin Kırzıoğlu 88 yaşında Ankara'da öldü.
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