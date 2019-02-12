Tarihte bugün 14 Şubat neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
Tarihte Bugün - Bugün 14 Şubat 2019 peki tarihte bugün neler oldu? hangi olaylar yaşandı? soruları merak ediliyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
Tarihte bugün neler oldu, neler yaşandı, 14 Şubat günün önemi nedir, 14 Şubat tarih sahnesinde hangi olaylarla hatırlanıyor. İşte 14 Şubat'ta yaşanan önemli olaylar.
Yılın belirli günlerinde, belirli kesimleri hatırlamak ve onore etmek için çeşitli etkinlikler yapılıyor. 14 Şubat'ta birden çok önemli gün olması ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi kafaları karıştırdı. Türkiye'de 14 Şubat tarihinin önemli olayları nelerdir? Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
NOT: Tarihte bugün sayfası, insanları bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.
14 Şubat Tarihte bugün neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
|14/02/1400
|Ölüm
|II. Richard, İngiltere kralı (öldürüldü) (d. 1367)
|14/02/1405
|Ölüm
|Timur, Moğol imparatoru (d. 1336)
|14/02/1483
|Doğum
|Babür Şah, Moğol İmparatoru (ö. 1530)
|14/02/1779
|Olay
|James Cook, Sandviç Adaları yerlileri tarafından öldürüldü.
|14/02/1779
|Ölüm
|James Cook, Denizci ve kaşif (d. 1728)
|14/02/1804
|Olay
|Osmanlı İmparatorluğu'na karşı ilk Sırp ayaklanmasını Kara George başlattı.
|14/02/1859
|Olay
|Oregon, ABD'nin 33. eyaleti oldu.
|14/02/1869
|Doğum
|Charles Wilson, Nobel Fizik Ödülü sahibi İskoç fizikçi (ö. 1959)
|14/02/1869
|Doğum
|Sovyet deviminin önderi Vladimir İ. Lenin'in eşi ve Bolşevik Partisi'nin önde gelen yöneticisi ve Sovyet eğitim sisteminin kurucularından Nadejda Konstantinovna Krupskaya.
|14/02/1876
|Olay
|İstanbul Tramvay Şirketi işçileri greve çıktı.
|14/02/1876
|Olay
|Alexander Graham Bell, telefon patenti için başvurdu.
|14/02/1882
|Doğum
|John Blyth Barrymore, Amerikalı aktör (ö. 29 Mayıs 1942)
|14.02.1909
|Olay
|Türkiye'de ilk güvenoylaması yapıldı; Kamil Paşa kabinesi düşürüldü.
|14.02.1912
|Olay
|Arizona, ABD'nin 48. eyaleti oldu.
|14.02.1912
|Olay
|ABD'nin ilk dizel motorlu denizaltısı Connecticut'da kullanılmaya başlandı.
|14.02.1913
|Doğum
|Jimmy Hoffa, ABD'li işçi sendikası lideri (kayboldu 1975)
|14.02.1918
|Olay
|SSCB'de Gregoryen Takvimi kullanımına geçildi.
|14.02.1923
|Olay
|Mustafa Kemal,Batı Anadolu gezisine çıktı.
|14.02.1924
|Olay
|International Business Machines (IBM) şirketi kuruldu.
|14.02.1925
|Ölüm
|TBMM'de 9 Şubat'ta vurulan Deli Halit Paşa öldü.
|14.02.1925
|Olay
|TBMM'de 9 Şubat'ta vurulan Deli Halit Paşa öldü.
|14.02.1929
|Olay
|Al Capone'un rakibi yedi gangster Chicago'da öldürüldü.
|14.02.1931
|Olay
|Türkiye güzeli Naşide Saffet Hanım, Avrupa'da "Güzel Göz Kraliçesi" seçildi.
|14.02.1944
|Doğum
|Alan Parker, ABD'li film yönetmeni
|14.02.1945
|Olay
|Şili, Ekvador, Paraguay ve Peru, Birleşmiş Milletler'e katıldı.
|14.02.1945
|Olay
|II. Dünya Savaşı: İngiliz ve ABD uçakları, Dresden'in bombalanışının ikinci gününde yangın bombaları kullanmaya başladılar.
|14.02.1945
|Doğum
|Faye Dunaway, ABD'li sinema oyuncusu
|14.02.1945
|Olay
|Almanya'nın Dresden şehri İngiliz ve Amerikan hava kuvvetlerince gece ve gündüz bombalandı; değişik kaynaklar ölü sayısının 60 bin ile 130 arasında olabileceğini belirtti.
|14.02.1946
|Olay
|İlk genel amaçlı elektronik bilgisayar ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer), Pensilvanya üniversitesinde (ABD) tanıtıldı.
|14.02.1949
|Olay
|İsrail parlamentosu (Knesset) ilk toplantısını yaptı.
|14.02.1951
|Olay
|İdil Biret, 10 yaşında Paris'teki ilk piyano resitalini verdi. Konsere siyah bukleli saçı ve beyaz elbisesi ile çıkan çıkan Biret'in oturduğu sandalye yükseltildi.
|14.02.1951
|Olay
|Senaryosunu Behçet Kemal Çağlar'ın yazdığı ve Maraş'ın Kurtuluş Savaşı sırasında düşman işgalinden kurtuluşunu anlatan "Kendini Kurtaran Şehir" adlı filmin çekimi olaylara neden oldu. Rejisör Faruk Kenç ve ekibi,senaryo gereği Maraş Kalesi'ne Fransız bayrağı çekince yakalanarak mahkemeye sevk edildiler.
|14.02.1952
|Olay
|Kış Olimpiyatları Oslo'da (Norveç) başladı.
|14.02.1953
|Olay
|Yeni Balkan Paktı, Ankara'da imzalandı.
|14.02.1953
|Doğum
|Hans Krankl, Avusturyalı futbolcu
|14.02.1955
|Olay
|İzmir Alsancak limanının temeli atıldı.
|14.02.1961
|Olay
|Lavrensiyum elementi (103 numaralı element) Kaliforniya üniversitesinde ilk defa sentezlendi.
|14.02.1963
|Olay
|İstanbul'da Kavel Kablo Fabrikası'nda işçiler 28 Ocak'ta iş bırakmış ve oturma eylemine başlamışlardı. Eylemin 17. günü polis işçilere müdahale etti; 9 işçi yaralandı.
|14.02.1963
|Olay
|İngiltere'de Leeds General Infirmary Hastanesi'nde, dünyada ilk kez insandan insana başarılı böbrek nakli yapıldı.
|14.02.1969
|Ölüm
|Vito Genovese, Mafya lideri (d.1897)
|14.02.1971
|Doğum
|Kerem Tüzün, Türk müzisyen
|14.02.1971
|Olay
|Türkiye İşçi Partisi'nin Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar partiden istifa etti. Amacının kendisini Haysiyet Divanı'na sevk etmek isteyen Yönetim Kurulu'nu protesto etmek olduğunu söyledi.
|14.02.1974
|Olay
|Gazeteci İsmail Cem (İpekçi) TRT genel müdürlüğüne atandı.
|14.02.1975
|Doğum
|Mirka Francia, Kübalı voleybolcu
|14.02.1977
|Olay
|Ortadoğu Teknik Üniversitesi rektörlüğüne1977 yılında bugün Prof. Hasan Tan atandı; öğrenciler dersleri boykot etti.
|14.02.1979
|Olay
|Türkiye, İran'daki Humeyni rejimini resmen tanıdı.
|14.02.1980
|Olay
|Kış Olimpiyatları Lake Placid'de (New York) başladı.
|14.02.1980
|Olay
|On bin jandarma komandosu ve çok sayıda polis Çiğli İplik Fabrikası'ndaki işçi direnişine müdahale etti. Operasyona keşif uçakları ve helikopterler de katıldı. Gün boyu süren müdahale sonucunda fabrika boşaltıldı,1500 işçi gözaltına alındı.İstanbul ve Tunceli'de de dükkan kapatma eylemleri yapıldı. Dükkan sahipleri pahalılığı protesto ettiler.
|14.02.1980
|Olay
|Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren, dış düşmanla değil, iç düşmanla uğraşmakta olduklarını söyledi."Diyeceksiniz ki sıkıyönetime rağmen niye bunların hakkından gelemiyorsunuz? Şundan dolayı gelemiyoruz. Kan dökmek istemiyoruz. Yoksa meseleyi bir ayda hallederiz" dedi.
|14.02.1981
|Olay
|Dublin'de bir gece klubünde çıkan yangında 48 kişi öldü.
|14.02.1981
|Olay
|Türk Vatandaşlığı Kanunu'nda bazı değişiklikler yapan yasa Milli Güvenlik Konseyi'nce kabul edildi. Bu yasaya göre; yurtdışında oturup Türkiye aleyhine faaliyette bulunduğu tespit edilen veya yurtiçinde bu tür faaliyetlerde bulunurken yurtdışına çıkan kişiler, yapılan duyuruya rağmen 3 ay içinde yurda dönmezlerse Türk vatandaşlığından çıkarılacaklar.
|14.02.1983
|Olay
|Danıştay, ameliyat olarak cinsiyet değiştiren şarkıcı Bülent Ersoy'un hukuken erkek olduğuna ve dolayısıyla gazinolarda ancak erkek kıyafetiyle sahneye çıkabileceğine karar verdi.
|14.02.1986
|Olay
|Eski Devlet Bakanı İsmail Özdağlar, Yüce Divan'da "görevini kötüye kullandığı" gerekçesiyle 2 yıl hapse mahkum edildi. İsmail Özdağlar rüşvet aldığı iddiasıyla yargılanmaktaydı.
|14.02.1986
|Ölüm
|İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Enstitüsünün kurucusu, Minyatürcü Prof. Dr. Süheyl Ünver 88 yaşında öldü.
|14.02.1987
|Olay
|Tunceli iline bağlı 234 köyde yaşayan 50 bin kişinin Mersin, Antalya, İzmir ve Muğla'ya yerleştirilmesi kararlaştırıldı. Karar 6931 sayılı Orman Kanunu'na ve Anayasa'nın 170. Maddesine dayanılarak alındı.
|14.02.1989
|Basın Yayın
|Karaman Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.
|14.02.1989
|Olay
|GPS (Küresel Konumlandırma Sistemi)'ni oluşturacak 24 uydudan ilki yörüngesine oturtuldu.
|14.02.1989
|Olay
|Union Carbide, 1984'teki Bhopal Felaketi'nde sebep olduğu zararlara karşılık Hindistan hükümetine 470 milyon dolar ödemeyi kabul etti.
|14.02.1989
|Olay
|Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rushdie'nin "Şeytan Ayetleri" adlı kitabı, İslami liderlerin büyük tepkisine yol açtı. Birçok İslam ülkesi birkaç ay sonra kitabın ülkelerine sokulmasını ve satışını yasakladı. İran İslam devriminin lideri Ayetullah Humeyni, kitabın yazarı Rushdie hakkında bir ölüm fermanı çıkardı ve yazarın yakalanıp asılmasını istedi.
|14.02.1990
|Olay
|Yılmaz Güney'in Umut filmi İstanbul'da gösterime girdi.
|14.02.1994
|Olay
|Demokrasi Partisi'nin (DEP) Ankara il binasına bombalı bir saldırı yapıldı, bina ağır hasar gördü,3 kişi yaralandı.
|14.02.1996
|Olay
|Emekli olduktan sonra Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) katılan eski Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Savcısı Nusret Demiral "Ezan Türkçe okunmalı" deyince partiden ihraç edildi.
|14.02.2000
|Olay
|Hizbullah cephaneliklerinin ortaya çıkışı, varlığı1994'ten beri tartışılan JİTEM'i yeniden gündeme getirdi. Batman eski Valisi Salih Şarman "JİTEM var", Jandarma eski Komutanı Teoman Koman ise "yok" dedi.
|14.02.2003
|Olay
|Şartla salıverilme yasasından toplam 43.500 tutuklu ve hükümlünün yararlandığı açıklandı.
|14.02.2003
|Ölüm
|Dolly, Klonlanan ilk memeli (d. 1996)
|14.02.2004
|Olay
|Hamburg doğumlu Türk yönetmen Fatih Akın'ın son filmi ''Gegen die Wand'' (Duvara Karşı), Berlin Film Festivali'nde en iyi film seçilerek ''Altın Ayı'' ödülü aldı.
|14.02.2004
|Olay
|Moskova'da bir su parkının çatısı çöktü; 25 kişi öldü, 100'den fazla yaralı var.
|14.02.2005
|Olay
|Lübnan'ın eski başbakanlarından Refik Hariri, düzenlenen bir suikast sonucu öldürüldü.
|14.02.2006
|Olay
|Selçuk Kiraz, Murat Ünver ve Özgür Nayman'ın birlikte kaleme aldığı internet tehlikelerini anlatan romanları Satrab okuyucuya sunuldu.
|14/02/270
|Ölüm
|St. Valentine, şehadete erişmiş Roma azizlerden biri. Öldürüldüğü bu gün Sevgililer Günü olarak kutlanır.
|14/02/496
|Olay
|SEVGİLİLER GÜNÜ: 270 yılında Aziz Valentinus adlı rahibin, Roma İmparatoru II. Cladius tarafından kafası uçuruldu. 226 yıl sonra 496'da ise Papa Gelasius, 14 Şubat'ı ''Aziz Valentin Günü'' ilan etti. ''Aziz Valentinus Yortusu'', 19. yüzyıla gelindiğinde; Amerikalı Esther Howland'ın ilk ''Sevgililer Günü'' kartını göndermesinden bu yana farklı biçimde kutlanmaya başlandı.
Etiketler : Tarihte bugün
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