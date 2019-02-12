Tarihte bugün 16 Şubat neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
Tarihte Bugün - Bugün 16 Şubat 2019 peki tarihte bugün neler oldu? hangi olaylar yaşandı? soruları merak ediliyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
Tarihte bugün neler oldu, neler yaşandı,16 Şubat günün önemi nedir, 16 Şubat tarih sahnesinde hangi olaylarla hatırlanıyor. İşte 16 Şubat'ta yaşanan önemli olaylar.
Yılın belirli günlerinde, belirli kesimleri hatırlamak ve onore etmek için çeşitli etkinlikler yapılıyor. 16 Şubat'ta birden çok önemli gün olması ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi kafaları karıştırdı. Türkiye'de 16 Şubat tarihinin önemli olayları nelerdir? Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
NOT: Tarihte bugün sayfası, insanları bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.
16 Şubat Tarihte bugün neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
|16/02/1279
|Ölüm
|III. Afonso, Portekiz kralı (d. 1210)
|16/02/1391
|Ölüm
|John V Palaeologus, Bizans imparatoru (d. 1332)
|16/02/1834
|Doğum
|İnsanın evrimine ilişkin Darwin teorisinin savunucularından ve evrime ilişkin yeni kuramların kurucusu Alman zoolog Ernst Haeckel.
|16/02/1872
|Olay
|Beyoğlu Telgrafhanesi işçileri greve çıktı.
|16/02/1893
|Doğum
|İkinci Dünya Savaşı öncesinde Sovyet Kızılordusunun modernleştirilmesini gerçekleştiren Sovyet general Mihayl Nikolayeviç Tuhaçevskiy.
|16.02.1903
|Olay
|Panama bağımsızlığını ilan etti. ABD, Panama Kanalı üzerindeki hakları satın aldı.
|16.02.1916
|Olay
|Ruslar, Erzurum'u işgal etti.
|16.02.1917
|Ölüm
|Octave Mirbeau, Fransız yazar (d. 1848)
|16.02.1918
|Olay
|Litvanya hem Rusya hem de Almanya'dan bağımsızlığını ilan etti.
|16.02.1920
|Olay
|Balıkesir'in kuzeyinde, Manyas ve Gönen bölgelerinde ikinci Anzavur isyanı başladı. (İsyan 16 Nisan'da bastırıldı.)
|16.02.1922
|Olay
|Merkez Ordusu kaldırıldı.
|16.02.1923
|Olay
|Lozan Delegasyonu İstanbul'a döndü.
|16.02.1925
|Olay
|Türkiye'de sivil ve askeri havacılığı desteklemek amacıyla "Türk Tayyare Cemiyeti" adıyla bir dernek kuruldu. Sonradan "Türk Hava Kurumu" adını aldı.
|16.02.1926
|Olay
|Mustafa Kemal Ankara'da Hakimiyet-i Milliye gazetesinin yeni binasını açtı.
|16.02.1926
|Olay
|Milliyet gazetesi çıkmaya başladı.
|16.02.1928
|Doğum
|Sinema oyuncusu Erol Taş.
|16.02.1933
|Ölüm
|Türkiye'nin ilk Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey öldü.
|16.02.1934
|Ölüm
|Operetleriyle tanınan besteci Kaptanzade Ali Rıza Bey.
|16.02.1937
|Olay
|Wallace H. Carothers, naylonun patentini aldı.
|16.02.1948
|Olay
|Pertev Naili Boratav, Muzaffer Şerif Başoğlu ve Niyazi Berkes solcu oldukları gerekçesiyle üniversiteden uzaklaştırılmışlardı. Danıştay,1948 yılında bugün görevlerine iade etti.
|16.02.1949
|Olay
|İlkokulların dördüncü ve beşinci sınıflarında din dersi okutulmaya başlandı.
|16.02.1950
|Olay
|Yeni Seçim Kanunu ikinci defa görüşülerek kabul edildi. Yeni Seçim Kanunu tek dereceli, genel, eşit ve gizli oy, açık tasnif ilkelerini getiriyor. Seçimler çoğunluk sistemine göre ve adli teminat altında yapılacak.
|16.02.1953
|Olay
|Türkiye- Amerika (ABD) telefon hattı açıldı.
|16.02.1955
|Olay
|Yeni Alsancak Limanı'nın temeli Başbakan Adnan Menderes tarafından atıldı.
|16.02.1959
|Olay
|Fidel Castro, Fulgencio Batista'nın 1 Ocak'ta başkanlıktan uzaklaştırılmasının ardından Küba devlet başkanı oldu.
|16.02.1960
|Ölüm
|Bedri Ruhselman, Deneysel Neo-spiritüalizm'in kurucusu, hekim ve keman virtüözü (d.1898)
|16.02.1961
|Olay
|Explorer 9 uzaya fırlatıldı
|16.02.1963
|Ölüm
|Türk sinemasının karakter oyuncularından Salih Tozan 49 yaşında öldü.
|16.02.1967
|Olay
|Elektrik, demir ve kömüre zam yapıldı.
|16.02.1968
|Olay
|Haleyville'de (Alabama, ABD) ilk 911 acil telefon sistemi çalışmaya başladı.
|16.02.1969
|Olay
|Amerikan 6. Filosu'nun İstanbul'a demirlemesini protesto için "emperyalizme ve sömürüye "karşı bir miting düzenlendi. Sağcı militanlar gösteri yürüyüşüne "Müslüman Türkiye" sloganlarıyla saldırdı; Ali Turgut Aytaç ve Duran Erdoğan öldürüldü, yaklaşık 200 kişi yaralandı. Bu olay tarihe "Kanlı Pazar" diye geçti.
|16.02.1973
|Olay
|Rauf Denktaş, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Yardımcılığına seçildi.
|16.02.1976
|Olay
|Lübnan'ın başkenti Beyrut Türk Büyükelçiliği'nde görevli Başkatip Oktar Cirit, Beyrut'ta öldürüldü. Oktar Cirit'e yapılan saldırıyı Gizli Ermeni Kurtuluş Ordusu (ASALA) üstlendi.
|16.02.1977
|Olay
|Bakanlar Kurulu'nun THY grevini erteleyen kararı, Danıştay tarafından oy çokluğu ile alınan kararla durduruldu.
|16.02.1978
|Olay
|Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu, yabancı kaynaklı eşyaların satışının yasaklandığını açıkladı.
|16.02.1978
|Olay
|Danıştay, İsmail Cem'in TRT'nin yasal Genel Müdürü olduğuna karar verdi.
|16.02.1979
|Olay
|İran'da Humeyni karşıtları ardı ardına idam edildi.
|16.02.1979
|Olay
|Vakıf Gureba Hastanesi İstanbul'un üçüncü tıp fakültesi oldu.
|16.02.1980
|Olay
|TBMM'den ilk kez 5 saat televizyon naklen yayını yapıldı.
|16.02.1981
|Olay
|Genelkurmay Sıkıyönetim Askeri Hizmetler Koordinasyonu Başkanlığı bir bildiri yayımladı; aralarında Abdullah Öcalan ve Kemal Burkay'ın da bulunduğu 45 kişinin 19 Mart tarihine kadar yurda dönmeleri çağrısında bulundu.
|16.02.1981
|Olay
|Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Behice Boran 8 yıl 9 ay hapse mahkum edildi. Behice Boran Kasım1980'den beri yurtdışında bulunuyordu.
|16.02.1986
|Olay
|Portekiz'de seçimler yapıldı. Mario Soares 60 yıl sonra Portekiz'in ilk sivil başkanı oldu.
|16.02.1988
|Olay
|Televizyonda 11 Şubat'ta kanser tedavisiyle ilgili programı izleyen bir hasta, zakkum yapraklarını kaynatıp içince öldü.
|16.02.1989
|Olay
|Danimarka'da yapılan karşılaşmada İskoç rakibi Pat Clinton'u yenen 51 kilo boksörümüz Eyüp Can Avrupa Profesyonel Boks şampiyonu oldu.
|16.02.1990
|Olay
|Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) kuruldu. Vakfın başkanlığına Yavuz Önen getirildi.
|16.02.1991
|Olay
|7 bin homoseksüel Londra Hyde Park'ta büyük bir miting düzenledi.
|16.02.1991
|Ölüm
|Beyin cerrahı, besteci Dr. Bülent Tarcan 76 yaşında öldü.
|16.02.1998
|Olay
|Türk basınına 55 yıl hizmet veren ekonomi basının duayeni Fasih İnal, 77 yaşında vefat etti.
|16.02.1998
|Olay
|Gümrük Birliği Ortak Komitesi'nin 7. dönem toplantısı yapıldı.
|16.02.1998
|Olay
|Çin havayollarına ait bir yolcu uçağı Çan Kay Şek uluslararası havaalanı yakınlarında düştü: 202 kişi öldü.
|16.02.1999
|Olay
|Terör örgütü PKK (Kürdistan İşçi Partisi) lideri Abdullah Öcalan, Kenya'nın başkenti Nairobi'de yakalandı ve Türkiye'ye getirildi. PKK örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın Türk güvenlik güçlerince yakalanmasının ardından, örgüt taraftarları Avrupa çapında elçilik işgalleri ve rehin alma eylemlerine giriştiler.
|16.02.2001
|Olay
|Otomotiv Sanayicileri Derneği başkanlığına Ali İhsan İlkbahar yeniden seçildi.
|16.02.2001
|Olay
|Danıştay İdari Dava Dairesi Genel Kurulu, Aktaş Elektrik imtiyaz sözleşmesini hukuka aykırı buldu.
|16.02.2001
|Olay
|İstanbul'da 1993 yılında vergi rekortmeni olan genelev patroniçesi Matild Manukyan, 84 yaşında öldü.
|16.02.2003
|Ölüm
|12 Mart dönemi komutanlarından emekli orgeneral Faik Türün öldü.
|16.02.2005
|Olay
|Eski başbakan Mesut Yılmaz ve eski devlet bakanı Güneş Taner'in Türkbank ihalesine fesat karıştırmak suçundan Yüce Divan'da yargılanmalarına başlandı.
|16.02.2006
|Olay
|Kısaca MASH olarak adlandırılan ve çadırlardan oluşmuş "Seyyar Ordu Cerrahi Hastaneleri"'nin (Mobile Army Surgical Hospital) sonuncusu da ABD ordusunda hizmetten kaldırıldı.
|16/02/600
|Olay
|Papa I. Gregory, hapşıran kişiye "Tanrı seni kutsasın" denebileceğine karar verdi.
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