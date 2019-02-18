Tarihte bugün 20 Şubat neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
Tarihte Bugün - Bugün 20 Şubat 2019 peki tarihte bugün neler oldu? hangi olaylar yaşandı? soruları merak ediliyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
Tarihte bugün neler oldu, neler yaşandı,20 Şubat günün önemi nedir, 20 Şubat tarih sahnesinde hangi olaylarla hatırlanıyor. İşte 20 Şubat'ta yaşanan önemli olaylar.
Yılın belirli günlerinde, belirli kesimleri hatırlamak ve onore etmek için çeşitli etkinlikler yapılıyor. 20 Şubat'ta birden çok önemli gün olması ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi kafaları karıştırdı. Türkiye'de 20 Şubat tarihinin önemli olayları nelerdir? Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
NOT: Tarihte bugün sayfası, insanları bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.
20 Şubat Tarihte bugün neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
|20/02/1473
|Doğum
|Modern gökbilimin kurucusu Nicolaus Copernicus Polonya'da.
|20/02/1507
|Ölüm
|Fatih Sultan Mehmet'in portresini yapan İtalyan ressam Gentile Bellini öldü.
|20/02/1622
|Olay
|II. Osman (Genç Osman) katledildi.
|20/02/1808
|Doğum
|19. yüzyıl Fransız siyasetini alaya aldığı karikatürleriyle tanınan karikatürist, ressam ve heykelci. Honoré Victorin Daumier,
|20/02/1833
|Olay
|Mısır'da çıkan isyanın bastırılması için Rus Filosu İstanbul'a geldi.
|20/02/1886
|Doğum
|1919 Macaristan Sovyet Cumhuriyetinin lideri Béla. Kun.
|20/02/1887
|Olay
|Almanya, İtalya ve Avusturya arasında ‘Üçler Paktı’ imzalandı.
|20.02.1904
|Doğum
|1964-80 arasında Sovyetler Biriliği başbakanı olan Aleksey Nikolayeviç Kosiygin.
|20.02.1914
|Olay
|İstanbul'da ilk elektrikli tramvay sefere başladı.
|20.02.1919
|Olay
|Afganistan'da Emir Habibullah Han'ın katledilmesi üzerine yerine geçen Amanullah Han, ülkesinin bağımsızlığını ilan etti.
|20.02.1925
|Doğum
|Amerikalı film yönetmeni Robert Altman.
|20.02.1927
|Doğum
|Oscar ödülü kazanan ilk Amerikalı Siyah sinema oyuncusu Sidney Poitier.
|20.02.1928
|Olay
|İstanbul'da "Vatandaşları Türkçe konuşmaya teşvik" toplantısı yapıldı.
|20.02.1930
|Olay
|Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.
|20.02.1937
|Doğum
|Şair Ülkü Tamer.
|20.02.1938
|Olay
|Adolf Hitler, Çekoslovakya ve Avusturya'daki Almanlar için kendi geleceklerini belirleme hakkı istedi.
|20.02.1939
|Olay
|Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı ‘İlköğretim’ dergisinin ilk sayısı çıktı.
|20.02.1941
|Olay
|Yahudiler için transit vizesine ilişkin talimatname yayınlandı.
|20.02.1947
|Olay
|İşçi ve İşveren Sendikaları Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) grev hakkına karşı çıktı.
|20.02.1957
|Ölüm
|Tarihçi, hukukçu, siyaset insanı Sadri Maksudi Arsal öldü.
|20.02.1961
|Olay
|İlk koalisyon kabinesi İsmet İnönü başkanlığında kuruldu.
|20.02.1965
|Olay
|Suat Hayri Ürgüplü'nün başkanlığında AP, CKMP, YTP ve MP'nin katılımıyla oluşan dördüncü koalisyon hükümeti kuruldu. Yeni hükümette AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, başbakan yardımcısı olarak görev aldı.
|20.02.1968
|Olay
|Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekilleri Çetin Altan ve Yunus Koçak 1968 yılında bugün Meclis'te Adalet Parti'lilerin saldırısına uğradılar.
|20.02.1970
|Olay
|Dünyanın 4. büyük köprüsü Boğaz Köprüsü'nün temeli atıldı. Temel atma törenini Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve Başbakan Süleyman Demirel açtı.
|20.02.1971
|Olay
|Uganda'da İdi Amin kendini devlet başkanı ilan etti.
|20.02.1975
|Olay
|İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı İstanbul Elektrik Tünel Tramvay İşletmesi (İETT) grevini yasakladı.
|20.02.1976
|Olay
|Türkiye'deki 23 Amerikan üssünde grev kararı alındı.
|20.02.1983
|Olay
|British Petrol Şirketi, Türkiye'deki petrol arama faaliyetini durdurdu.
|20.02.1988
|Ölüm
|Sinema yapımcısı ve yönetmen Süreyya Duru, İstanbul'da vefat etti.
|20.02.1990
|Olay
|Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın müdahaleleri nedeniyle görevinden istifa etti. Mesut Yılmaz'ın Anavatan Partisi (ANAP) genel başkanlığını hedeflediği söyleniyor.
|20.02.1991
|Ölüm
|Ressam Hakkı Anlı 85 yaşında öldü.
|20.02.1991
|Ölüm
|Fotoğraf sanatçısı Sami Güner bir trafik kazasında öldü.
|20.02.1991
|Olay
|Slovenya Parlamentosu Yugoslavya devletinin dağıtılmasını önerdi.
|20.02.1992
|Olay
|Vergi affı yasalaştı. Askerlik süresinin 12 aya indirilmesini öngören tasarı kabul edildi.
|20.02.1992
|Olay
|İstanbul Ticaret Odası'na bırakılan çanta içindeki saatli bombanın patlaması sonucu 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
|20.02.1994
|Olay
|Avrupa Parlamentosu, Türkiye'ye Kürtler'e özerklik tanınması için çağrı yaptı.
|20.02.1994
|Ölüm
|Fotoğraf sanatçısı Selahattin Giz öldü.
|20.02.1995
|Olay
|Kalipso Kralı Metin Ersoy'un kızı yüzünden başladığı öne sürülen bir kavga Fenerbahçe Lisesi'nde satırlı, bıçaklı bir baskınla sürdü. Okula baskını engellemeye çalışan öğrencilerden İlimdar Kalkan öldü.
|20.02.2000
|Olay
|Meksika'da Hidalgo Eyaleti'nin Tepatepec kentinde,öğretmenleri sürüldüğü için okulu işgal eden lise öğrencilerine polis müdahale edince kent halkı ayaklandı. 68 polisi rehin alan kent halkı, üniformalarının üstünü soydu, gözaltına alınan 150 öğrenci serbest bırakılana kadar rehineleri bırakmayacaklarını,halk mahkemesi kurup polisleri yargılayacaklarını duyurdu. 12 saat sonra öğrenciler serbest kalınca polisler bırakıldı.
|20.02.2000
|Olay
|İran'da 18 Şubat'ta yapılan parlamento seçimlerinin resmi sonucu açıklandı; reformcular 102, muhafazakarlar 43, bağımsızlar 37 sandalye kazandı.
|20.02.2001
|Olay
|Güney Kore'de Daewoo Motor'un 1750 kişiyi işten çıkarması üzerine 2 bin işçi fabrikayı ele geçirmek için yürüyüşe geçti.Polisin işçilere sert müdahalesi sonucu 19 kişi yaralandı.
|20.02.2001
|Olay
|27 yıllık FBI ajanı Robert Philip Hanssen 16 yıldır Rusya'ya casusluk yapmaktan tutuklandı.
|20.02.2001
|Olay
|Ukrayna'da muhalif gazeteci Georgi Gongadze'nin ortadan kaldırılması emrinin Devlet Başkanı Leonid Kuçma tarafından verildiği ortaya çıkınca halk Kuçma'nın istifasını istedi. Ülkenin dört bir yanından başkent Kiev'e gelen yüzlerce protestocu, kentin ana caddesinde bir çadır kent kurdu.
|20.02.2001
|Olay
|7.3 milyar doların Merkez Bankası'na geri döndüğü açıklanırken, repo faizleri yüzde 3 binleri gördü. Fischer ve Deppler Başbakan ile yeniden birarayla geldi.
|20.02.2001
|Olay
|Özel sektör, devletin zirvesine diyalog çağrısında bulundu.
|20.02.2001
|Ölüm
|Amerikalı yönetmen Stanley Kramer, 87 yaşında. "Kumsalda", "Kader Bağlayınca","Nuremberg Duruşması", "Gemide İsyan" önemli filmleri arasında.
|20.02.2002
|Olay
|Kolombiya Devlet Başkanı Andres Pastrana,bir senatörün de içinde bulunduğu yolcu uçağının kaçırılması üzerine Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile hükümet arasında 3,5 yıldır süren barış görüşmelerini askıya aldı.FARC,'Biz yapmadık' dese de, ABD destekli Kolombiya hükümeti harekata başladı.
|20.02.2002
|Olay
|Mısır'ın başkenti Kahire'den Luksor'a giden yolcu treninde yangın çıktı.En az 373 kişi öldü.Yoksul kesimi taşıyan bu trenlerde yolcular yanlarında getirdikleri piknik tüplerinde çay,kahve pişiriyor.
|20.02.2003
|Olay
|KKTC'li Ahmet Cavit An'ın,Yeşil Hat ve Güney Kıbrıs'a girerek Kıbrıslı Rumlarla görüşmesinin engellendiği gerekçesiyle Türkiye aleyhine AİHM'de açtığı dava sonuçlandı.AİHM,Türkiye'nin AİHS'nin örgütlenme hakkını ihlal ettiğine hükmetti.Türkiye ilk defa böyle bir şikayet sonucu tazminat ödeyecek.
|20.02.2004
|Olay
|Fenerbahçe hisseleri İMKB'de işlem görmeye başladı.
|20.02.2004
|Olay
|Belçika parlamentosu, yabancılara belediye seçimlerinde oy kullanma hakkı veren yasayı kabul etti.Yasaya göre; en az beş yıl ikamet eden ve "anayasa, yasalar ve insan haklarına saygılı olacakları"na dair bir belge imzalayan yabancılar seçimlere katılabilecekler.
|20.02.2004
|Olay
|İran'da, reformcuların saf dışı edildiği meclis seçimi yapıldı. Reformcu 10 partinin boykot ettiği seçimlerden muhafazakarlar kesin zaferle çıktı.
|20.02.2005
|Olay
|RTÜK, Kürtçe yayın yapmak isteyen radyo ve TV'leri ilk kez resmi olarak davet etti. RTÜK yetkilileri,yayınların radyolar için günde 60 dakikadan haftada beş saat, televizyonlar için ise günde 45 dakikayı aşmamak üzere haftada dört saat olacağını açıkladı.
|20.02.2005
|Olay
|Portekiz'de yapılan erken genel seçimi Jose Socrates'in lideri olduğu Sosyalist Parti yüzde 46.5 oy oranıyla kazandı. Yedi aydır iktidarda olan Sosyal Demokrat Parti ancak yüzde 24 oy alabildi.
|20.02.2005
|Ölüm
|Anadolu Ajansının eski muhabirlerinden gazeteci Aylin Sağtür Mutlu 54 yaşında vefat etti.
|20.02.2005
|Olay
|KKTC'de genel seçimde, Başbakan Mehmet Ali Talat'ın partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yüzde 44 oy oranıyla 24 milletvekili çıkardı. Derviş Eroğlu'nun Ulusal Birlik Partisi yüzde 19, Serdar Denktaş'ın Demokrat Partisi 6, Barış ve Demokrasi Hareketi ise 1 sandalye kazandı.
|20.02.2006
|Olay
|El Fetih'in çoğunlukta olduğu eski Meclisin Filistin lideri Mahmud Abbas'a verdiği geniş yetkileri, Hamas'ın çoğunlukta olduğu yeni meclis askıya aldı. Askıya alınan yetkiler; Hamas'ın çıkaracağı yasaları veto edebilecek bir anayasa mahkemesi kurulması ve yargıçlarını Mahmud Abbas'ın ataması vardı.
|20.02.2006
|Olay
|17 yıl önce yazdığı yazıyla Yahudi soykırım inkar suçundan geçen kasımda tutuklanan Britanyalı tarihçi David Irving, Avusturya'da üç yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Etiketler : Tarihte bugün
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