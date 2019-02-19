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Tarihte bugün 21 Şubat neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?

Tarihte Bugün - Bugün 21 Şubat 2019 peki tarihte bugün neler oldu? hangi olaylar yaşandı? soruları merak ediliyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.

Tarihte bugün 21 Şubat neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?

Tarihte bugün neler oldu, neler yaşandı, 21 Şubat günün önemi nedir, 21 Şubat tarih sahnesinde hangi olaylarla hatırlanıyor. İşte 21 Şubat'ta yaşanan önemli olaylar.

Yılın belirli günlerinde, belirli kesimleri hatırlamak ve onore etmek için çeşitli etkinlikler yapılıyor. 21 Şubat'ta birden çok önemli gün olması ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi kafaları karıştırdı. Türkiye'de 21 Şubat tarihinin önemli olayları nelerdir? Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.

NOT: Tarihte bugün sayfası, insanları bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.

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21 Şubat Tarihte bugün neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?

21/02/1848OlayKarl Marx ve Friedrich Engels'in yazdıkları Komünist Partisi Manifestosu'nun ilk Almanca baskısı yayınlandı.
21/02/1859Doğum1931-35 arasında İngiliz İşçi Partisi liderliğini sürdüren, yoksullardan yana reformlarıyla ünlenen ve barış yanlılığı dolayısıyla istifaya zorlanan siyasetçi George Lansbury.
21/02/1876DoğumÇağdaş soyut heykelciliğin öncülerinden Romen heykelci Constantin Brancusi,
21/02/1893DoğumKlasik gitar ustası Andre Segovia.
21.02.1903DoğumSürrealizmin etkisiyle kaleme alınmış günlükleriyle ünlü Fransız kadın yazar Anaïs Nin.
21.02.1907Doğum1930'larda Büyük Bunalım sırasıda solun kahramanlarından biri olarak ünlenen İngiliz kökenli Ameriklı şair ve aydın. Wystan Hugh Auden,
21.02.1910OlayAhali Fırkası kuruldu.
21.02.1927OlayTime dergisi, Mustafa Kemal Paşa'yı ikinci kez kapak yaptı.
21.02.1934OlayBalkan Hekimler Birliği kuruldu.
21.02.1935OlayTürkiye'de Fransız misyonerlerinin işlettiği bazı okullar millileştirildi.
21.02.1939OlayTürkiye, İspanya'daki Franco rejimini resmen tanıdı.
21.02.1949ÖlümKurtuluş Savaşı kahramanlarından Ali Çetinkaya.
21.02.1952OlayTürkiye Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı'nın (NATO) bir üyesi oldu; Lizbon'da yapılan toplantıya ilk defa katıldı.
21.02.1957ÖlümBestekar Faize Ergin
21.02.1958Olayİlk Türkiye Profesyonel Futbol Ligi başladı; ilk maç İzmirspor-Beykoz arasında oynandı. İlk golü İzmirsporlu Özcan attı.
21.02.1958OlayCemal Abdül Nâsır, Birleşik Arap Cumhuriyeti (BAC) başkanı seçildi.
21.02.1963OlayEski Milli Birlik Komitesi üyelerinden Alpaslan Türkeş ve Numan Esin sürgünden Türkiye'ye döndüler.
21.02.1964OlayCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Başbakan İsmet İnönü'ye bir suikast girişiminde bulunuldu. Suikastçı olay yerinde yakalandı ve herhangi bir örgüte mensup olmadığı, kendi başına hareket ettiği açıklandı.
21.02.1965OlaySiyah Müslüman lider Malcolm X konuşması sırasında vurularak öldürüldü.
21.02.1968OlayMilli Eğitim Bakanı İlhami Ertem, "Gayemiz her ilde bir imam-hatip okulu
21.02.1970Basın YayınYeni Asya Gazetesi yayın hayatına başladı.
21.02.1970Olayİstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi öğrencileri Boğaz Köprüsü'nü protesto ettiler. Boğaz Köprüsü'nün temeli 20 Şubat günü atılmıştı.
21.02.1971ÖlümRessam Ercüment Kalmık.
21.02.1971OlayYaşar Kemal Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) istifa etti.
21.02.1974OlayYaşar Kemal Türkiye Yazarlar Sendikası başkanlığına seçildi. Türkiye Yazarlar Sendikası aynı yılın 6 Şubat günü kurulmuştu.
21.02.1977OlayDaha önce yasaklanan Emanuelle adlı film Danıştay kararıyla yeniden gösterime girdi.
21.02.1978OlayYahya Demirel ve ortağı Z. Hakkı Alpaz, vergi kaçırdıkları iddiasıyla yargılandıkları Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesinde 17 ay hapse mahkum edildiler.
21.02.1980OlayTekel'de ve tekstil işkolunda grevler başladı.
21.02.1987ÖlümSes sanatçısı Muzaffer İlkar.
21.02.1988ÖlümSinema yönetmeni ve yapımcı Süreyya Duru ve yazar, çevirmen Atilla Tokatlı.
21.02.1989OlaySovyetler Birliği'nin Çekoslavakya'yı işgalini protesto etmek için kendini yakan Çek öğrencinin mezarına çiçek koyan yazar Vaclav Havel 1989'da 9 ay hapse mahkum oldu.
21.02.1993OlayEczacıbaşı Bayan Voleybol Takımı, Avrupa Konfederasyon Kupası'nda ikinci oldu.
21.02.2000Olayİlk cinsellik dersi, pilot olarak seçilen Eminönü Atatürk İlköğretim Okulu'nda verildi.
21.02.2001OlayRepo faizleri yüzde 7500'ü buldu.
21.02.2002OlayFilistin lideri Yaser Arafat, İsrail'in Ramallah'tan çıkabilmesi için koştuğu şartı kabul ederek üç kişiyi tutuklattı. Tutuklananlar arasında Marksist Filistin Kurtuluş Cephesi'nin askeri liderlerinden Ahid Ebu Golmi de var.
21.02.2002OlayAvrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde (AİHS) idam cezasının "savaş halleri dışında" kaldırılmasını öngören 6 no'lu protokolün kapsamını genişletti. İdamın her koşulda kaldırıldığına ilişkin 13 no'lu protokolün AİHS'e eklenmesine karar verdi.
21.02.2003Olayİrlandalı rock grubu U2'nun solisti Bono insanlık adına yaptığı katkılardan ötürü Amerikan Müzik Kayıtları Akademisi ödülü "MusiCares"i kazandı. Ödül 1989'dan bu yana veriliyor.
21.02.2004ÖlümFransız yönetmen Jean Rouch, 86 yaşında trafik kazasında.Afrika sinemasının babası olarak bilinen Rouch 120 filme imza attı. Antropolojik klasik sayılan "Çılgın Efendiler", "Kendim, Bir Siyah" önemli yapımları arasında.
21.02.2004OlayUganda'da "Rabbin Direniş Ordusu" üyeleri bir mülteci kampına saldırdı; 170'den fazla mülteci öldürüldü.
21.02.2004Olayİran'daki seçimde adayları Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından men edilen reformcular ağır yenilgi aldı.Reformcuların boykot ettiği seçime katılım yüzde 50 oldu. Muhafazakarlar mecliste çoğunluğu aldı.
21.02.2005OlayRusya'da Savunma Bakanlığı milli duyguları güçlendirmek için 'Zvezda' adlı askeri bir televizyon kanalını yayına soktu.
21.02.2005ÖlümDenemeci, felsefeci Nermi Uygur, 80 yaşında.
21.02.2005OlayAnkara 2. İş Mahkemesi, tüzüğünde anadilde eğitimi savunduğu için Eğitim-Sen'in kapatılmasına ikinci kez karşı çıktı. Mahkemenin ilk kararı, Yargıtay tarafından Eğitim-Sen aleyhine bozulmuştu. Son sözü Yargıtay Hukuk Genel Kurulu söyleyecek.
21.02.2006OlayIrak'ın başkenti Bağdat'da Şii'lerin yoğun olarak yaşadığı Dora semtinde pazar yerinde bomba yüklü bir araç patlatıldı; 22 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.

 

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