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Tarihte bugün 14 Şubat neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?

Tarihte Bugün - Bugün 14 Şubat 2019 peki tarihte bugün neler oldu? hangi olaylar yaşandı? soruları merak ediliyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.

Tarihte bugün 14 Şubat neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?

Tarihte bugün neler oldu, neler yaşandı, 14 Şubat günün önemi nedir, 14 Şubat tarih sahnesinde hangi olaylarla hatırlanıyor. İşte 14 Şubat'ta yaşanan önemli olaylar.

Yılın belirli günlerinde, belirli kesimleri hatırlamak ve onore etmek için çeşitli etkinlikler yapılıyor. 14 Şubat'ta birden çok önemli gün olması ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi kafaları karıştırdı. Türkiye'de 14 Şubat tarihinin önemli olayları nelerdir? Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.

NOT: Tarihte bugün sayfası, insanları bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.

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14 Şubat Tarihte bugün neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?

14/02/1400ÖlümII. Richard, İngiltere kralı (öldürüldü) (d. 1367)
14/02/1405ÖlümTimur, Moğol imparatoru (d. 1336)
14/02/1483DoğumBabür Şah, Moğol İmparatoru (ö. 1530)
14/02/1779OlayJames Cook, Sandviç Adaları yerlileri tarafından öldürüldü.
14/02/1779ÖlümJames Cook, Denizci ve kaşif (d. 1728)
14/02/1804OlayOsmanlı İmparatorluğu'na karşı ilk Sırp ayaklanmasını Kara George başlattı.
14/02/1859OlayOregon, ABD'nin 33. eyaleti oldu.
14/02/1869DoğumCharles Wilson, Nobel Fizik Ödülü sahibi İskoç fizikçi (ö. 1959)
14/02/1869DoğumSovyet deviminin önderi Vladimir İ. Lenin'in eşi ve Bolşevik Partisi'nin önde gelen yöneticisi ve Sovyet eğitim sisteminin kurucularından Nadejda Konstantinovna Krupskaya.
14/02/1876Olayİstanbul Tramvay Şirketi işçileri greve çıktı.
14/02/1876OlayAlexander Graham Bell, telefon patenti için başvurdu.
14/02/1882DoğumJohn Blyth Barrymore, Amerikalı aktör (ö. 29 Mayıs 1942)
14.02.1909OlayTürkiye'de ilk güvenoylaması yapıldı; Kamil Paşa kabinesi düşürüldü.
14.02.1912OlayArizona, ABD'nin 48. eyaleti oldu.
14.02.1912OlayABD'nin ilk dizel motorlu denizaltısı Connecticut'da kullanılmaya başlandı.
14.02.1913DoğumJimmy Hoffa, ABD'li işçi sendikası lideri (kayboldu 1975)
14.02.1918OlaySSCB'de Gregoryen Takvimi kullanımına geçildi.
14.02.1923OlayMustafa Kemal,Batı Anadolu gezisine çıktı.
14.02.1924OlayInternational Business Machines (IBM) şirketi kuruldu.
14.02.1925ÖlümTBMM'de 9 Şubat'ta vurulan Deli Halit Paşa öldü.
14.02.1925OlayTBMM'de 9 Şubat'ta vurulan Deli Halit Paşa öldü.
14.02.1929OlayAl Capone'un rakibi yedi gangster Chicago'da öldürüldü.
14.02.1931OlayTürkiye güzeli Naşide Saffet Hanım, Avrupa'da "Güzel Göz Kraliçesi" seçildi.
14.02.1944DoğumAlan Parker, ABD'li film yönetmeni
14.02.1945OlayŞili, Ekvador, Paraguay ve Peru, Birleşmiş Milletler'e katıldı.
14.02.1945OlayII. Dünya Savaşı: İngiliz ve ABD uçakları, Dresden'in bombalanışının ikinci gününde yangın bombaları kullanmaya başladılar.
14.02.1945DoğumFaye Dunaway, ABD'li sinema oyuncusu
14.02.1945OlayAlmanya'nın Dresden şehri İngiliz ve Amerikan hava kuvvetlerince gece ve gündüz bombalandı; değişik kaynaklar ölü sayısının 60 bin ile 130 arasında olabileceğini belirtti.
14.02.1946Olayİlk genel amaçlı elektronik bilgisayar ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer), Pensilvanya üniversitesinde (ABD) tanıtıldı.
14.02.1949Olayİsrail parlamentosu (Knesset) ilk toplantısını yaptı.
14.02.1951Olayİdil Biret, 10 yaşında Paris'teki ilk piyano resitalini verdi. Konsere siyah bukleli saçı ve beyaz elbisesi ile çıkan çıkan Biret'in oturduğu sandalye yükseltildi.
14.02.1951OlaySenaryosunu Behçet Kemal Çağlar'ın yazdığı ve Maraş'ın Kurtuluş Savaşı sırasında düşman işgalinden kurtuluşunu anlatan "Kendini Kurtaran Şehir" adlı filmin çekimi olaylara neden oldu. Rejisör Faruk Kenç ve ekibi,senaryo gereği Maraş Kalesi'ne Fransız bayrağı çekince yakalanarak mahkemeye sevk edildiler.
14.02.1952OlayKış Olimpiyatları Oslo'da (Norveç) başladı.
14.02.1953OlayYeni Balkan Paktı, Ankara'da imzalandı.
14.02.1953DoğumHans Krankl, Avusturyalı futbolcu
14.02.1955Olayİzmir Alsancak limanının temeli atıldı.
14.02.1961OlayLavrensiyum elementi (103 numaralı element) Kaliforniya üniversitesinde ilk defa sentezlendi.
14.02.1963Olayİstanbul'da Kavel Kablo Fabrikası'nda işçiler 28 Ocak'ta iş bırakmış ve oturma eylemine başlamışlardı. Eylemin 17. günü polis işçilere müdahale etti; 9 işçi yaralandı.
14.02.1963Olayİngiltere'de Leeds General Infirmary Hastanesi'nde, dünyada ilk kez insandan insana başarılı böbrek nakli yapıldı.
14.02.1969ÖlümVito Genovese, Mafya lideri (d.1897)
14.02.1971DoğumKerem Tüzün, Türk müzisyen
14.02.1971OlayTürkiye İşçi Partisi'nin Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar partiden istifa etti. Amacının kendisini Haysiyet Divanı'na sevk etmek isteyen Yönetim Kurulu'nu protesto etmek olduğunu söyledi.
14.02.1974OlayGazeteci İsmail Cem (İpekçi) TRT genel müdürlüğüne atandı.
14.02.1975DoğumMirka Francia, Kübalı voleybolcu
14.02.1977OlayOrtadoğu Teknik Üniversitesi rektörlüğüne1977 yılında bugün Prof. Hasan Tan atandı; öğrenciler dersleri boykot etti.
14.02.1979OlayTürkiye, İran'daki Humeyni rejimini resmen tanıdı.
14.02.1980OlayKış Olimpiyatları Lake Placid'de (New York) başladı.
14.02.1980OlayOn bin jandarma komandosu ve çok sayıda polis Çiğli İplik Fabrikası'ndaki işçi direnişine müdahale etti. Operasyona keşif uçakları ve helikopterler de katıldı. Gün boyu süren müdahale sonucunda fabrika boşaltıldı,1500 işçi gözaltına alındı.İstanbul ve Tunceli'de de dükkan kapatma eylemleri yapıldı. Dükkan sahipleri pahalılığı protesto ettiler.
14.02.1980OlayGenelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren, dış düşmanla değil, iç düşmanla uğraşmakta olduklarını söyledi."Diyeceksiniz ki sıkıyönetime rağmen niye bunların hakkından gelemiyorsunuz? Şundan dolayı gelemiyoruz. Kan dökmek istemiyoruz. Yoksa meseleyi bir ayda hallederiz" dedi.
14.02.1981OlayDublin'de bir gece klubünde çıkan yangında 48 kişi öldü.
14.02.1981OlayTürk Vatandaşlığı Kanunu'nda bazı değişiklikler yapan yasa Milli Güvenlik Konseyi'nce kabul edildi. Bu yasaya göre; yurtdışında oturup Türkiye aleyhine faaliyette bulunduğu tespit edilen veya yurtiçinde bu tür faaliyetlerde bulunurken yurtdışına çıkan kişiler, yapılan duyuruya rağmen 3 ay içinde yurda dönmezlerse Türk vatandaşlığından çıkarılacaklar.
14.02.1983OlayDanıştay, ameliyat olarak cinsiyet değiştiren şarkıcı Bülent Ersoy'un hukuken erkek olduğuna ve dolayısıyla gazinolarda ancak erkek kıyafetiyle sahneye çıkabileceğine karar verdi.
14.02.1986OlayEski Devlet Bakanı İsmail Özdağlar, Yüce Divan'da "görevini kötüye kullandığı" gerekçesiyle 2 yıl hapse mahkum edildi. İsmail Özdağlar rüşvet aldığı iddiasıyla yargılanmaktaydı.
14.02.1986Ölümİstanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Enstitüsünün kurucusu, Minyatürcü Prof. Dr. Süheyl Ünver 88 yaşında öldü.
14.02.1987OlayTunceli iline bağlı 234 köyde yaşayan 50 bin kişinin Mersin, Antalya, İzmir ve Muğla'ya yerleştirilmesi kararlaştırıldı. Karar 6931 sayılı Orman Kanunu'na ve Anayasa'nın 170. Maddesine dayanılarak alındı.
14.02.1989Basın YayınKaraman Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.
14.02.1989OlayGPS (Küresel Konumlandırma Sistemi)'ni oluşturacak 24 uydudan ilki yörüngesine oturtuldu.
14.02.1989OlayUnion Carbide, 1984'teki Bhopal Felaketi'nde sebep olduğu zararlara karşılık Hindistan hükümetine 470 milyon dolar ödemeyi kabul etti.
14.02.1989OlayHint asıllı İngiliz yazar Salman Rushdie'nin "Şeytan Ayetleri" adlı kitabı, İslami liderlerin büyük tepkisine yol açtı. Birçok İslam ülkesi birkaç ay sonra kitabın ülkelerine sokulmasını ve satışını yasakladı. İran İslam devriminin lideri Ayetullah Humeyni, kitabın yazarı Rushdie hakkında bir ölüm fermanı çıkardı ve yazarın yakalanıp asılmasını istedi.
14.02.1990OlayYılmaz Güney'in Umut filmi İstanbul'da gösterime girdi.
14.02.1994OlayDemokrasi Partisi'nin (DEP) Ankara il binasına bombalı bir saldırı yapıldı, bina ağır hasar gördü,3 kişi yaralandı.
14.02.1996OlayEmekli olduktan sonra Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) katılan eski Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Savcısı Nusret Demiral "Ezan Türkçe okunmalı" deyince partiden ihraç edildi.
14.02.2000OlayHizbullah cephaneliklerinin ortaya çıkışı, varlığı1994'ten beri tartışılan JİTEM'i yeniden gündeme getirdi. Batman eski Valisi Salih Şarman "JİTEM var", Jandarma eski Komutanı Teoman Koman ise "yok" dedi.
14.02.2003OlayŞartla salıverilme yasasından toplam 43.500 tutuklu ve hükümlünün yararlandığı açıklandı.
14.02.2003ÖlümDolly, Klonlanan ilk memeli (d. 1996)
14.02.2004OlayHamburg doğumlu Türk yönetmen Fatih Akın'ın son filmi ''Gegen die Wand'' (Duvara Karşı), Berlin Film Festivali'nde en iyi film seçilerek ''Altın Ayı'' ödülü aldı.
14.02.2004OlayMoskova'da bir su parkının çatısı çöktü; 25 kişi öldü, 100'den fazla yaralı var.
14.02.2005OlayLübnan'ın eski başbakanlarından Refik Hariri, düzenlenen bir suikast sonucu öldürüldü.
14.02.2006OlaySelçuk Kiraz, Murat Ünver ve Özgür Nayman'ın birlikte kaleme aldığı internet tehlikelerini anlatan romanları Satrab okuyucuya sunuldu.
14/02/270ÖlümSt. Valentine, şehadete erişmiş Roma azizlerden biri. Öldürüldüğü bu gün Sevgililer Günü olarak kutlanır.
14/02/496OlaySEVGİLİLER GÜNÜ: 270 yılında Aziz Valentinus adlı rahibin, Roma İmparatoru II. Cladius tarafından kafası uçuruldu. 226 yıl sonra 496'da ise Papa Gelasius, 14 Şubat'ı ''Aziz Valentin Günü'' ilan etti. ''Aziz Valentinus Yortusu'', 19. yüzyıla gelindiğinde; Amerikalı Esther Howland'ın ilk ''Sevgililer Günü'' kartını göndermesinden bu yana farklı biçimde kutlanmaya başlandı.

 

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