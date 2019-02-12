Tarihte bugün 15 Şubat neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
Tarihte Bugün - Bugün 15 Şubat 2019 peki tarihte bugün neler oldu? hangi olaylar yaşandı? soruları merak ediliyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
Tarihte bugün neler oldu, neler yaşandı, 15 Şubat günün önemi nedir, 15 Şubat tarih sahnesinde hangi olaylarla hatırlanıyor. İşte 15 Şubat'ta yaşanan önemli olaylar.
Yılın belirli günlerinde, belirli kesimleri hatırlamak ve onore etmek için çeşitli etkinlikler yapılıyor. 15 Şubat'ta birden çok önemli gün olması ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi kafaları karıştırdı. Türkiye'de 15 Şubat tarihinin önemli olayları nelerdir? Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
NOT: Tarihte bugün sayfası, insanları bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.
15 Şubat Tarihte bugün neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
|15/02/1564
|Doğum
|Galileo Galilei, İtalyan bilim adamı (ö. 1642)
|15/02/1637
|Olay
|III. Ferdinand Kutsal Roma imparatoru oldu.
|15/02/1738
|Doğum
|Jeremy Bentham, Pragmatizm'in kurucusu olarak kabul edilen İnğiliz filozof ve hukukçu (ö. 1832)
|15/02/1781
|Ölüm
|Gotthold Ephraim Lessing, Alman yazar (d. 1729)
|15/02/1861
|Doğum
|Charles Edouard Guillaume, Fransız fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1938)
|15/02/1873
|Doğum
|Hans von Euler-Chelpin, Alman kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1964)
|15/02/1892
|Doğum
|Muhsin Ertuğrul, Türk tiyatro sanatçısı (ö. 1979)
|15/02/1898
|Olay
|İspanya-Amerika Savaşı: Bir Amerikan gemisi Havana (Küba) limanında infilak ederek battı: 260 dan fazla kişi öldü. Olaydan İspanya'yı sorumlu tutan ABD iki hafta sonra İspanya'ya savaş açtı.
|15.02.1905
|Ölüm
|Lewis Wallace, Amerikan İç Savaşı Birlik kuvvetleri generali, devlet adamı ve yazar (d. 10 Nisan 1827)
|15.02.1919
|Doğum
|Andreas Papandreou, Yunan politikacı (ö. 1996)
|15.02.1924
|Olay
|İzmir’de harp oyunları yapıldı. Aynı günlerde, Hilafetin kaldırılması için karar verildi. Gazi Mustafa Kemal ile İsmet Paşa bu konuda görüştüler.
|15.02.1927
|Olay
|İzmir'de Eski Eserler Müzesi açıldı.
|15.02.1933
|Olay
|Giuseppe Zangara isimli bir kişi Miami'de ABD başkanı Franklin D. Roosevelt'e suikast yapmak istedi ancak Chicago belediye başkanı Anton J. Cermak'ı yaraladı. Cermak aldığı yaraların etkisiyle 6 Mart 1933'te öldü.
|15.02.1940
|Doğum
|İsmail Cem İpekçi, Türk siyasetçi
|15.02.1945
|Doğum
|Douglas Hofstadter, Amerikalı bilimadamı
|15.02.1946
|Doğum
|Yazar İnci Zeynep Oral doğdu.
|15.02.1946
|Doğum
|Yves Cochet, Fransız yazar ve politikacı
|15.02.1947
|Olay
|Rodos ve Oniki Adalar Yunanistan'a verildi.
|15.02.1949
|Olay
|1200 Musevi Türkiye'den Filistin'e göç etmek için başvuruda bulundu; göç edenlerin sayısı 10.000'i geçti.
|15.02.1950
|Olay
|Sovyetler Birliği ile Çin arasında karşılıklı savunma antlaşması imzalandı. İki ülke kapitalist dünyaya karşı birleşik cephe oluşturduklarını ilan etti.
|15.02.1951
|Doğum
|Jane Seymour, İngiliz sinema oyuncusu
|15.02.1954
|Doğum
|Matt Groening, The Simpsons'ın yaratıcısı Amerikalı karikatürist
|15.02.1958
|Ölüm
|Ressam ve yazar Malik Aksel öldü.
|15.02.1958
|Ölüm
|Eski dışişleri bakanlarından Numan Menemencioğlu 65 yaşında Ankara'da öldü.
|15.02.1959
|Olay
|Atatürk'ü konu alan The Incredible Turk adlı film CBS Network aracılığıyla yayımlandı. Filmin yönetmenliğini Ermeni asıllı Aram Boyacıyan yapmıştı.
|15.02.1961
|Olay
|Belçika'da Sabena havayollarına ait bir yolcu uçağı düştü: 73 kişi öldü. Uçakta ABD buz pateni takımı da bulunuyordu.
|15.02.1965
|Ölüm
|Nat King Cole, ABD'li müzisyen (d. 1919)
|15.02.1965
|Olay
|Kanada'nın yeni bayrağı olarak, kırmızı beyaz yaprak tasarımı kabul edildi.
|15.02.1969
|Olay
|Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) tarafından düzenlenen "Büyük Eğitim Yürüyüşü" Ankara'da yapıldı ve binlerce öğretmen bozuk eğitim düzenini protesto etti." Halkımızı sömürüden kurtaracağız " diye slogan attı.
|15.02.1970
|Olay
|Prof. Erdal İnönü Ortadoğu Teknik Üniversitesi rektör vekili oldu.
|15.02.1970
|Olay
|Dominik Cumhuriyeti'ne ait DC-9 tipi bir yolcu uçağı Santo Domingo'dan kalktıktan sonra denize düştü: 102 kişi öldü.
|15.02.1971
|Olay
|İstanbul Edebiyat Fakültesi sağ görüşlü bir grup öğrenci tarafından işgal edildi, İstanbul'daki Kadırga Yurdu'na patlayıcı madde atıldı, Ankara'da Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ndeki Kennedy anıtı havaya uçuruldu.
|15.02.1971
|Olay
|ABD'nin Ankara Balgat'taki tesislerinde görevli Çavuş James Finley kaçırıldı. Finley, 17,5 saat sonra serbest bırakıldı.
|15.02.1973
|Olay
|Anayasa Mahkemesi parlamenterlere ayrıcalıklı emekli maaşı sağlayan kanun maddelerini, Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti.
|15.02.1974
|Doğum
|Buket Doran, Türk müzisyen, basist
|15.02.1975
|Olay
|Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği (Töb-Der) 7 ilde "hayat pahalılığı ve faşizmi protesto" toplantıları düzenledi. Toplantılar saldırıya uğradı; 1 kişi öldü, 60 kişi yaralandı.
|15.02.1976
|Olay
|Türkiye’nin Beyrut Büyükelçiliği Başkatibi Oktar Cirit, bir salonda otururken Ermeni terörizminin kurbanı oldu. Saldırıyı ASALA üstlendi.
|15.02.1977
|Olay
|Ankara-İstanbul arasını 7 saat 13 dakikada alacak olan Mavi Tren deneme seferine başladı.
|15.02.1977
|Olay
|Türkiye'nin aktüel durumu konulu bir film çekmek üzere Türkiye'ye gelen İsveç'li bir Televizyon ekibi güvenlik kuvvetleri tarafından sınır dışı edldi. İsveç'li televizyoncular olayı protesto ettiler.
|15.02.1979
|Olay
|Türkiye Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu kuruldu.
|15.02.1982
|Olay
|Bir petrol çıkarma platformu, Newfoundland açıklarında fırtına nedeniyle battı, 84 kişi öldü.
|15.02.1983
|Olay
|Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürü Macit Akman, renkli TV deneme yayınlarının haftada iki saatten dört saate çıkarıldığını belirtti ve 1 Temmuz 1984'den itibaren tamamen renkli yayına geçileceğini söyledi.
|15.02.1983
|Olay
|Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Yalçın Küçük 7,5 yıl hapse mahkum oldu. Yalçın Küçük "Bir Yeni Cumhuriyet İçin" adlı kitabından yargılanmaktaydı.
|15.02.1984
|Doğum
|Francesca Ferretti, İtalyan voleybolcu
|15.02.1985
|Olay
|2006 yılında dünyanın en iyi forveti seçilen Cristiano Ronaldo doğdu.
|15.02.1986
|Doğum
|Valeri Bojinov, Bulgar futbolcu
|15.02.1987
|Ölüm
|Ressam Malik Aksel 84 yaşında öldü.
|15.02.1988
|Ölüm
|Richard Feynman, ABD'li fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1918)
|15.02.1989
|Olay
|Sovyetlerin Afganistan'da 9 yıl süren askeri varlığı, son Sovyet birliklerinin çekilmesiyle sona erdi. Savaşta 15 bin kadar Rus askerinin yanısıra, yaklaşık 1 milyon Afganlı hayatını kaybetti, 5 milyon Afganlı ülkesinden göç etmek zorunda kaldı.
|15.02.1990
|Olay
|Türkiye Birinci Futbol Ligi kulüpleri Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nu (TRT) boykot kararı aldı. Kulüpleri bu kararları almasına, TRT'nin telif hakları konusunda verdiği sözleri yerine getirmeyişinin neden olduğu bildirildi. Karara futbol seyircisi büyük tepki gösterdi.
|15.02.1992
|Olay
|Mardin'in Aytepe, Yardere ve Ahmetli köylerine jandarma operasyon düzenledi. 4 kadını gözaltına almak istedi. Kadınları vermek istemeyen köylülere jandarma müdahale etti. Jandarmanın ateş açması sonucu yaşları 10 ila 20 arasında değişen 6 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.
|15.02.1994
|Olay
|Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla, dışkı yedirtilen köylülere, 300 bin Frank tazminat vermeyi kabul etti.1989'da Cizre'nin Yeşilyurt köyünde bir grup asker köylülere dışkı yedirmiş, köylüler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuşlardı.
|15.02.1995
|Olay
|Hacker Kevin Mitnick ABD'nin bazı en güvenli bilgisayar sistemlerine izinsiz girmek suçundan FBI tarafından tutuklandı.
|15.02.1996
|Olay
|Kardak kayalıklarına düzenledikleri operasyonla adlarını duyuran SAT komandoları, Ege Denizi'nde kaza geçirdi. Komandoları taşıyan helikopter denize çakıldı, 5 görevli şehit oldu.
|15.02.1999
|Olay
|Eskişehir Cezaevi'nde "Karagümrük Çetesi" olarak tanınan bir grup Mustafa Duyar'ı öldürdü, Selçuk Parsadan'ı yaraladı. Mustafa Duyar Özdemir Sabancı'yı öldürmekten, Selçuk Parsadan örtülü ödenek davasından hüküm giymişti.
|15.02.1999
|Ölüm
|Henry Way Kendall, ABD'li fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1926)
|15.02.1999
|Olay
|PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan, Türk güvenlik güçleri tarafından Kenya'da yakalandı.
|15.02.2001
|Ölüm
|Ünlü oyun yazarı Orhan Asena Ankara'da öldü.
|15.02.2002
|Olay
|Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'nde (ISAF) yer alacak Türk Kuvvetinin ilk bölümü Kabil'de göreve başladı.
|15.02.2002
|Ölüm
|Şair, yazar Sabih Şendil İstanbul'da öldü.
|15.02.2005
|Olay
|Video paylaşım sitesi YouTube kuruldu.
Etiketler : Tarihte bugün
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