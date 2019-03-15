Tarihte bugün 21 Mart neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
Tarihte Bugün - Bugün 21 Mart 2019 peki tarihte bugün neler oldu? hangi olaylar yaşandı? soruları merak ediliyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
Tarihte bugün neler oldu, neler yaşandı, 21 Mart günün önemi nedir, 21 Mart tarih sahnesinde hangi olaylarla hatırlanıyor. İşte 21 Mart'ta yaşanan önemli olaylar.
Yılın belirli günlerinde, belirli kesimleri hatırlamak ve onore etmek için çeşitli etkinlikler yapılıyor. 21 Mart'ta birden çok önemli gün olması ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi kafaları karıştırdı. Türkiye'de 21 Mart tarihinin önemli olayları nelerdir? Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
NOT: Tarihte bugün sayfası, insanları bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.
21 Mart Tarihte bugün neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
|21/03/1590
|Olay
|İran ile İstanbul Anlaşması imzalandı.
|21/03/1685
|Doğum
|Bütün zamanların en önemli bestecilerinden biri kabul edilen Barok çağı sanatçısı harpiskord ve org icracısı, ve org imalatçısı Johann Sebastian Bach.
|21/03/1788
|Olay
|ABD'nin Lousina eyaletinin New Orleans kenti yangında tamamen yandı.
|21/03/1851
|Olay
|Çin impataroru Tu Duc bütün Hıristiyan rahiplerin çldürülmesini emretti.
|21/03/1880
|Doğum
|20. yüzyılın en önemli sanat eğitmenlerinden biri olan, doğaçlama tekniği ile yaptığı deneyimlerle ünlü Alman soyut dışavurumculuğunun öncüsü Hans Hofmann.
|21/03/1887
|Doğum
|İlk önemi Macar işçi sınıfı yazarı, romancı Lajos Kassák.
|21.03.1904
|Doğum
|20. yüzyıl Yunan müziğinin en önemli bestecilerinden Nikos Skalkottas.
|21.03.1907
|Doğum
|Macar kökenli İsviçreli metal kabartma heykelci Zoltan Kemeny.
|21.03.1914
|Olay
|Başyazarı Nigar Hanım olan "Kadınlık" adlı dergi haftalık olarak yayınlanmaya başladı.
|21.03.1925
|Doğum
|20. yüzyıl avangard tiyatrosunun kurucularından cüretkar Shakespeare uygulamarıyla bilinen yapımcı yönetmen Peter Brook
|21.03.1937
|Olay
|Tunceli'de ''Dersim İsyanı'' başladı. Olaylar 22 Ekim'e kadar süren harekatlarla denetim altına alındı.
|21.03.1941
|Olay
|Ankara radyosu yeniden Rumca yayına başladı.
|21.03.1942
|Ölüm
|Şair ve oyun yazarı Hüseyin Suat Yalçın öldü.
|21.03.1952
|Olay
|950 grostonluk Galatasaray şilebi Karadeniz'de Kefken açıklarında battı, 15 kişilik mürettebattan kurtulan olmadı.
|21.03.1956
|Ölüm
|İlk kadın milletvekillerinden Satı (Çırpan)Kadın. Atatürk, Kurtuluş Savaşı sırasında büyük yararlılıklar gösteren Satı Kadın'la 1934 yılında Kazan köyüne yaptığı gezi sırasında tanışmış ve zekasına hayran kalarak onun, Meclisin 5. çalışma döneminde milletvekili olmasını sağlamıştı.
|21.03.1958
|Ölüm
|Sinema ve Dublaj Sanatçısı Ferdi Tayfur 54 yaşında öldü.
|21.03.1964
|Olay
|Boulanger Müzik Ödülü'nü Türk piyanist İdil Biret kazandı.
|21.03.1971
|Olay
|CHP'nin hükümeti destekleme kararı alması üzerine, GenelSekreter Bülent Ecevit istifa etti.
|21.03.1971
|Basın Yayın
|Ankara, İstanbul ve Anadolu Gazete Sahipleri Sendikası kuruldu.
|21.03.1973
|Ölüm
|Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu akciğer kanserinden. Veysel vasiyeti gereği türküler söylenerek toprağa verildi. Halk şiiri geleneğinde özgün bir yeri olan, ozan her yıl Şarkışla'da düzenlenen şenliklerle anılıyor.
|21.03.1978
|Olay
|Rodezya'da Beyaz ırkın egemenliği sona erdi, üç siyah bakan göreve başladı.
|21.03.1980
|Olay
|ABD Başkanı Jimmy Carter ABD Olimpiyat Takımı'na 1980 Moskova Yaz Oyunlarına Afganistan'a Sovyet müdahalesini boykot amacıyla katılmayacaklarını bildirdi.
|21.03.1983
|Olay
|Yeni bir İmar Affı Yasası yürürlüğe girdi.
|21.03.1984
|Olay
|Bir Sovyet denizaltlısı Japonya açıklarında Amerikan zırhlısıyla çarpıştı.
|21.03.1989
|Olay
|Bakanlar Kurulu Karabük ve İskenderun Demir-Çelik fabrikalarında 24.000 işçinin başlayacağı grevi güvenlik gerekçesiyle erteledi.
|21.03.1990
|Olay
|Elazığ'ın Palu İlçesi yakınlarında yolu kesen teröristler,bir araçtan indirdikleri 9 mühendisi öldürdü.
|21.03.1991
|Ölüm
|Ankara'nın eski belediye başkanlarından Vedat Dalokay ile eşi Kırıkkale yakınlarında meydana gelen trafik kazasında. Dalokay 1973-77 yılları arasında Ankara belediye başkanlığı yapmıştı. Edebiyat alanında da ürünler veren Vedat Dalokay 1980'de Kolo adlı çocuk romanıyla Türk Dil Kurumu Çocuk Yazını Ödülü'nü kazanmıştı.
|21.03.1991
|Olay
|Newroz kutlamalarında birçok il ve ilçede olaylar çıktı.
|21.03.1992
|Olay
|Newroz kutlamaları sırasında Güneydoğuda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 57 sivil öldü. Cizre ve Şırnak'ta Newroz gösterilerine güvenlik güçlerinin sert müdahalesi uzun süre tartışıldı. Güvenlik güçlerine ait olduğu yazılan bir araçtan bir grup gazeteciye Cizre sokaklarında ateş açıldı. Bu sırada Sabah gazetesi muhabiri İzzet Kezer öldü. Sivil Kürt halkına ateş açıldığını söyleyen Almanya, Türkiye'ye silah sevkıyatını durdurdu.
|21.03.1993
|Olay
|Newroz kutlamaları olaysız geçti. Aynı gün Antalya'da yapılan Türklük Kurultayı adlı kutlamalara Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve Başbakan Süleyman Demirel katıldı.
|21.03.1994
|Basın Yayın
|Ekonomik Çözüm yayın hayatına başladı.
|21.03.1995
|Olay
|Nevruz bayramı ilk kez ''resmen'' kutlandı.
|21.03.1995
|Olay
|Türk Silahlı Kuvvetleri, 35 bin kişilik personelin katılımıyla kuzey Irak harekatı başlattı.
|21.03.2000
|Olay
|İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gece kulüpleri ve barlarda giderek yaygınlaşan ceket ve masa yakma modasının suç olduğunu ve bundan sonra bu tip davranışlarda bulunanların 15 günden aşağı olmamak üzere hafif hapis cezasıyla cezalandırılacaklarını belirtti.
Etiketler : Tarihte bugün
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