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Tarihte bugün 16 Mart neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?

Tarihte Bugün - Bugün 16 Mart 2019 peki tarihte bugün neler oldu? hangi olaylar yaşandı? soruları merak ediliyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.

Tarihte bugün 16 Mart neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?

Tarihte bugün neler oldu, neler yaşandı,23 Aralık günün önemi nedir, 16 Mart tarih sahnesinde hangi olaylarla hatırlanıyor. İşte 16 Mart'da yaşanan önemli olaylar.

Yılın belirli günlerinde, belirli kesimleri hatırlamak ve onore etmek için çeşitli etkinlikler yapılıyor. 16 Mart'ta birden çok önemli gün olması ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi kafaları karıştırdı. Türkiye'de  16 Mart tarihinin önemli olayları nelerdir? Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.

NOT: Tarihte bugün sayfası, insanları bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.

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16 Mart Tarihte bugün neler oldu, Hangi olaylar yaşandı? 

16/03/1521Olayİspanyol kaşif Ferdinand Magellan Filipinler'deki Homonhon adasına vardı.
16/03/1839Doğum1901'de ilk Nobel Edebiyat ödülünü alan Fransız şair Sully Prudhomme.
16/03/1868Doğumİşsiz güçsüzler ve yoksulların yaşantısını merkezine alan roman, öykü ve oyunlarıyla bilinen sosyalist gerçekçi akımın öncülerinden Rus yazar Maksim Gorkiy.
16/03/1878DoğumSubaylıktan İran hükumdarlığına yükselerek ülkesinin modernleşmesine yönelik reformları başlatan Reza Şah Pehlevi.
16.3.1920OlayKurtul Sevgili İstanbul Güzel İstanbul Ya beni şehit et, yahut da kurtul Sen esir oldukça Bana yaşamak dünyada haramdır Haramdır mutlak... Cevat Kazım'ın dizelerinde anlattığı İstanbul'un işgali gerçekleşti. Şehzadebaşı karakolu ansızın basılmış, içeride bulunan askerler öldürülmüştü. İşgali öğrenen Mustafa Kemal, işgal kuvvetlerinin temsilcilerine çektiği protesto telgrafında, "İstanbul'un işgali olayında doğacak büyük mesuliyete son bir defa olarak dünyanın dikkat nazarını çekeriz" diyordu.
16.3.1921OlaySovyetler Birliği, Ankara Hükümeti'ni resmen tanıdı; Moskova Antlaşması imzalandı.
16.3.1929ÖlümTuluatçı Kel Hasan Efendi, 55 yaşında İstanbul'da öldü.
16.3.1939ÖlümSes sanatçısı Eftelya Hanım (Denizkızı) İstanbul'da öldü.
16.3.1940ÖlümNobel Ödülü'nü kazanan ilk kadın yazar Selma Lagerlöf 82 yaşında öldü.
16.3.1940DoğumParis'te Son Tango adlı filmiyle ünlenen İtalyan film yönetmeni Bernardo Bertolucci.
16.3.1956OlayKeman sanatçısı Suna Kan İtalya'da ödül aldı. Gazeteler, "Paganini sağ olsaydı, Suna Kan'ı alnından öperdi" diye yazdılar.
16.3.1964OlayMeclis'te gizli yapılan olağanüstü toplantıda, hükümete gerektiğinde Kıbrıs'a müdahale yetkisi verildi.
16.3.1965OlayZeki Müren'in başrolünü oynadığı Çay ve Sempati oyunu, 16 Mart 1965 tarihinde Arena tiyatrosunda sahnelenmeye başladı.
16.3.1966ÖlümYazar Emin Türk Eliçin, 60 yaşında öldü.
16.3.1968OlayAmerika Birleşik Devletleri Başkanı Johnson Vietnam'a 35.000 ila 50.000 asker daha göndermeye karar verdi.
16.3.1969OlayTürkan Şoray, ücretini 60 bin liradan 75 bin liraya çıkardı. Böylece Türk Sinemasının en pahalı oyuncusu oldu.
16.3.1971OlayTürkiye Halk Kurutuluş Ordusu liderlerinden Deniz Gezmiş ve Yusuf Aslan 16 Mart 1971 günü Sivas'a bağlı Gemerek'te jandarmayla girdikleri çatışma sonunda yakalandılar.
16.3.1972OlayCumhuriyet Senatosu; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan hakkındaki idam kararını onayladı.
16.3.1978OlaySıkıyönetim Komutanlığı 1981 yılının 16 Mart'ında İstanbul'daki 156 cinayetin sağ eylemciler tarafından işlendiğini açıkladı.
16.3.1978ÖlümŞair ve Yazar Ceyhun Atuf Kansu Ankara'da öldü.
16.3.1978Olayİtalya'da eski başbakanlardan Aldo Moro, Kızıl Tugaylar örgütü tarafından kaçırıldı.
16.3.1978OlayÖğle saatlerinde İstanbul Üniversitesi'nden çıkan kalabalık bir solcu öğrenci grubunun üzerine bomba atıldı, 7 öğrenci öldü, 31'i ağır olmak üzere 100'den fazla kişi yaralandı. Ölen öğrencilerin adları şöyle: Cemil Sönmez, Baki Ekiz, Hatice Özen, Hamit Akıl, A. Turan Ören, Murat Kurt, Abdullah Şimşek. Olay kamuoyunda büyük bir tepkiyle karşılandı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, DİSK, 20 Mart'ta "Faşizme İhtar" adıyla işi bırakma eylemi gerçekleştirdi. Polis Memurları Dayanışma Derneği, Pol-Der İstanbul Şubesi Başkanı, bombalı saldırı istihbaratının olaydan 10 gün önce üniversitedeki polis amirliğine bildirildiğini açıkladı. Olayın sanıkları olduğu ileri sürülen şimdiki Milliyetçi Hareket Parti milletvekili Mehmet Gül'ün de içinde bulunduğu 5 ülkücü delil yetersizliğinden beraat ettiler. Zamanaşımına bırakılan dosya, bir grup avukat tarafından 16 Mart 1988'de yeniden açıldı, yargılama sürüyor..
16.3.1981OlaySıkıyönetim Komutanlığı İstanbul'daki 156 cinayetin sağ eylemciler tarafından işlendiğini açıkladı.
16.3.1982OlayYüce Divan'da rüşvet suçlamasıyla yargılanan eski Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı 16 Mart 1982 günü 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
16.3.1985OlayYaşar Kemal'in aynı adlı romanından beyazperdeye uyarlanan ve Peter Ustinov'un yönetip oynadığı İnce Memed adlı filmin Türkiye'de gösterilmesi yasaklandı.
16.3.1988OlayIrak'ın kuzeyinde Kürdistan bölgesinde Saddam Hüseyin'in emriyle Halepçe'de binlerce insan gaz bombalarıyla zehirlenerek katledildi. Olay tarihe "Halepçe Katliamı" olarak geçti.
16.3.1994OlayTBMM tarafından dokunulmazlıkları kaldırıldıktan sonra gözaltına alınan 5'i DEP'li 6 milletvekili, TCK'nın 125. maddesine muhalefet ettikleri gerekçesiyle DGM'ye sevk edildi. Vatana ihanetle suçlanan milletvekilleri, 17 Mart'ta tutuklanarak cezaevine konuldu.
16.3.1996OlayProfesör İlhan Arsel'in Biz Profesörler adlı kitabının davasında savcı Abdurrahman Yılancı, hakim Yücel Yurdakul'u taraflılıkla suçlayarak reddetti. Savcının hakimi reddetmesi adliye tarihinde ilk kez gerçekleşti.
16.3.1998ÖlümHalkbilim Araştırmacısı Pertev Naili Boratav, Paris'te öldü.
16.3.1999OlayBirleşmiş Milletler'in Kosova'da, 70 gün sürecek hava harekatı başladı. Sırplara göre 2.000 Amerikalılara göre ise 5.000 kişinin öldüğü savaşın sonunda Sırp kuvvetleri Kosova'dan çekildi.
16.3.2000OlayAİHM, Özgür Gündem gazetesinin Türkiye aleyhine açtığı davada Türkiye'nin 'ifade özgürlüğünü' ihlal ettiğine ama etnik ayrımcılık yapılmadığına karar verdi. Türkiye 31 milyar lira tazminat ödeyecek. 1995'teda gazeteye yapılan bombalı saldırıda gazetenin binası ve arşivi yok olmuş, failler bulunamamıştı.
16.3.2001OlayÇin'in sanayi merkezlerinden Şiziyazuag'da dört patlama meydana geldi. Enkaz altından 108 kişinin cesedi çıkarıldı.
16.3.2001Olayİstanbul-Moskova seferi için İstanbul Havalimanı'ndan kalktıktan sonra Çeçen militanlar tarafından kaçırılarak Medine'ye indirilen Rus yolcu uçağına Suudi özel birimi operasyon düzenledi; bir Türkiyeli yolcu, bir hostes ve çeçen militan hayatını kaybetti. İki Çeçen tutuklandı.
16.3.2002ÖlümVietnamlı General Van Tien Dung, 85 yaşında öldü. 1975'te başkomutan olan Dung, ABD destekli Güney Vietnam'ın başkenti Saygon'a giren Komünist kuvvetlere liderlik etti. "Ho Şi Minh Zaferi"nin baş mimarıydı.
16.3.2002OlayF tipi cezaevi uygulamalarına karşı yapılan ölüm orucu eyleminde DHKP-C davasından tutuklu Doğan Tokmak eyleminin 290. gününde hayatını kaybetti.Ölüm orucu eyleminde yaşamlarını yitirenlerin sayısı 50'ye ulaştı.
16.3.2003Olayİsrail'in Gazze operasyonlarını protesto eden Filistinlilere destek veren 'Uluslararası Dayanışma Hareketi'nden Amerikalı Rachel Corrie bir evin yıkılmasını engellemek isterken İsrail buldozeri tarafından ezilerek hayatını kaybetti.
16.3.2003OlayABD, Britanya ve İspanya devlet başkanlarının, Azor adalarında yaptığı zirveden "Sonsuza kadar diplomasi beklenemez. 17 Mart Irak konusunda karar almak için BM'nin son günü" kararı çıktı. Fransa, Almanya ve Rusya ise ortak açıklamayla "Gerekçe yok. Bu koşullarda hiçbir şey güç kullanmayı haklı göstermez"dedi.
16.3.2004OlayTTK'nın Karadon maden ocağındaki grizu patlamasında 8 işçiden 5'i öldü, 3'ü yaralandı.
16.3.2004OlayYÖK Başkanı ve Galatasaray Üniversitesi'nin eski rektörü Prof.Dr.Erdoğan Teziç'e,Fransa'da Sorbonne Üniversitesi tarafından 'Docteur Honoris Causa' unvanı verildi. Türkiye'den bu unvanı alan ilk bilim insanı oldu.
16.3.2005OlayIrak'ta 30 Ocak'ta seçilen yeni Meclis, 275 üyesiyle bombalı saldırıların gölgesinde ilk kez toplandı.
16.3.2005OlayAB, savaş suçlusu General Ante Gotovina'yı Lahey'e teslim etmeyen Hırvatistan'la başlaması gereken müzakereleri süresiz erteledi. AB tarihinde ilk kez bir aday, beklemeye alındı.
16.3.2006OlayFransa ile Libya,"nükleer enerjinin barışçı kullanımına" dair anlaşma imzaladı. Nükleer enerjinin tarım ve sağlık alanlarında kullanılacağı belirtildi.
16.3.2007OlayIron Maiden, Hindistan'ın Bangalore şehrinde verdiği konserle Hindistan’da konser veren ilk heavy metal grubu oldu.
16.3.2008OlayBM Çevre Programı tarafından yayınlanan araştırmaya göre yeryüzündeki buzulların ortalama erime oranı, 2004-2005 dönemiyle 2005-2006 dönemi arasında neredeyse iki kart arttı
16.3.2008OlayHarvard Tıp Okulu uzmanlarının yaptığı araştırmada kanserli tümörlerin hızla yayılmasını sağlayan mekanizma çözülerek tümörlerin yayılmasının engellenmesi için yeni bir yöntem bulundu.
16.3.2009OlayLüksemburg’da ötanazi yasayla kabul edildi.
16.3.2010OlayStockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) askeri silah transferleri raporuna göre 2009'da Türkiye dünyada en çok askeri silah satın alan 10. ülke oldu
16.3.2012OlayAfganistan'ın başkenti Kabil'de Türkiyeli askerleri taşıyan bir helikopterin bir evin üzerine düştü; 12 asker ve dört sivil hayatını kaybetti. 

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