Tarihte bugün 21 Şubat neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
Tarihte Bugün - Bugün 21 Şubat 2019 peki tarihte bugün neler oldu? hangi olaylar yaşandı? soruları merak ediliyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
Tarihte bugün neler oldu, neler yaşandı, 21 Şubat günün önemi nedir, 21 Şubat tarih sahnesinde hangi olaylarla hatırlanıyor. İşte 21 Şubat'ta yaşanan önemli olaylar.
Yılın belirli günlerinde, belirli kesimleri hatırlamak ve onore etmek için çeşitli etkinlikler yapılıyor. 21 Şubat'ta birden çok önemli gün olması ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi kafaları karıştırdı. Türkiye'de 21 Şubat tarihinin önemli olayları nelerdir? Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
NOT: Tarihte bugün sayfası, insanları bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.
21 Şubat Tarihte bugün neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
|21/02/1848
|Olay
|Karl Marx ve Friedrich Engels'in yazdıkları Komünist Partisi Manifestosu'nun ilk Almanca baskısı yayınlandı.
|21/02/1859
|Doğum
|1931-35 arasında İngiliz İşçi Partisi liderliğini sürdüren, yoksullardan yana reformlarıyla ünlenen ve barış yanlılığı dolayısıyla istifaya zorlanan siyasetçi George Lansbury.
|21/02/1876
|Doğum
|Çağdaş soyut heykelciliğin öncülerinden Romen heykelci Constantin Brancusi,
|21/02/1893
|Doğum
|Klasik gitar ustası Andre Segovia.
|21.02.1903
|Doğum
|Sürrealizmin etkisiyle kaleme alınmış günlükleriyle ünlü Fransız kadın yazar Anaïs Nin.
|21.02.1907
|Doğum
|1930'larda Büyük Bunalım sırasıda solun kahramanlarından biri olarak ünlenen İngiliz kökenli Ameriklı şair ve aydın. Wystan Hugh Auden,
|21.02.1910
|Olay
|Ahali Fırkası kuruldu.
|21.02.1927
|Olay
|Time dergisi, Mustafa Kemal Paşa'yı ikinci kez kapak yaptı.
|21.02.1934
|Olay
|Balkan Hekimler Birliği kuruldu.
|21.02.1935
|Olay
|Türkiye'de Fransız misyonerlerinin işlettiği bazı okullar millileştirildi.
|21.02.1939
|Olay
|Türkiye, İspanya'daki Franco rejimini resmen tanıdı.
|21.02.1949
|Ölüm
|Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Ali Çetinkaya.
|21.02.1952
|Olay
|Türkiye Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı'nın (NATO) bir üyesi oldu; Lizbon'da yapılan toplantıya ilk defa katıldı.
|21.02.1957
|Ölüm
|Bestekar Faize Ergin
|21.02.1958
|Olay
|İlk Türkiye Profesyonel Futbol Ligi başladı; ilk maç İzmirspor-Beykoz arasında oynandı. İlk golü İzmirsporlu Özcan attı.
|21.02.1958
|Olay
|Cemal Abdül Nâsır, Birleşik Arap Cumhuriyeti (BAC) başkanı seçildi.
|21.02.1963
|Olay
|Eski Milli Birlik Komitesi üyelerinden Alpaslan Türkeş ve Numan Esin sürgünden Türkiye'ye döndüler.
|21.02.1964
|Olay
|Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Başbakan İsmet İnönü'ye bir suikast girişiminde bulunuldu. Suikastçı olay yerinde yakalandı ve herhangi bir örgüte mensup olmadığı, kendi başına hareket ettiği açıklandı.
|21.02.1965
|Olay
|Siyah Müslüman lider Malcolm X konuşması sırasında vurularak öldürüldü.
|21.02.1968
|Olay
|Milli Eğitim Bakanı İlhami Ertem, "Gayemiz her ilde bir imam-hatip okulu
|21.02.1970
|Basın Yayın
|Yeni Asya Gazetesi yayın hayatına başladı.
|21.02.1970
|Olay
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi öğrencileri Boğaz Köprüsü'nü protesto ettiler. Boğaz Köprüsü'nün temeli 20 Şubat günü atılmıştı.
|21.02.1971
|Ölüm
|Ressam Ercüment Kalmık.
|21.02.1971
|Olay
|Yaşar Kemal Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) istifa etti.
|21.02.1974
|Olay
|Yaşar Kemal Türkiye Yazarlar Sendikası başkanlığına seçildi. Türkiye Yazarlar Sendikası aynı yılın 6 Şubat günü kurulmuştu.
|21.02.1977
|Olay
|Daha önce yasaklanan Emanuelle adlı film Danıştay kararıyla yeniden gösterime girdi.
|21.02.1978
|Olay
|Yahya Demirel ve ortağı Z. Hakkı Alpaz, vergi kaçırdıkları iddiasıyla yargılandıkları Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesinde 17 ay hapse mahkum edildiler.
|21.02.1980
|Olay
|Tekel'de ve tekstil işkolunda grevler başladı.
|21.02.1987
|Ölüm
|Ses sanatçısı Muzaffer İlkar.
|21.02.1988
|Ölüm
|Sinema yönetmeni ve yapımcı Süreyya Duru ve yazar, çevirmen Atilla Tokatlı.
|21.02.1989
|Olay
|Sovyetler Birliği'nin Çekoslavakya'yı işgalini protesto etmek için kendini yakan Çek öğrencinin mezarına çiçek koyan yazar Vaclav Havel 1989'da 9 ay hapse mahkum oldu.
|21.02.1993
|Olay
|Eczacıbaşı Bayan Voleybol Takımı, Avrupa Konfederasyon Kupası'nda ikinci oldu.
|21.02.2000
|Olay
|İlk cinsellik dersi, pilot olarak seçilen Eminönü Atatürk İlköğretim Okulu'nda verildi.
|21.02.2001
|Olay
|Repo faizleri yüzde 7500'ü buldu.
|21.02.2002
|Olay
|Filistin lideri Yaser Arafat, İsrail'in Ramallah'tan çıkabilmesi için koştuğu şartı kabul ederek üç kişiyi tutuklattı. Tutuklananlar arasında Marksist Filistin Kurtuluş Cephesi'nin askeri liderlerinden Ahid Ebu Golmi de var.
|21.02.2002
|Olay
|Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde (AİHS) idam cezasının "savaş halleri dışında" kaldırılmasını öngören 6 no'lu protokolün kapsamını genişletti. İdamın her koşulda kaldırıldığına ilişkin 13 no'lu protokolün AİHS'e eklenmesine karar verdi.
|21.02.2003
|Olay
|İrlandalı rock grubu U2'nun solisti Bono insanlık adına yaptığı katkılardan ötürü Amerikan Müzik Kayıtları Akademisi ödülü "MusiCares"i kazandı. Ödül 1989'dan bu yana veriliyor.
|21.02.2004
|Ölüm
|Fransız yönetmen Jean Rouch, 86 yaşında trafik kazasında.Afrika sinemasının babası olarak bilinen Rouch 120 filme imza attı. Antropolojik klasik sayılan "Çılgın Efendiler", "Kendim, Bir Siyah" önemli yapımları arasında.
|21.02.2004
|Olay
|Uganda'da "Rabbin Direniş Ordusu" üyeleri bir mülteci kampına saldırdı; 170'den fazla mülteci öldürüldü.
|21.02.2004
|Olay
|İran'daki seçimde adayları Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından men edilen reformcular ağır yenilgi aldı.Reformcuların boykot ettiği seçime katılım yüzde 50 oldu. Muhafazakarlar mecliste çoğunluğu aldı.
|21.02.2005
|Olay
|Rusya'da Savunma Bakanlığı milli duyguları güçlendirmek için 'Zvezda' adlı askeri bir televizyon kanalını yayına soktu.
|21.02.2005
|Ölüm
|Denemeci, felsefeci Nermi Uygur, 80 yaşında.
|21.02.2005
|Olay
|Ankara 2. İş Mahkemesi, tüzüğünde anadilde eğitimi savunduğu için Eğitim-Sen'in kapatılmasına ikinci kez karşı çıktı. Mahkemenin ilk kararı, Yargıtay tarafından Eğitim-Sen aleyhine bozulmuştu. Son sözü Yargıtay Hukuk Genel Kurulu söyleyecek.
|21.02.2006
|Olay
|Irak'ın başkenti Bağdat'da Şii'lerin yoğun olarak yaşadığı Dora semtinde pazar yerinde bomba yüklü bir araç patlatıldı; 22 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.
Etiketler : Tarihte bugün
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