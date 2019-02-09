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Tarihte bugün 11 Şubat neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?

Tarihte Bugün - Bugün 11 Şubat 2019 peki tarihte bugün neler oldu? hangi olaylar yaşandı? soruları merak ediliyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.

Tarihte bugün 11 Şubat neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?

Tarihte bugün neler oldu, neler yaşandı, 11 Şubat günün önemi nedir, 11 Şubat tarih sahnesinde hangi olaylarla hatırlanıyor. İşte 11 Şubat'ta yaşanan önemli olaylar.

Yılın belirli günlerinde, belirli kesimleri hatırlamak ve onore etmek için çeşitli etkinlikler yapılıyor. 11 Şubat'ta birden çok önemli gün olması ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi kafaları karıştırdı. Türkiye'de 11 Şubat tarihinin önemli olayları nelerdir? Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.

NOT: Tarihte bugün sayfası, insanları bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.

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11 Şubat Tarihte bugün neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?

11/02/1650ÖlümRené Descartes, Fransız matematikçi, bilimadamı ve filozof (d. 1596)
11/02/1752OlayABD'nin ilk hastanesi Pensilvanya'da açıldı.
11/02/1808OlayAntrasit ilk defa bir yakıt olarak kullanıldı.
11/02/1809OlayRobert Fulton, buharlı geminin patentini aldı.
11/02/1843OlayGiuseppe Verdi'nin I Lombardi adlı operasının ilk gösterimi Milano'da yapıldı.
11/02/1847DoğumThomas Alva Edison, bilimadamı, mucit, 1093 patent sahibi (ö. 1931)
11/02/1867OlaySadrazam Mehmed Emin Âli Paşa beşinci ve son kez sadrazam oldu.
11/02/1881DoğumAnna Pavlovna Pavlova, Rus balerin (ö. 1931)
11/02/1895OlayBüyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı'nda Büyük Britanya adası tarihinin en soğuk gününü yaşadı: –27.2°C. Bu rekor daha sonra 10 Ocak 1982'de tekrarlandı.
11.02.1909DoğumJoseph L. Mankiewicz, Amerikalı yapımcı ve yönetmen (ö. 1993)
11.02.1915DoğumRichard Hamming, Amerikalı matematikçi (ö. 1998)
11.02.1920DoğumI. Faruk, Mısır kralı (ö. 1965)
11.02.1926OlaySiirt milletvekili Mahmut Bey'in (Soydan) kurduğu Milliyet gazetesi yayımlanmaya başladı.
11.02.1928OlayKış Olimpiyatları, St. Moritz'de (İsviçre) başladı.
11.02.1936Olayİstanbul'da kar fırtınası: binalar yıkıldı, 120 kadar tekne battı ve Unkapanı Köprüsü parçalandı.
11.02.1936DoğumBurt Reynolds, ABD'li sinema oyuncusu
11.02.1939OlayLockheed şirketine ait P-38 tipi bir uçak Kaliforniya'dan New York'a 7 saat 2 dakikada uçtu.
11.02.1941OlayEcnebi Musevilerin Türkiye'den transit geçmeleri hakkında kararname yayımlandı; tabiyetlerinde bulundukları devletler tarafından kısıtlama getirilmiş ecnebi Museviler, ancak konsolosluklardan transit vizesi alarak Türkiye topraklarından geçebilecekler.
11.02.1945Olayİngiltere Başbakanı Sir Winston Churchill, ABD Cumhurbaşkanı Franklin Roosevelt ve SSCB lideri Josef Stalin'in bir araya geldiği Yalta Konferansı sona erdi. İkinci Dünya Savaşı sonrası dünya düzeninin esasları belirlendi.
11.02.1948ÖlümSergei Eisenstein, Modern sinemanın kurucularından Sovyet sinema yönetmeni, yapımcı ve teorisyen Sergey Ayzenştayn. (d. 1898)
11.02.1953OlaySSCB, İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesti.
11.02.1953Olayİstanbul Gazeteciler Cemiyeti ''Gericilikle Savaşım'' için ''Ulusal Dayanışma Cephesi'' kurmayı kararlaştırdı.
11.02.1957OlayMuhalefet milletvekilleri Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nda değişiklik istedi.
11.02.1957OlayGazeteci Metin Toker tutuklanarak cezaevine girdi. Metin Toker, Demokrat Parti (DP) İstanbul Milletvekili ve eski Devlet Bakanı Mükerrem Sarol ile Akis dergisi arasındaki davadan hapis cezasına çarptırılmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı İsmet İnönü, " Damadımın tutuklanması haberine üzülmedim, bu şerefli bir mahkümiyettir "dedi.
11.02.1959OlayKıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla ilgili Zürih Antlaşması, Türkiye ile Yunanistan arasında imzalandı.
11.02.1961OlayAdalet Partisi, Ragıp Gümüşpala'nın başkanlığında kuruldu.
11.02.1961Olay5 parti kuruldu. Adalet Partisi, Memleketçi Serbest Parti, Çalışma Partisi, Türkiye İşçi ve Çiftçi Partisi ve Cumhuriyetçi Mesleki Islahat Partisi.
11.02.1962DoğumSheryl Crow, ABD'li müzisyen
11.02.1963ÖlümSylvia Plath, ABD' li şair ve yazar (d. 1932)
11.02.1964OlayTayvan, Fransa ile diplomatik ilişkilerini kesti.
11.02.1964OlayLimasol'da (Kıbrıs) Rumlarla Türkler arasında çarpışmalar başladı.
11.02.1964DoğumSarah Palin, ABD'li siyasetçi
11.02.1965OlayABD Başkanı Lyndon B. Johnson, hava ve deniz kuvvetlerine, Kuzey Vietnam Halk Cumhuriyeti'ndeki askeri hedeflerin bombalanması emrini verdi.
11.02.1965OlayYeni Adana gazetesi Dünya Basın Barış Ödülü'nü kazandı.
11.02.1969OlayAmerikan 6. Filosunu protesto gösterileri sürüyor; 1969'da üniversite öğrencileri Beyazıt Kulesi'ne üzerinde Vedat Demircioğlu'nun resmi bulunan bir bayrak çekti. Vedat Demircioğlu, 6. Filonun 1968'deki gelişinde öldürülmüştü.
11.02.1969DoğumJennifer Aniston, ABD'li sinema ve dizi oyuncusu
11.02.1971OlayABD, Birleşik Krallık, SSCB, ve diğer ülkeler arasında uluslararası sularda nükleer silahların kullanılmaması konusunda antlaşma imzalandı.
11.02.1973OlayVietnam Savaşı: ilk Amerikan esirleri serbest bırakıldı.
11.02.1976ÖlümLee J. Cobb, ABD'li aktör (d. 1911)
11.02.1978OlayÇin Halk Cumhuriyeti, Aristoteles, Shakespeare ve Charles Dickens'in eserlerine uyguladığı sansürü kaldırdı.
11.02.1979OlayMilliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş "Türkiye'de sol terörün karşısında sağ terör bulunduğu iddiası asılsızdır. Tüm anarşi komünist silahlı gerilla teşkilatlarından gelmektedir. Bunun dışında sağcı denilen grupların yaptığı bazı kanunsuz hareketler vardır ki, bunlar yalnızca bir takım baskılar neticesinde karşılaşılan durumlardan olmaktadır. Bu olayları hiçbir sağ teşkilat veya parti metod olarak benimsememektedir. Sağda bir kadro yoktur. Sadece münferit olaylar vardır." dedi.
11.02.1979DoğumMabrouk Zaid, Suudi Arabistanlı futbolcu.
11.02.1979Olay15 yıllık sürgün hayatından sonra ülkesine 9 gün önce dönen Ayetullah Humeyni yanlıları İran'da yönetimi ele geçirdi. Şah'ın Başbakanı Bahtiyar istifa etti.
11.02.1981Olayİstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi, şarkıcı Cem Karaca, Melike Demirağ, Şanar Yurdatapan, Sema Poyraz ve Selda Bağcan hakkında gıyabi tutuklama kararı verdi. Sanatçılar yabancı ülkelerde Türkiye aleyhine propaganda yapmakla suçlanıyorlardı. Selda Bağcan teslim oldu ve serbest bırakıldı.
11.02.1981DoğumKelly Rowland, ABD'li Destiny's Child grubunun üyesi şarkıcı
11.02.1982ÖlümEleanor Powell, ABD'li aktrist ve dansçı (d. 1912)
11.02.1985ÖlümHenry Hathaway, ABD'li sinema yönetmeni ve aktör (d. 1898)
11.02.1986ÖlümFrank Herbert, ABD'li yazar (d. 1920)
11.02.1987OlayKoç Holding Onursal Başkanı Vehbi Koç Milletlerarası Ticaret Odası tarafından "Dünyada yılın işadamı" seçildi. Vehbi Koç ödülünü, 1987'de aldı.
11.02.1988OlayAvusturya halkının yüzde 70'i Cumhurbaşkanı Kurt Waldheim'ın istifa etmesini istemedi. Kurt Waldheim Nazi geçmişine ilişkin sorgulanmıştı.
11.02.1990OlayGüney Afrika'da ırkçı rejime karşı savaşan Afrika Ulusal Kongresi'nin lideri Nelson Mandela 27 yıllık hapis hayatının ardından bugün özgürlüğüne kavuştu.
11.02.1990OlayMike Tyson ağır sıklet boks şampiyonu unvanını Buster Douglas'a nakavt olarak kaybetti.
11.02.1994OlayHBB'de yayımlanan Yüksek Tansiyon adlı programın yapımcısı Erhan Akyıldız ve Ali Tevfik Berber, 2'şer ay hapis cezasına çarptırıldı.Televizyoncular programda halkı askerlikten soğuttukları iddiasıyla yargılanmışlardı.
11.02.1998OlayTürkiye'de 12 kentte bulunan 78 kumarhane kapatıldı. Kapatma kararı "Turizm Teşvik Yasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yasa" uyarınca alındı.
11.02.2000OlayRomanya'nın bir altın madeninden sızan siyanür, Macaristan sınırından geçen Tisa nehrinde binlerce canlının ölmesine neden oldu.
11.02.2000ÖlümRoger Vadim, Fransız film yönetmeni (d. 1928)
11.02.2001ÖlümEski Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nezih Demirkent vefat etti.
11.02.2002ÖlümBarry Foster, İngiliz aktör (d. 1931)
11.02.2006ÖlümPeter Benchley, ABD'li yazar (d. 1940)

 

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