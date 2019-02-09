Tarihte bugün 11 Şubat neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
Tarihte Bugün - Bugün 11 Şubat 2019 peki tarihte bugün neler oldu? hangi olaylar yaşandı? soruları merak ediliyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
Tarihte bugün neler oldu, neler yaşandı, 11 Şubat günün önemi nedir, 11 Şubat tarih sahnesinde hangi olaylarla hatırlanıyor. İşte 11 Şubat'ta yaşanan önemli olaylar.
Yılın belirli günlerinde, belirli kesimleri hatırlamak ve onore etmek için çeşitli etkinlikler yapılıyor. 11 Şubat'ta birden çok önemli gün olması ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi kafaları karıştırdı. Türkiye'de 11 Şubat tarihinin önemli olayları nelerdir? Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
NOT: Tarihte bugün sayfası, insanları bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.
11 Şubat Tarihte bugün neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
|11/02/1650
|Ölüm
|René Descartes, Fransız matematikçi, bilimadamı ve filozof (d. 1596)
|11/02/1752
|Olay
|ABD'nin ilk hastanesi Pensilvanya'da açıldı.
|11/02/1808
|Olay
|Antrasit ilk defa bir yakıt olarak kullanıldı.
|11/02/1809
|Olay
|Robert Fulton, buharlı geminin patentini aldı.
|11/02/1843
|Olay
|Giuseppe Verdi'nin I Lombardi adlı operasının ilk gösterimi Milano'da yapıldı.
|11/02/1847
|Doğum
|Thomas Alva Edison, bilimadamı, mucit, 1093 patent sahibi (ö. 1931)
|11/02/1867
|Olay
|Sadrazam Mehmed Emin Âli Paşa beşinci ve son kez sadrazam oldu.
|11/02/1881
|Doğum
|Anna Pavlovna Pavlova, Rus balerin (ö. 1931)
|11/02/1895
|Olay
|Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı'nda Büyük Britanya adası tarihinin en soğuk gününü yaşadı: –27.2°C. Bu rekor daha sonra 10 Ocak 1982'de tekrarlandı.
|11.02.1909
|Doğum
|Joseph L. Mankiewicz, Amerikalı yapımcı ve yönetmen (ö. 1993)
|11.02.1915
|Doğum
|Richard Hamming, Amerikalı matematikçi (ö. 1998)
|11.02.1920
|Doğum
|I. Faruk, Mısır kralı (ö. 1965)
|11.02.1926
|Olay
|Siirt milletvekili Mahmut Bey'in (Soydan) kurduğu Milliyet gazetesi yayımlanmaya başladı.
|11.02.1928
|Olay
|Kış Olimpiyatları, St. Moritz'de (İsviçre) başladı.
|11.02.1936
|Olay
|İstanbul'da kar fırtınası: binalar yıkıldı, 120 kadar tekne battı ve Unkapanı Köprüsü parçalandı.
|11.02.1936
|Doğum
|Burt Reynolds, ABD'li sinema oyuncusu
|11.02.1939
|Olay
|Lockheed şirketine ait P-38 tipi bir uçak Kaliforniya'dan New York'a 7 saat 2 dakikada uçtu.
|11.02.1941
|Olay
|Ecnebi Musevilerin Türkiye'den transit geçmeleri hakkında kararname yayımlandı; tabiyetlerinde bulundukları devletler tarafından kısıtlama getirilmiş ecnebi Museviler, ancak konsolosluklardan transit vizesi alarak Türkiye topraklarından geçebilecekler.
|11.02.1945
|Olay
|İngiltere Başbakanı Sir Winston Churchill, ABD Cumhurbaşkanı Franklin Roosevelt ve SSCB lideri Josef Stalin'in bir araya geldiği Yalta Konferansı sona erdi. İkinci Dünya Savaşı sonrası dünya düzeninin esasları belirlendi.
|11.02.1948
|Ölüm
|Sergei Eisenstein, Modern sinemanın kurucularından Sovyet sinema yönetmeni, yapımcı ve teorisyen Sergey Ayzenştayn. (d. 1898)
|11.02.1953
|Olay
|SSCB, İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesti.
|11.02.1953
|Olay
|İstanbul Gazeteciler Cemiyeti ''Gericilikle Savaşım'' için ''Ulusal Dayanışma Cephesi'' kurmayı kararlaştırdı.
|11.02.1957
|Olay
|Muhalefet milletvekilleri Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nda değişiklik istedi.
|11.02.1957
|Olay
|Gazeteci Metin Toker tutuklanarak cezaevine girdi. Metin Toker, Demokrat Parti (DP) İstanbul Milletvekili ve eski Devlet Bakanı Mükerrem Sarol ile Akis dergisi arasındaki davadan hapis cezasına çarptırılmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı İsmet İnönü, " Damadımın tutuklanması haberine üzülmedim, bu şerefli bir mahkümiyettir "dedi.
|11.02.1959
|Olay
|Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla ilgili Zürih Antlaşması, Türkiye ile Yunanistan arasında imzalandı.
|11.02.1961
|Olay
|Adalet Partisi, Ragıp Gümüşpala'nın başkanlığında kuruldu.
|11.02.1961
|Olay
|5 parti kuruldu. Adalet Partisi, Memleketçi Serbest Parti, Çalışma Partisi, Türkiye İşçi ve Çiftçi Partisi ve Cumhuriyetçi Mesleki Islahat Partisi.
|11.02.1962
|Doğum
|Sheryl Crow, ABD'li müzisyen
|11.02.1963
|Ölüm
|Sylvia Plath, ABD' li şair ve yazar (d. 1932)
|11.02.1964
|Olay
|Tayvan, Fransa ile diplomatik ilişkilerini kesti.
|11.02.1964
|Olay
|Limasol'da (Kıbrıs) Rumlarla Türkler arasında çarpışmalar başladı.
|11.02.1964
|Doğum
|Sarah Palin, ABD'li siyasetçi
|11.02.1965
|Olay
|ABD Başkanı Lyndon B. Johnson, hava ve deniz kuvvetlerine, Kuzey Vietnam Halk Cumhuriyeti'ndeki askeri hedeflerin bombalanması emrini verdi.
|11.02.1965
|Olay
|Yeni Adana gazetesi Dünya Basın Barış Ödülü'nü kazandı.
|11.02.1969
|Olay
|Amerikan 6. Filosunu protesto gösterileri sürüyor; 1969'da üniversite öğrencileri Beyazıt Kulesi'ne üzerinde Vedat Demircioğlu'nun resmi bulunan bir bayrak çekti. Vedat Demircioğlu, 6. Filonun 1968'deki gelişinde öldürülmüştü.
|11.02.1969
|Doğum
|Jennifer Aniston, ABD'li sinema ve dizi oyuncusu
|11.02.1971
|Olay
|ABD, Birleşik Krallık, SSCB, ve diğer ülkeler arasında uluslararası sularda nükleer silahların kullanılmaması konusunda antlaşma imzalandı.
|11.02.1973
|Olay
|Vietnam Savaşı: ilk Amerikan esirleri serbest bırakıldı.
|11.02.1976
|Ölüm
|Lee J. Cobb, ABD'li aktör (d. 1911)
|11.02.1978
|Olay
|Çin Halk Cumhuriyeti, Aristoteles, Shakespeare ve Charles Dickens'in eserlerine uyguladığı sansürü kaldırdı.
|11.02.1979
|Olay
|Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş "Türkiye'de sol terörün karşısında sağ terör bulunduğu iddiası asılsızdır. Tüm anarşi komünist silahlı gerilla teşkilatlarından gelmektedir. Bunun dışında sağcı denilen grupların yaptığı bazı kanunsuz hareketler vardır ki, bunlar yalnızca bir takım baskılar neticesinde karşılaşılan durumlardan olmaktadır. Bu olayları hiçbir sağ teşkilat veya parti metod olarak benimsememektedir. Sağda bir kadro yoktur. Sadece münferit olaylar vardır." dedi.
|11.02.1979
|Doğum
|Mabrouk Zaid, Suudi Arabistanlı futbolcu.
|11.02.1979
|Olay
|15 yıllık sürgün hayatından sonra ülkesine 9 gün önce dönen Ayetullah Humeyni yanlıları İran'da yönetimi ele geçirdi. Şah'ın Başbakanı Bahtiyar istifa etti.
|11.02.1981
|Olay
|İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi, şarkıcı Cem Karaca, Melike Demirağ, Şanar Yurdatapan, Sema Poyraz ve Selda Bağcan hakkında gıyabi tutuklama kararı verdi. Sanatçılar yabancı ülkelerde Türkiye aleyhine propaganda yapmakla suçlanıyorlardı. Selda Bağcan teslim oldu ve serbest bırakıldı.
|11.02.1981
|Doğum
|Kelly Rowland, ABD'li Destiny's Child grubunun üyesi şarkıcı
|11.02.1982
|Ölüm
|Eleanor Powell, ABD'li aktrist ve dansçı (d. 1912)
|11.02.1985
|Ölüm
|Henry Hathaway, ABD'li sinema yönetmeni ve aktör (d. 1898)
|11.02.1986
|Ölüm
|Frank Herbert, ABD'li yazar (d. 1920)
|11.02.1987
|Olay
|Koç Holding Onursal Başkanı Vehbi Koç Milletlerarası Ticaret Odası tarafından "Dünyada yılın işadamı" seçildi. Vehbi Koç ödülünü, 1987'de aldı.
|11.02.1988
|Olay
|Avusturya halkının yüzde 70'i Cumhurbaşkanı Kurt Waldheim'ın istifa etmesini istemedi. Kurt Waldheim Nazi geçmişine ilişkin sorgulanmıştı.
|11.02.1990
|Olay
|Güney Afrika'da ırkçı rejime karşı savaşan Afrika Ulusal Kongresi'nin lideri Nelson Mandela 27 yıllık hapis hayatının ardından bugün özgürlüğüne kavuştu.
|11.02.1990
|Olay
|Mike Tyson ağır sıklet boks şampiyonu unvanını Buster Douglas'a nakavt olarak kaybetti.
|11.02.1994
|Olay
|HBB'de yayımlanan Yüksek Tansiyon adlı programın yapımcısı Erhan Akyıldız ve Ali Tevfik Berber, 2'şer ay hapis cezasına çarptırıldı.Televizyoncular programda halkı askerlikten soğuttukları iddiasıyla yargılanmışlardı.
|11.02.1998
|Olay
|Türkiye'de 12 kentte bulunan 78 kumarhane kapatıldı. Kapatma kararı "Turizm Teşvik Yasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yasa" uyarınca alındı.
|11.02.2000
|Olay
|Romanya'nın bir altın madeninden sızan siyanür, Macaristan sınırından geçen Tisa nehrinde binlerce canlının ölmesine neden oldu.
|11.02.2000
|Ölüm
|Roger Vadim, Fransız film yönetmeni (d. 1928)
|11.02.2001
|Ölüm
|Eski Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nezih Demirkent vefat etti.
|11.02.2002
|Ölüm
|Barry Foster, İngiliz aktör (d. 1931)
|11.02.2006
|Ölüm
|Peter Benchley, ABD'li yazar (d. 1940)
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