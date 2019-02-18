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Tarihte bugün 19 Şubat neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?

Tarihte Bugün - Bugün 19 Şubat 2019 peki tarihte bugün neler oldu? hangi olaylar yaşandı? soruları merak ediliyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.

Tarihte bugün 19 Şubat neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?

Tarihte bugün neler oldu, neler yaşandı, 19 Şubat günün önemi nedir, 19 Şubat tarih sahnesinde hangi olaylarla hatırlanıyor. İşte 19 Şubat'ta yaşanan önemli olaylar.

Yılın belirli günlerinde, belirli kesimleri hatırlamak ve onore etmek için çeşitli etkinlikler yapılıyor. 19 Şubat'ta birden çok önemli gün olması ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi kafaları karıştırdı. Türkiye'de 19 Şubat tarihinin önemli olayları nelerdir? Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.

NOT: Tarihte bugün sayfası, insanları bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.

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19 Şubat Tarihte bugün neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?

19/02/1405ÖlümBüyük Moğol İmparatorluğu hükümdarı Timur.
19/02/1473DoğumMikolaj Kopernik, Polonyalı astronom (ö. 1543)
19/02/1600OlayPeru'daki Huaynaputina yanardağı Güney Amerika tarihindeki en şiddetli patlamayla püskürdü.
19/02/1660DoğumFriedrich Hoffmann, Alman fizikçi, kimyacı (ö. 1742)
19/02/1717DoğumDavid Garrick, İngiliz aktör, oyun yazarı, tiyatro yöneticisi ve yapımcısı (ö. 20 Ocak 1779)
19/02/1807OlayABD eski başkan yardımcısı Aaron Burr vatana ihanet iddiasıyla tutuklandı.
19/02/1837ÖlümGeorg Büchner, Alman oyun yazarı (d. 1813)
19/02/1859DoğumSvante Arrhenius, İsveçli kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1927)
19/02/1861OlayRusya'da toprağa bağlı kölelik yasaklandı.
19/02/1878OlayThomas Edison fonografın patentini aldı.
19/02/1881OlayKansas'ta tüm alkollü içecekler yasaklandı.
19/02/1893DoğumCedric Hardwicke - İngiliz tiyatro ve sinema oyuncusu (ö. 6 Ağustos, 1964)
19.02.1911DoğumMerle Oberon sinema oyuncusu (ö. 23 Kasım 1979)
19.02.1915OlayI. Dünya Savaşı: Gelibolu muharebeleri başladı. İtilaf devletlerinin Çanakkale'ye denizden yaptıkları saldırı püskürtüldü.
19.02.1925OlayTelsiz tesisi hakkındaki kanun çıktı. Türkiye'de radyonun kurulması TBMM'de kabul edildi.
19.02.1928OlayAmacı yoksul kadınlara yardım etmek olan "Himaye-i Etfal Kadın Yardım Cemiyeti" kuruldu. Cemiyetin adı 1938'de Yardım Sevenler Derneği olarak değiştirildi. Mevhibe İnönü derneğin fahri başkanıydı.
19.02.1932OlayHalkevleri kuruldu. Amaç; halkın politik, ideolojik ve kültürel eğitimini sağlamaktı. Cumhuriyet Halk Fıkrası Genel Sekreteri Recep Bey (Peker) bu amacı şöyle ifade etti: "Halkevlerinin gayesi ulusu katılaştırmak, sınıfsız katı bir kitle haline getirmektir". Halkevleri 1951'de Demokrat Parti (DP) tarafından kapatıldı.
19.02.1938ÖlümEski Tarım Bakanı ve Manisa Milletvekili Sabri Toprak.
19.02.1940DoğumSaparmurat Niyazov, Türkmenistan devlet başkanı
19.02.1941DoğumDavid Gross, ABD'li fizikçi, Nobel Fizik Ödülü sahibi
19.02.1943DoğumTim Hunt, İngiliz biyokimyacı, Nobel Tıp Ödülü sahibi
19.02.1945OlayII. Dünya Savaşı: Iwo Jima muharebesi. Yaklaşık 30.000 ABD askeri Batı Pasifik'teki Iwo Jima adasına çıktı. Japon ordusunun şiddetli direnişi ile karşılaşan ABD birlikleri adada kontrolü ancak bir ay sonra sağlayabildiler.
19.02.1947DoğumYazar Carson Mc Cullers.
19.02.1947Olayİstanbul'da et giderek pahalılaşıyor; İstanbul Belediyesi halkı et boykotuna çağırdı.
19.02.1948DoğumTony Iommi, İngiliz rock müzisyeni (Black Sabbath)
19.02.1950DoğumSinema eleştirmeni Vecdi Sayar.
19.02.1951ÖlümAndré Gide, Fransız yazar, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1869)
19.02.1952ÖlümKnut Hamsun, Norveçli yazar, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1859)
19.02.1954ÖlümSes sanatçısı Ekrem Güğer.
19.02.1954DoğumSocrates, Brezilyalı futbolcu
19.02.1955DoğumJeff Daniels, ABD'li aktör
19.02.1955DoğumMargaux Hemingway, ABD'li model, sinema oyuncusu (ö. 1996)
19.02.1956DoğumRoderick MacKinnon, ABD'li biyolog, Nobel Kimya Ödülü sahibi
19.02.1956OlayTürkiye-Macaristan milli futbol maçı Mithatpaşa Stadı'nda oynandı. Türkiye Macaristan'ı 3-1 yendi.
19.02.1956Ölümİttihat ve Terakki Partisi'nin son genel sekreteri Mithat Şükrü Bleda.
19.02.1957OlayTürk Ordusunun ilk kadın doktor subayı Sema Aran göreve başladı.
19.02.1959OlayLondra Konferansı sona erdi. Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulmasını öngören Londra Antlaşması imzalandı. Konferansa Türkiye, İngiltere, Yunanistan başbakanları ile Kıbrıs Türk ve Rum cemaatleri liderleri katılmıştı. 3 Aralık'ta: Başpiskopos Makarios Kıbrıs Cumhurbaşkanı, Dr. Fazıl Küçük de yardımcısı oldu. İngiltere Kıbrıs'ın bağımsızlığını tanıdı. Bağımsızlığın resmi olarak ilan edilmesi 16 Ağustos 1960'da oldu.
19.02.1966DoğumJustine Bateman, ABD'li sinema oyuncusu
19.02.1966DoğumEnzo Scifo, Belçikalı futbolcu
19.02.1968OlayLarnaka uluslararası havaalanındaki bir uçak kaçırma olayına, Kıbrıslı yetkililerden izin almaksızın müdahale etmeye kalkan Mısır komando birliğinin 15 üyesi, Kıbrıs milli muhafızları tarafından öldürüldü.
19.02.1972OlayGüvenlik güçleri, sabaha karşı Fındıkzade ve Arnavutköy'de operasyonlar düzenledi. Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (THKP-C ) üyesi Ulaş Bardakçı öldürüldü.
19.02.1975OlayDevlet Sinema Televizyon Enstitüsü kuruldu.
19.02.1976DoğumMaxime Chattam, Fransız yazar
19.02.1977DoğumGianluca Zambrotta, İtalyan futbolcu
19.02.1978DoğumAlioum Saidou, Kamerunlu futbolcu
19.02.1979DoğumMariska, Finli rapçi
19.02.1980ÖlümBon Scott, Avustralyalı müzisyen (ACDC) (d. 1946)
19.02.1985Olayİspanya havayollarına ait Boeing 747 tipi bir yolcu uçağı Oiz dağlarına (İspanya) çarparak düştü: 148 kişi öldü.
19.02.1985DoğumHilary Duff, ABD'li oyuncu ve şarkıcı
19.02.1985OlayCumhurbaşkanı Kenan Evren bozuk ilaç yapanlar için " Bu adamların kafasını koparmak lazım" dedi.
19.02.1986OlaySSCB Mir uzay istasyonu'nu uzaya gönderdi.
19.02.1987ÖlümGitarist Yurdaer Doğulu.
19.02.1987OlaySon 3,5 yılda 240 yayın hakkında toplatma kararı verildiği açıklandı.. Alınan bilgiye göre 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu'nun yeni metninin yürürlüğe girdiği 12 Mart 1986'dan itibaren, sadece İstanbul'da 5 günlük gazete ile 12 haftalık ve aylık dergi aleyhine 57 "muzır davası" açıldı.
19.02.1993ÖlümTiyato ve sinema sanatçısı Yaman Okay.
19.02.1994OlayAdalar Belediye Başkanı ANAPlı Recep Koç Büyükada vapur iskelesinde uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü, yanında bulunan iki kişi de yaralandı. Recep Koç'u, kaçak yapısını yıktırdığı Osman Özgen adlı bir vatandaşın öldürdüğü bildirildi.
19.02.1994OlayHaftalık Newroz gazetesi yayımlanmaya başladı.
19.02.1994OlayLibya'da şeriat uygulamasına geçildi; İslami takvim uygulanmaya başlandı.
19.02.1997OlayBaşbakan Tansu Çiller Meclis'te mal varlığı soruşturmasından aklandı.
19.02.1997Olayİran'ın Ankara Büyükelçisi Bagheri, Sincan'da düzenlenen Kudüs gecesindeki konuşmaların ardından, artan tepkiler nedeniyle ülkesine gitti.
19.02.1997ÖlümDeng Xiaoping, Çinli lider (d. 1904)
19.02.1997ÖlümBesteci Alaattin Şensoy, İzmir'de vefat etti.
19.02.1998OlayRusya'dan Türkiye'ye boru hattı ile doğalgaz getirecek Mavi Akım Projesi için müteahhit firmalar arasında anlaşma imzalandı.
19.02.2001OlayMilli Güvenlik Kurulu'nun Çankaya Köşkü'nde yapılan şubat ayı toplantısında, Başbakan Bülent Ecevit, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile yaşadığı tartışma nedeniyle toplantıyı terk etti.
19.02.2008OlayKüba lideri Fidel Castro görevinden ayrıldığını açıkladı.

 

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