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Tarihte bugün 15 Şubat neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?

Tarihte Bugün - Bugün 15 Şubat 2019 peki tarihte bugün neler oldu? hangi olaylar yaşandı? soruları merak ediliyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.

Tarihte bugün 15 Şubat neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?

Tarihte bugün neler oldu, neler yaşandı, 15 Şubat günün önemi nedir, 15 Şubat tarih sahnesinde hangi olaylarla hatırlanıyor. İşte 15 Şubat'ta yaşanan önemli olaylar.

Yılın belirli günlerinde, belirli kesimleri hatırlamak ve onore etmek için çeşitli etkinlikler yapılıyor. 15 Şubat'ta birden çok önemli gün olması ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi kafaları karıştırdı. Türkiye'de 15 Şubat tarihinin önemli olayları nelerdir? Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.

NOT: Tarihte bugün sayfası, insanları bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.

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15 Şubat Tarihte bugün neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?

15/02/1564DoğumGalileo Galilei, İtalyan bilim adamı (ö. 1642)
15/02/1637OlayIII. Ferdinand Kutsal Roma imparatoru oldu.
15/02/1738DoğumJeremy Bentham, Pragmatizm'in kurucusu olarak kabul edilen İnğiliz filozof ve hukukçu (ö. 1832)
15/02/1781ÖlümGotthold Ephraim Lessing, Alman yazar (d. 1729)
15/02/1861DoğumCharles Edouard Guillaume, Fransız fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1938)
15/02/1873DoğumHans von Euler-Chelpin, Alman kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1964)
15/02/1892DoğumMuhsin Ertuğrul, Türk tiyatro sanatçısı (ö. 1979)
15/02/1898Olayİspanya-Amerika Savaşı: Bir Amerikan gemisi Havana (Küba) limanında infilak ederek battı: 260 dan fazla kişi öldü. Olaydan İspanya'yı sorumlu tutan ABD iki hafta sonra İspanya'ya savaş açtı.
15.02.1905ÖlümLewis Wallace, Amerikan İç Savaşı Birlik kuvvetleri generali, devlet adamı ve yazar (d. 10 Nisan 1827)
15.02.1919DoğumAndreas Papandreou, Yunan politikacı (ö. 1996)
15.02.1924Olayİzmir’de harp oyunları yapıldı. Aynı günlerde, Hilafetin kaldırılması için karar verildi. Gazi Mustafa Kemal ile İsmet Paşa bu konuda görüştüler.
15.02.1927Olayİzmir'de Eski Eserler Müzesi açıldı.
15.02.1933OlayGiuseppe Zangara isimli bir kişi Miami'de ABD başkanı Franklin D. Roosevelt'e suikast yapmak istedi ancak Chicago belediye başkanı Anton J. Cermak'ı yaraladı. Cermak aldığı yaraların etkisiyle 6 Mart 1933'te öldü.
15.02.1940Doğumİsmail Cem İpekçi, Türk siyasetçi
15.02.1945DoğumDouglas Hofstadter, Amerikalı bilimadamı
15.02.1946DoğumYazar İnci Zeynep Oral doğdu.
15.02.1946DoğumYves Cochet, Fransız yazar ve politikacı
15.02.1947OlayRodos ve Oniki Adalar Yunanistan'a verildi.
15.02.1949Olay1200 Musevi Türkiye'den Filistin'e göç etmek için başvuruda bulundu; göç edenlerin sayısı 10.000'i geçti.
15.02.1950OlaySovyetler Birliği ile Çin arasında karşılıklı savunma antlaşması imzalandı. İki ülke kapitalist dünyaya karşı birleşik cephe oluşturduklarını ilan etti.
15.02.1951DoğumJane Seymour, İngiliz sinema oyuncusu
15.02.1954DoğumMatt Groening, The Simpsons'ın yaratıcısı Amerikalı karikatürist
15.02.1958ÖlümRessam ve yazar Malik Aksel öldü.
15.02.1958ÖlümEski dışişleri bakanlarından Numan Menemencioğlu 65 yaşında Ankara'da öldü.
15.02.1959OlayAtatürk'ü konu alan The Incredible Turk adlı film CBS Network aracılığıyla yayımlandı. Filmin yönetmenliğini Ermeni asıllı Aram Boyacıyan yapmıştı.
15.02.1961OlayBelçika'da Sabena havayollarına ait bir yolcu uçağı düştü: 73 kişi öldü. Uçakta ABD buz pateni takımı da bulunuyordu.
15.02.1965ÖlümNat King Cole, ABD'li müzisyen (d. 1919)
15.02.1965OlayKanada'nın yeni bayrağı olarak, kırmızı beyaz yaprak tasarımı kabul edildi.
15.02.1969OlayTürkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) tarafından düzenlenen "Büyük Eğitim Yürüyüşü" Ankara'da yapıldı ve binlerce öğretmen bozuk eğitim düzenini protesto etti." Halkımızı sömürüden kurtaracağız " diye slogan attı.
15.02.1970OlayProf. Erdal İnönü Ortadoğu Teknik Üniversitesi rektör vekili oldu.
15.02.1970OlayDominik Cumhuriyeti'ne ait DC-9 tipi bir yolcu uçağı Santo Domingo'dan kalktıktan sonra denize düştü: 102 kişi öldü.
15.02.1971Olayİstanbul Edebiyat Fakültesi sağ görüşlü bir grup öğrenci tarafından işgal edildi, İstanbul'daki Kadırga Yurdu'na patlayıcı madde atıldı, Ankara'da Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ndeki Kennedy anıtı havaya uçuruldu.
15.02.1971OlayABD'nin Ankara Balgat'taki tesislerinde görevli Çavuş James Finley kaçırıldı. Finley, 17,5 saat sonra serbest bırakıldı.
15.02.1973OlayAnayasa Mahkemesi parlamenterlere ayrıcalıklı emekli maaşı sağlayan kanun maddelerini, Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti.
15.02.1974DoğumBuket Doran, Türk müzisyen, basist
15.02.1975OlayTüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği (Töb-Der) 7 ilde "hayat pahalılığı ve faşizmi protesto" toplantıları düzenledi. Toplantılar saldırıya uğradı; 1 kişi öldü, 60 kişi yaralandı.
15.02.1976OlayTürkiye’nin Beyrut Büyükelçiliği Başkatibi Oktar Cirit, bir salonda otururken Ermeni terörizminin kurbanı oldu. Saldırıyı ASALA üstlendi.
15.02.1977OlayAnkara-İstanbul arasını 7 saat 13 dakikada alacak olan Mavi Tren deneme seferine başladı.
15.02.1977OlayTürkiye'nin aktüel durumu konulu bir film çekmek üzere Türkiye'ye gelen İsveç'li bir Televizyon ekibi güvenlik kuvvetleri tarafından sınır dışı edldi. İsveç'li televizyoncular olayı protesto ettiler.
15.02.1979OlayTürkiye Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu kuruldu.
15.02.1982OlayBir petrol çıkarma platformu, Newfoundland açıklarında fırtına nedeniyle battı, 84 kişi öldü.
15.02.1983OlayTürkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürü Macit Akman, renkli TV deneme yayınlarının haftada iki saatten dört saate çıkarıldığını belirtti ve 1 Temmuz 1984'den itibaren tamamen renkli yayına geçileceğini söyledi.
15.02.1983OlayGazi Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Yalçın Küçük 7,5 yıl hapse mahkum oldu. Yalçın Küçük "Bir Yeni Cumhuriyet İçin" adlı kitabından yargılanmaktaydı.
15.02.1984DoğumFrancesca Ferretti, İtalyan voleybolcu
15.02.1985Olay2006 yılında dünyanın en iyi forveti seçilen Cristiano Ronaldo doğdu.
15.02.1986DoğumValeri Bojinov, Bulgar futbolcu
15.02.1987ÖlümRessam Malik Aksel 84 yaşında öldü.
15.02.1988ÖlümRichard Feynman, ABD'li fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1918)
15.02.1989OlaySovyetlerin Afganistan'da 9 yıl süren askeri varlığı, son Sovyet birliklerinin çekilmesiyle sona erdi. Savaşta 15 bin kadar Rus askerinin yanısıra, yaklaşık 1 milyon Afganlı hayatını kaybetti, 5 milyon Afganlı ülkesinden göç etmek zorunda kaldı.
15.02.1990OlayTürkiye Birinci Futbol Ligi kulüpleri Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nu (TRT) boykot kararı aldı. Kulüpleri bu kararları almasına, TRT'nin telif hakları konusunda verdiği sözleri yerine getirmeyişinin neden olduğu bildirildi. Karara futbol seyircisi büyük tepki gösterdi.
15.02.1992OlayMardin'in Aytepe, Yardere ve Ahmetli köylerine jandarma operasyon düzenledi. 4 kadını gözaltına almak istedi. Kadınları vermek istemeyen köylülere jandarma müdahale etti. Jandarmanın ateş açması sonucu yaşları 10 ila 20 arasında değişen 6 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.
15.02.1994OlayTürkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla, dışkı yedirtilen köylülere, 300 bin Frank tazminat vermeyi kabul etti.1989'da Cizre'nin Yeşilyurt köyünde bir grup asker köylülere dışkı yedirmiş, köylüler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuşlardı.
15.02.1995OlayHacker Kevin Mitnick ABD'nin bazı en güvenli bilgisayar sistemlerine izinsiz girmek suçundan FBI tarafından tutuklandı.
15.02.1996OlayKardak kayalıklarına düzenledikleri operasyonla adlarını duyuran SAT komandoları, Ege Denizi'nde kaza geçirdi. Komandoları taşıyan helikopter denize çakıldı, 5 görevli şehit oldu.
15.02.1999OlayEskişehir Cezaevi'nde "Karagümrük Çetesi" olarak tanınan bir grup Mustafa Duyar'ı öldürdü, Selçuk Parsadan'ı yaraladı. Mustafa Duyar Özdemir Sabancı'yı öldürmekten, Selçuk Parsadan örtülü ödenek davasından hüküm giymişti.
15.02.1999ÖlümHenry Way Kendall, ABD'li fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1926)
15.02.1999OlayPKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan, Türk güvenlik güçleri tarafından Kenya'da yakalandı.
15.02.2001ÖlümÜnlü oyun yazarı Orhan Asena Ankara'da öldü.
15.02.2002OlayUluslararası Güvenlik Destek Gücü'nde (ISAF) yer alacak Türk Kuvvetinin ilk bölümü Kabil'de göreve başladı.
15.02.2002ÖlümŞair, yazar Sabih Şendil İstanbul'da öldü.
15.02.2005OlayVideo paylaşım sitesi YouTube kuruldu.

 

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