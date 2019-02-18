Tarihte bugün 19 Şubat neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
Tarihte Bugün - Bugün 19 Şubat 2019 peki tarihte bugün neler oldu? hangi olaylar yaşandı? soruları merak ediliyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
Tarihte bugün neler oldu, neler yaşandı, 19 Şubat günün önemi nedir, 19 Şubat tarih sahnesinde hangi olaylarla hatırlanıyor. İşte 19 Şubat'ta yaşanan önemli olaylar.
Yılın belirli günlerinde, belirli kesimleri hatırlamak ve onore etmek için çeşitli etkinlikler yapılıyor. 19 Şubat'ta birden çok önemli gün olması ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi kafaları karıştırdı. Türkiye'de 19 Şubat tarihinin önemli olayları nelerdir? Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
NOT: Tarihte bugün sayfası, insanları bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.
19 Şubat Tarihte bugün neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
|19/02/1405
|Ölüm
|Büyük Moğol İmparatorluğu hükümdarı Timur.
|19/02/1473
|Doğum
|Mikolaj Kopernik, Polonyalı astronom (ö. 1543)
|19/02/1600
|Olay
|Peru'daki Huaynaputina yanardağı Güney Amerika tarihindeki en şiddetli patlamayla püskürdü.
|19/02/1660
|Doğum
|Friedrich Hoffmann, Alman fizikçi, kimyacı (ö. 1742)
|19/02/1717
|Doğum
|David Garrick, İngiliz aktör, oyun yazarı, tiyatro yöneticisi ve yapımcısı (ö. 20 Ocak 1779)
|19/02/1807
|Olay
|ABD eski başkan yardımcısı Aaron Burr vatana ihanet iddiasıyla tutuklandı.
|19/02/1837
|Ölüm
|Georg Büchner, Alman oyun yazarı (d. 1813)
|19/02/1859
|Doğum
|Svante Arrhenius, İsveçli kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1927)
|19/02/1861
|Olay
|Rusya'da toprağa bağlı kölelik yasaklandı.
|19/02/1878
|Olay
|Thomas Edison fonografın patentini aldı.
|19/02/1881
|Olay
|Kansas'ta tüm alkollü içecekler yasaklandı.
|19/02/1893
|Doğum
|Cedric Hardwicke - İngiliz tiyatro ve sinema oyuncusu (ö. 6 Ağustos, 1964)
|19.02.1911
|Doğum
|Merle Oberon sinema oyuncusu (ö. 23 Kasım 1979)
|19.02.1915
|Olay
|I. Dünya Savaşı: Gelibolu muharebeleri başladı. İtilaf devletlerinin Çanakkale'ye denizden yaptıkları saldırı püskürtüldü.
|19.02.1925
|Olay
|Telsiz tesisi hakkındaki kanun çıktı. Türkiye'de radyonun kurulması TBMM'de kabul edildi.
|19.02.1928
|Olay
|Amacı yoksul kadınlara yardım etmek olan "Himaye-i Etfal Kadın Yardım Cemiyeti" kuruldu. Cemiyetin adı 1938'de Yardım Sevenler Derneği olarak değiştirildi. Mevhibe İnönü derneğin fahri başkanıydı.
|19.02.1932
|Olay
|Halkevleri kuruldu. Amaç; halkın politik, ideolojik ve kültürel eğitimini sağlamaktı. Cumhuriyet Halk Fıkrası Genel Sekreteri Recep Bey (Peker) bu amacı şöyle ifade etti: "Halkevlerinin gayesi ulusu katılaştırmak, sınıfsız katı bir kitle haline getirmektir". Halkevleri 1951'de Demokrat Parti (DP) tarafından kapatıldı.
|19.02.1938
|Ölüm
|Eski Tarım Bakanı ve Manisa Milletvekili Sabri Toprak.
|19.02.1940
|Doğum
|Saparmurat Niyazov, Türkmenistan devlet başkanı
|19.02.1941
|Doğum
|David Gross, ABD'li fizikçi, Nobel Fizik Ödülü sahibi
|19.02.1943
|Doğum
|Tim Hunt, İngiliz biyokimyacı, Nobel Tıp Ödülü sahibi
|19.02.1945
|Olay
|II. Dünya Savaşı: Iwo Jima muharebesi. Yaklaşık 30.000 ABD askeri Batı Pasifik'teki Iwo Jima adasına çıktı. Japon ordusunun şiddetli direnişi ile karşılaşan ABD birlikleri adada kontrolü ancak bir ay sonra sağlayabildiler.
|19.02.1947
|Doğum
|Yazar Carson Mc Cullers.
|19.02.1947
|Olay
|İstanbul'da et giderek pahalılaşıyor; İstanbul Belediyesi halkı et boykotuna çağırdı.
|19.02.1948
|Doğum
|Tony Iommi, İngiliz rock müzisyeni (Black Sabbath)
|19.02.1950
|Doğum
|Sinema eleştirmeni Vecdi Sayar.
|19.02.1951
|Ölüm
|André Gide, Fransız yazar, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1869)
|19.02.1952
|Ölüm
|Knut Hamsun, Norveçli yazar, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1859)
|19.02.1954
|Ölüm
|Ses sanatçısı Ekrem Güğer.
|19.02.1954
|Doğum
|Socrates, Brezilyalı futbolcu
|19.02.1955
|Doğum
|Jeff Daniels, ABD'li aktör
|19.02.1955
|Doğum
|Margaux Hemingway, ABD'li model, sinema oyuncusu (ö. 1996)
|19.02.1956
|Doğum
|Roderick MacKinnon, ABD'li biyolog, Nobel Kimya Ödülü sahibi
|19.02.1956
|Olay
|Türkiye-Macaristan milli futbol maçı Mithatpaşa Stadı'nda oynandı. Türkiye Macaristan'ı 3-1 yendi.
|19.02.1956
|Ölüm
|İttihat ve Terakki Partisi'nin son genel sekreteri Mithat Şükrü Bleda.
|19.02.1957
|Olay
|Türk Ordusunun ilk kadın doktor subayı Sema Aran göreve başladı.
|19.02.1959
|Olay
|Londra Konferansı sona erdi. Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulmasını öngören Londra Antlaşması imzalandı. Konferansa Türkiye, İngiltere, Yunanistan başbakanları ile Kıbrıs Türk ve Rum cemaatleri liderleri katılmıştı. 3 Aralık'ta: Başpiskopos Makarios Kıbrıs Cumhurbaşkanı, Dr. Fazıl Küçük de yardımcısı oldu. İngiltere Kıbrıs'ın bağımsızlığını tanıdı. Bağımsızlığın resmi olarak ilan edilmesi 16 Ağustos 1960'da oldu.
|19.02.1966
|Doğum
|Justine Bateman, ABD'li sinema oyuncusu
|19.02.1966
|Doğum
|Enzo Scifo, Belçikalı futbolcu
|19.02.1968
|Olay
|Larnaka uluslararası havaalanındaki bir uçak kaçırma olayına, Kıbrıslı yetkililerden izin almaksızın müdahale etmeye kalkan Mısır komando birliğinin 15 üyesi, Kıbrıs milli muhafızları tarafından öldürüldü.
|19.02.1972
|Olay
|Güvenlik güçleri, sabaha karşı Fındıkzade ve Arnavutköy'de operasyonlar düzenledi. Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (THKP-C ) üyesi Ulaş Bardakçı öldürüldü.
|19.02.1975
|Olay
|Devlet Sinema Televizyon Enstitüsü kuruldu.
|19.02.1976
|Doğum
|Maxime Chattam, Fransız yazar
|19.02.1977
|Doğum
|Gianluca Zambrotta, İtalyan futbolcu
|19.02.1978
|Doğum
|Alioum Saidou, Kamerunlu futbolcu
|19.02.1979
|Doğum
|Mariska, Finli rapçi
|19.02.1980
|Ölüm
|Bon Scott, Avustralyalı müzisyen (ACDC) (d. 1946)
|19.02.1985
|Olay
|İspanya havayollarına ait Boeing 747 tipi bir yolcu uçağı Oiz dağlarına (İspanya) çarparak düştü: 148 kişi öldü.
|19.02.1985
|Doğum
|Hilary Duff, ABD'li oyuncu ve şarkıcı
|19.02.1985
|Olay
|Cumhurbaşkanı Kenan Evren bozuk ilaç yapanlar için " Bu adamların kafasını koparmak lazım" dedi.
|19.02.1986
|Olay
|SSCB Mir uzay istasyonu'nu uzaya gönderdi.
|19.02.1987
|Ölüm
|Gitarist Yurdaer Doğulu.
|19.02.1987
|Olay
|Son 3,5 yılda 240 yayın hakkında toplatma kararı verildiği açıklandı.. Alınan bilgiye göre 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu'nun yeni metninin yürürlüğe girdiği 12 Mart 1986'dan itibaren, sadece İstanbul'da 5 günlük gazete ile 12 haftalık ve aylık dergi aleyhine 57 "muzır davası" açıldı.
|19.02.1993
|Ölüm
|Tiyato ve sinema sanatçısı Yaman Okay.
|19.02.1994
|Olay
|Adalar Belediye Başkanı ANAPlı Recep Koç Büyükada vapur iskelesinde uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü, yanında bulunan iki kişi de yaralandı. Recep Koç'u, kaçak yapısını yıktırdığı Osman Özgen adlı bir vatandaşın öldürdüğü bildirildi.
|19.02.1994
|Olay
|Haftalık Newroz gazetesi yayımlanmaya başladı.
|19.02.1994
|Olay
|Libya'da şeriat uygulamasına geçildi; İslami takvim uygulanmaya başlandı.
|19.02.1997
|Olay
|Başbakan Tansu Çiller Meclis'te mal varlığı soruşturmasından aklandı.
|19.02.1997
|Olay
|İran'ın Ankara Büyükelçisi Bagheri, Sincan'da düzenlenen Kudüs gecesindeki konuşmaların ardından, artan tepkiler nedeniyle ülkesine gitti.
|19.02.1997
|Ölüm
|Deng Xiaoping, Çinli lider (d. 1904)
|19.02.1997
|Ölüm
|Besteci Alaattin Şensoy, İzmir'de vefat etti.
|19.02.1998
|Olay
|Rusya'dan Türkiye'ye boru hattı ile doğalgaz getirecek Mavi Akım Projesi için müteahhit firmalar arasında anlaşma imzalandı.
|19.02.2001
|Olay
|Milli Güvenlik Kurulu'nun Çankaya Köşkü'nde yapılan şubat ayı toplantısında, Başbakan Bülent Ecevit, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile yaşadığı tartışma nedeniyle toplantıyı terk etti.
|19.02.2008
|Olay
|Küba lideri Fidel Castro görevinden ayrıldığını açıkladı.
Etiketler : Tarihte bugün
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